Ce notă a primit Adrian Ursea, singurul antrenor român din Franța! Nice a ratat victoria cu Lorient

Adrian Ursea a fost notat cu 4 de jurnaliștii de la L’Equipe după remiza din partida cu Lorient. ”Nu am reușit să controlăm jocul”, a fost reacția antrenorului român după meci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nice, formație antrenată de Adrian Ursea, a făcut egal pe teren propriu, împotriva lui Lorient, scor 2-2, în etapa cu numărul 17 din campionatul Franței, ultima din acest an.

Mvula Ltomba (18′) și Reine-Adelaide (34′) au înscris pentru Nice care a avut 2-0 la pauză, dar Lorient a reușit să egaleze în repriza a doua după ce Moffi (49′) și Grbic, din lovitură de la 11 metri (82′) au marcat pentru oaspeți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Ursea, nemulțumit după meciul echipei sale

Ursea rămâne cu un singur succes în primele șase jocuri pe banca lui Nice (2-0, împotriva lui Nimes), iar tehnicianul român a fost notat cu 4 de cei de la L’Equipe după meciul cu Lorient.

“Ne lipsește foarte mult încrederea, un lucru asupra căruia am insistat când am ajuns aici. Punem presiune, însă picioarele parcă ne tremură, pasa nu mai ajunge. Nici în prima repriză nu am reușit să controlăm jocul.

ADVERTISEMENT

Presingul avansat al lui Lorient ne-a deranjat, n-am făcut ce trebuia. Am avut doar două ocazii și am marcat două goluri. E nevoie să jucăm mai direct”, a declarat Ursea, după ultimul joc din 2020, conform sursei citate.

Notele antrenorului român de la venirea la Nice

Nice se află pe poziția cu numărul 12 în campionatul Franței, cu 22 de puncte acumulate după primele 16 runde. După pauza competițională, Nice se va duela cu Brest, pe 6 ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezultatele lui Nice din campionatul Franței și notele antrenorului român din L’Equipe, după ce acesta a ajuns pe banca formației franceze:

Reims – Nice 0-0 (nota 6)

Nice – Rennes 0-1 (nota 4)

Nimes – Nice 0-2 (nota 7)

Nice – Lyon 1-4 (nota 4)

Nice – Lorient 2-2 (nota 4)

De pe 4 decembrie se află Adrian Ursea pe banca celor de la Nice. El a mai fost antrenor la echipa sub 21 de ani a lui Servette, dar și la Meyrin. Ca jucător a evoluat în România la echipe ca Rapid București sau Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“O dezamăgire. Echipa a arătat din nou două fețe. O primă repriză în care am arătat ceea ce am pregătit, iar o a doua în care ne-am stins și ne-am pierdut răbdarea. Nu reușim încă să avem suficiente ocazii”, a spus Adrian Ursea după meciul cu Rennes.