Ce notă a primit Andrei Rațiu după Rayo Vallecano – Sevilla 0-1. Românul, aproape de un gol de senzație. Video

Andrei Rațiu a fost integralist în partida dintre Rayo Vallecano și Sevilla, 0-1, și a fost aproape de a înscrie un gol superb, printr-un șut de la mare distanță.
Mihai Alecu
28.09.2025 | 18:18
Ce nota a primit Andrei Ratiu dupa Rayo Vallecano Sevilla 01 Romanul aproape de un gol de senzatie Video
Andrei Rațiu, aproape de un gol spectaculos în meciul dintre Rayo și Sevilla

Internaționalul român a bifat un nou meci în La Liga, în duelul dintre Rayo Vallecano și Sevilla, disputat duminică, 28 septembrie, pe „Estadio de Vallecas”.

Andrei Rațiu, integralist în meciul dintre Rayo Vallecano și Sevilla. Românul, aproape de un gol superb

Formația andaluză s-a impus cu 1-0, după o partidă echilibrată, decisă de un gol marcat de Akor Adams, în minutul 87. Fundașul dreapta al naționalei României s-a remarcat din nou printr-un joc solid pe ambele faze și a fost aproape de un moment de senzație, când un șut spectaculos de la 30 de metri a trecut milimetric pe lângă poarta adversarilor. Vezi video aici. Internaționalul român a primit nota 6,6 pe platforma Sofa Score.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a devenit un pion important în angrenajul lui Inigo Perez. Rațiu a adunat până acum 7 apariții pentru Rayo în acest sezon de La Liga și a demonstrat constanță în evoluții, chiar dacă echipa sa traversează o perioadă cu rezultate fluctuante. Deși nu a marcat încă în actuala ediție de campionat, fundașul român rămâne unul dintre jucătorii cei mai buni ai grupării sale, fiind activ nu doar pe faza defensivă, cât și pe faza ofensivă.

Rațiu a ajuns la o cotă de piață de 12 milioane de euro, conform celor de la Transfermarkt, și este unul dintre cei mai valoroși român când vorbim de acest detaliu. El a fost luat de Rayo Vallecano, în 2023, de la Huesca, pentru 5,5 milioane de euro, și continuă să fie unul dintre internaționalii români care se remarcă într-un campionat de top din străinătate. În trecut, s-a vorbit de interesul unor formații și mai importante pentru serviciile sale, însă jucătorul de 27 de ani a rămas în cele din urmă la Rayo.

Andrei Rațiu, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

Devenit om de bază la echipa națională, atât pe vremea lui Edi Iordănescu, cât și în mandatul lui Mircea Lucescu, Andrei Rațiu se află pe lista preliminară de stranieri anunțată de „Il Luce” pentru partidele din luna octombrie. Tricolorii vor da piept cu Republic Moldova, într-o confruntare amicală, la București, iar după va urma testul suprem din preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială: duelul cu Austria, tot de pe teren propriu.

Din păcate pentru noi, România are doar 7 puncte după 5 meciuri jucate și șansele de a prinde unul din primele două locuri din grupă s-au diminuat semnificativ. Pe lângă meciul contra Austriei, echipa națională va mai avea de jucat în deplasare, cu Bosnia, și acasă, cu San Marino, duel ce urmează să fie disputat la Ploiești. Chiar și în cazul unor victorii pe linie, în cele 3 meciuri rămase, tricolorii trebuie să se bazeze pe alte rezultate pentru a spera la o clasare pe unul din primele două lucruri.

