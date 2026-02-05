Ce nereguli a scos la iveală ultimul control de audit la STB: datorii mascate și „risc de fraudă la intervenția directorilor”

ADVERTISEMENT

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a trezit cu o surpriză neplăcută când consilierii locali din PSD și AUR au votat împotriva măsurii de creștere a prețului biletelor și abonamentelor la STB. Consiliul General a respins însă și o altă măsură dorită de primarul Ciucu în ceea ce privește STB-ul: un control de audit, care să arate situația financiară reală la Societatea de Transport București. Totuși, un audit extern a avut loc la STB recent, în anul 2024. La fel, chiar în anul 2025, și Curtea de Conturi a fost în control.

Concluziile controlului de audit extern la STB

După ce a câștigat fotoliul de primar al Capitalei, Ciprian Ciucu s-a trezit că a preluat o primărie cu doar 5 milioane de lei în conturi, „nu avem bani nici să trecem strada” a fost expresia folosită de actualul primar. Una dintre măsurile nepopulare pe care a căutat să o treacă prin Consiliul General a fost majorarea prețurilor biletelor și abonamentelor STB, în condițiile în care Primăria Generală trebuie să plătească subvenția care anul acesta a ajuns la peste un miliard de lei.

ADVERTISEMENT

Ciucu, un apropiat al lui Ilie Bolojan și un adversar al fracțiunii din PNL care a condus STB-ul în mandatul lui Nicușor Dan, s-a trezit însă că pe acest subiect nu mai dispune de o majoritate în Consiliul General. Deși majorarea prețurilor pentru , o sumă poate suficientă pentru a asigura reeșalonarea unor datorii, Consiliul General a picat măsura. În plus, Ciprian Ciucu anunțase că dorește și un audit la STB, pentru a înțelege de ce societatea are costuri de operare atât de mari.

„Îmi dați și mie voie să știu ce se întâmplă în STB… dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăți. De ce se plătesc cu precădere anumite contracte și nu alea pe care poate cu toții le-am considera esențiale? Despre asta este vorba la sfârșitul zilei. Cui e frică de transparență? Cui e frică de audit?”, a declarat actualul primar al Capitalei.

ADVERTISEMENT

Cel mai recent control de audit a avut loc la finalul anului 2024. Raportul final menționează „incertitudini semnificative” privind capabilitatea societății de a-și continua activitatea.

ADVERTISEMENT

„Societatea are dificultăți în asigurarea fluxurilor de numerar necesare achitării în termen a datoriilor comerciale, salariale și fiscale. Aceste condiții, împreună cu datele prezentate în Notă, indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societății de a și continua activitatea fără suportul acționarilor. Opinia noastră nu conține o rezervă în legătură cu acest aspect”, se arată în raportul de audit citat.

Riscurile semnificative: „posibilitatea de a comite fraude”

Unul dintre cele mai sensibile paragrafe din raportul de audit vorbește despre integritatea t. În termeni simpli, auditorii susțin că directorii societății au puterea de a încălca regulile de control intern, că șefii STB pot obliga angajații să ignore aceste filtre pentru a manipula cifrele sau pentru a favoriza anumite plăți. Raportul spune că procedurile de control intern sunt funcționale, dar devin inutile în cazul în care cineva din conducere ar încerca să intervină direct.

ADVERTISEMENT

Trebuie subliniat că auditorul, care subliniază că a căutat în mod special „tranzacții atipice” (plăți ciudate, sume rotunde sau contracte neobișnuite), nu spune că s-a comis o fraudă, ci avertizează că structura actuală permite conducerii să comită fraude dacă dorește.

„Conducerea Societății prin autoritatea pe care o are asupra angajaților și influența asupra procesului de întocmire a raportărilor financiare se află implicit în poziția de putea comite fraude prin subminarea controalelor care, în afara influenței lor, pot fi funcționale.

Procedurile noastre au vizat, printre altele: testarea tranzacțiilor atipice și semnificative din registrul jurnal, revizuirea principalelor raționamente și estimări contabile, verificarea proceselor verbale ale Consiliului și Adunării Generale a Acționarilor”, se arată în raportul de audit citat.

