Ce notă a luat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt și eliminarea dezastruoasă din UEFA Champions League. „Dezamăgire totală”

Echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut surprinzător pe teren propriu, scor 1-2, în returul cu Bodo/Glimt și a fost eliminată din competiție în faza play-off-ului pentru optimi, după un rușinos 2-5 la general. Presa din Italia a analizat în termeni duri prestația „nerazzurrilor”.

Ce notă a luat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt 1-2

Deși are un parcurs excelent în Serie A, Inter nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în UEFA Champions League, competiție în care anul trecut „nerazzurrii” au jucat finala. Echipa din Milano și a fost eliminată surprinzător. Italienii nu au avut milă de Inter și Cristi Chivu, iar tehnicianul român sosit în vară pe banca lui Inter Milano a primit note mici după eșecul contra norvegienilor.

i-a acordat nota 5 și a precizat următoarele: „Ținând cont de numele echipei și de prestigiul ei, o revenire pe San Siro contra lui Bodo/Glimt era singura opțiune. În schimb, eșecul cu 3-1 din tur a lăsat o amprentă asupra jucătorilor, iar cadoul lui Akanji a distrus orice speranță de a continua în Champions League. O dezamăgire totală, acum rămân doar campionatul și Cupa”.

Nici site-ul nu a fost mult mai „darnic”, acordându-i antrenorului român nota 5.5. „Înainte de meci, a spus că dacă există o echipă care poate întoarce un eșec cu 3-1, aceea este Inter. Realitatea a fost, totuși, diferită, în ciuda unei prestații agresive cu multe ocazii ratate, dar și o eroare defensivă clasică. ‘Acesta este fotbalul’, iar el e primul care știe acest lucru. Inter a plătit prețul pentru meciul din Norvegia, dar nu are sens să căutăm scuze. Felicitări norvegienilor și să ne concentrăm pe campionat”, au notat aceștia. Antrenorul român în vârstă de 45 de ani .

Inter, eliminată din UEFA Champions League. Câți bani a pierdut echipa lui Cristi Chivu și pe cine înfruntă Bodo/Glimt mai departe

Inter a ratat șansa de a se califica în optimile UEFA Champions League și de a se duela fie cu Manchester City, fie cu Sporting Lisabona. . Formația antrenată de Cristi Chivu și-a asigurat suma de 71,2 milioane de euro din participarea în actuala stagiune de UEFA Champions League, însă „nerazzurrii” au ratat potul cel mare.

Echipa care atinge faza optimilor de finală ale UEFA Champions League va fi premiată cu 11 milioane de euro, iar sumele cresc pentru fiecare fază eliminatorie parcursă. În stagiunea precedentă, când au disputat finala, „nerazzurrii” au încasat o sumă uriașă din partea UEFA, aproape dublă față de cea primită în actuala stagiune.