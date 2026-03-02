Sport

Ce notă a luat Louis Munteanu, după o nouă apariție la DC United! Americanii, decizie categorică

Louis Munteanu a bifat a doua apariție într-un meci oficial în tricoul celor de la DC United. Ce decizie categorică au luat americanii în privința fostului atacant de la CFR Cluj.
Răzvan Rădulescu
02.03.2026 | 14:45
Ce nota a luat Louis Munteanu dupa o noua aparitie la DC United Americanii decizie categorica
Ce notă a luat Louis Munteanu la ultima apariție la DC United, contra celor de la Austin. Foto: Instagram - @dcunited.
Louis Munteanu a bifat o nouă apariție în tricoul americanilor de la DC United. S-a întâmplat în înfrângerea pe care echipa românului a suferit-o în deplasare, scor 0-1 cu Austin FC. Internaționalul român a fost din nou rezervă în formația lui Rene Weiler.

Nota lui Louis Munteanu, după Austin FC – DC United 1-0. Românul, din nou rezervă

Louis Munteanu a plecat cu surle și trâmbițe de la CFR Cluj și s-a transferat în străinătate, la DC United, în Major League Soccer (MLS). Titular la primul meci la DC United, o dispută amicală, Louis Munteanu nu a reușit, deocamdată, să se impună în campionat.

După ce a evoluat 21 de minute în DC United – Philadephia Union (1-0), chiar la debutul oficial, Louis Munteanu a început din nou rezervă meciul lui DC United, de această dată împotriva celor de la Austin FC (0-1). Românul a fost introdus pe teren în minutul 78 și nu s-a făcut remarcat, iar echipa sa a pierdut la limită.

Louis Munteanu a primit nota 6,1 din partea statisticienilor de la SofaScore. A fost una dintre cele mai mici note de la DC United, 6,1 fiind cea mai mică. Situația atacantului plecat pe bani mulți peste ocean nu este tocmai bună înaintea barajului pe care România îl dispută cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026.

Ce urmează pentru Louis Munteanu

DC United ocupă locul 6 din 15 după primele două etape în Conferința de Est din MLS. Echipa elvețianului Rene Weiler are trei puncte după două etape și un golaveraj neutru (1 gol marcat și 1 gol primit).

Pentru DC United și Louis Munteanu urmează un duel cu adevărat stelar. Sâmbătă, 7 martie, de la ora 23:30, DC United dă piept cu Inter Miami, echipa lui Lionel Messi. Înaintea duelului direct, Inter Miami se află la egalitate de puncte cu DC United, dar cu un golaveraj inferior (4-5).