De altfel, primarul Ciprian Ciucu a sugerat că ar exista o ordine preferențială de plată a contractelor în cadrul STB, fiind unul din motivele pentru care a cerut un audit extern.

„De ce se plătesc cu precădere anumite contracte și nu alea pe care poate cu toții le-am considera esențiale? Vreau să văd deciziile manageriale care s-au luat”, a fost întrebarea retorică a primarului în ședința din Consiliul General din 29 ianuarie.

Datoriile STB, mascate prin artificii contabile

O altă bombă din raportul de audit vizează datoriile de peste 1,1 miliarde de lei pe care STB le avea la finalul anului 2024. Documentul subliniază că această datorie uriașă venea cu o serie de accesorii, anume penalitățile de întârziere și dobânzile, care se ridicau la peste 220 de milioane de lei. Contrar principiilor contabile, STB a decis să nu recunoască această datorie suplimentară în momentul în care ea a apărut, ci doar în momentul plății.

Ce a însemnat acest lucru în realitate? Prin nerecunoașterea datoriei în contabilitate, STB a reușit să denatureze rezultatele financiare: datoriile societății au fost mai mici și, pe cale de consecință, STB a reușit să raporteze un profit majorat cu peste 50 de milioane de lei. La această sumă se adaugă și diminuarea provizioanelor, banii puși deoparte pentru riscuri viitoare, cu peste 68 de milioane lei. În concluzie, pierderile STB au părut mai mici iar datoriile mai ușor de gestionat.

Banii din subvenții, făcuți pierduți

Un alt aspect șocant din raportul de audit vizează subvențiile primite de către STB în acel an. Concret, în acel an STB a raportat subvenții de peste 50 de milioane de lei, însă nu a putut demonstra ce a făcut cu acești bani. Practic auditorul a cerut numere de inventar ale bunurilor cumpărate, valoarea subvențiilor sau perioada de amortizare a activelor – practic cum se văd în contabilitate subvențiile cheltuite – însă STB nu a putut oferi niciun document. În aceste condiții, auditorul a spus negru pe alb că nu are încredere în cifrele oferite de STB.

„Societatea raportează o valoare semnificativă privind subvențiile pentru investiții. Din experiența anilor precedenți, sistemele de urmărire internă și de control în această privință sunt insuficiente, existând un risc semnificativ privind raportarea lor.

Testele noastre au inclus printre altele, obținerea detaliilor privind subvențiile primite și monitorizarea lor. Societatea nu a fost în măsură să ne pună la dispoziție aceste elemente, fapt ce ne-a condus la emiterea unei opinii cu rezerve”, se arată în raportul de audit.

Problemele, găsite și de Curtea de Conturi

La un an după auditul extern, în control la STB a venit și Curtea de Conturi. Una dintre neregulile identificate de către instituția de control a statului vizează chiar conducerea STB. Curtea menționează că în perioada 2022 – 2023, nu au existat demersuri pentru numirea administratorilor companiei, STB fiind condusă în toată această perioadă de către administratori numiți provizoriu, cu mult peste limita prevăzută de lege.

Practic, legea menționează posibilitatea numirii unor administratori provizorii, pe o perioadă de 4+2 luni, până la finalizarea procedurilor de selecție. STB însă nu a demarat nicio astfel de procedură timp de doi ani, potrivit raportului Curții de Conturi, care aveau să se transforme în patru ani, pentru că abia anul trecut aceste proceduri au fost demarate oficial.

„Deşi Legea nr. 187/2023 de modificare a OUG nr. 109/2011 a prevăzut că durata administratorului provizoriu este de maxim 5 luni, s-a constatat că durata provizoratului pentru directorul general s-a menținut, pentru o perioadă mult mai mare, prin încheierea succesivă a Contactelor de mandat, fără a se demonstra caracterul de situație excepțională, prevăzut de lege.

Mai mult, societatea nu a pus la dispoziția echipei de audit documente din care să reiasă că, în perioada 01.01.2022-31.12.2023, au fost inițiate demersuri în vederea declanșării unei proceduri de selecție atât pentru membrii CA cât şi pentru directorul general al societății”, se arată în raportul Curții de Conturi din iulie 2025.

În prezent, conducerea provizorie a STB este asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri, din care trei sunt din PNL și alți 3 din PSD.