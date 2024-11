Ce notă a luat Florin Călinescu la Bacalaureat. “Să nu se oftice Lasconi, Ciolacu sau Ciucă!”

Florin Călinescu a fost , personalitate complexă a vieţii publice româneşti, care s-a remarcat atât în calitate de actor, realizator de emisiuni de televiziune, dar care a cochetat şi cu politica.

“M-au ţinut un pic în loc matematica, fizica, chimia, dar la Bac m-am supărat şi am luat 10”

Discuţia dinztre Mihai Tatulici şi invitatul său a pornit de la informaţiile lapidare găsite pe internet despre ocupaţia lui Florin Călinescu: “actor/politician”, la care acesta a replicat amuzat: “Wikipedia asta e făcută tot de oameni, e ca Waze. Nu e o chestiune gen Enciclopedia Britannica. Foarte bine dacă atât s-au priceput să spună, nu e o supărare”.

În continuare Florin Călinescu a făcut în emisiune necesara completare a biografiei sale, înţepând în treacăt actuala clasă de politicieni care râvneşte la funcţia cea mai înaltă în stat.

“Instituţional, sper să nu se oftice doamna Lasconi sau domnul Ciolacu sau chiar şi domnul Ciucă, dar sunt totuşi posesorul unul Bacalaureat luat cu 10, 10, 10, 10! M-au ţinut în loc un pic matematica, fizica, chimia şi cam toate celelalte materii, dar la Bacalaureat m-am supărat şi am luat 10”, a spus Florin Călinescu la “Tatulici la FANAT1K”.

“Lumea a rămas tâmpită când a auzit că vreau să fac Psihologia”

Printre studiile universitare ale actorului găsim şi un amănunt mai puţin ştiut, anume că acesta a cochetat o perioadă cu Psihologia.

“Am făcut o facultate, la zi, de Actorie, o facultate la zi de Regie Film, Teatru şi Televiziune. Am făcut şi vreo doi-trei ani de Psihologie, că m-am plicitisit între ’80 şi ’90. Lumea a rămas tâmpită când a auzit ce vreau să fac. Am studiat ca să-mi cunosc personajele.

În 1978 ne-au dat voie să mergem cu Institutul de Teatru , cu “Romeo şi Julieta” – cel mai frumos spectacol al Cătălinei Buzoianu – în Anglia, iar acolo am văzut o carte foarte foarte frumoasă, în care un tip psihanaliza personajele lui Shakespeare. Mi s-a părut o idee genială”, a explicat Florin Călinescu, în discuţiaa cu Mihai Tatulici.

“După aceea am fost realizator de emisiuni de televiziune. Ele fiind puţin din zona divertismentului le-am şi scenarizat, adică făcând Regie Film, Teatru şi Televiziune sunt producător, regizpr, realizator. Plus că am fost vreo 15 ani director la Teatrul Mic”, şi-a încheiat Florin Călinescu biografia.

În acelaşi timp, , el candidând la funcţia de primar general în 2020, când a încheiat al patrulea, în faţa unor candidaţi de calibru, precum Călin Popescu Tăriceanu.

