Andrei Rațiu, one-man show! Românul și-a turnat bere în cap și s-a dezlănțuit în vestiar după calificarea în finala Conference League. Video

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu (27 de ani), s-a calificat în finala UEFA Conference League după ce s-a impus contra lui Strasbourg și în returul din Franța, cu 1-0, rezultat înregistrat și în prima manșă. Marcatorul din tur, brazilianul Alemao, a „recidivat” și pe Stade de la Meinau, iar spaniolii vor disputa prima lor finală din istorie. Ce a transmis presa din Spania după victoria lui Rayo.

Andrei Rațiu, spectacol după calificarea în finala UEFA Conference League

Jucătorii și suporterii lui Rayo Vallecano au dat drumul petrecerii imediat după calificarea în finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu a mers alături de colegi în peluza de unde fanii spanioli au urmărit victoria cu Strasbourg. Românul a fost sufletul petrecerii, fiind surprins în timp ce bea dintr-un pahar de bere pe care, ulterior, și-l toarnă în cap.

ADVERTISEMENT

Petrecerea a continuat mai apoi la vestiare. Fundașul dreapta român a cântat și a dansat alături de coechipieri. Apoi, internaționalul român este surprins în timp ce ia o sticlă cu apă și își udă colegul care s-a urcat pe masă. Rațiu este primul jucător român care ajunge într-o finală de cupă europeană după 16 ani, de la Cristi Săpunaru cu FC Porto.

⚡Así fue la celebración de los jugadores en la grada

🫂 La alegría, desde dentro

📹 — Maite Martín (@AS_MMartin)

⚡️ El vestuario del Rayo celebró el pase a la final: — Union Rayo Live (@UnionRayoLive)

Ce notă a primit Andrei Rațiu după ce Rayo a învins-o pe Strasbourg și s-a calificat în finala Conference League

Parcursul fantastic al lui Rayo Vallecano din Conference League a continuat cu un nou succes, 1-0 pe terenul lui Strasbourg, iar echipa lui Andrei Rațiu a obținut calificarea în finala competiției, unde va înfrunta formația engleză Crystal Palace, care a trecut de Șahtior Donețk cu scorul general de 5-2 (3-1, 2-1). Alemao a deschis scorul în prima repriză, iar oaspeții nu au reușit să egaleze, nici măcar în prelungirile meciului, când au beneficiat de un penalty.

ADVERTISEMENT

¡¡¿A DÓNDE VAMOOOOOOSSSSS?!! 🇪🇺⚡️♾️ — Rayo Vallecano (@RayoVallecano)

Portarul Augusto Batalla a respins execuția lui Julio Enciso de la 11 metri și scorul de pe tabelă a rămas neschimbat până la final. a fost integralist pentru cei de la Rayo Vallecano. Site-ul i-a acordat nota 7.4 fundașului român, peste media echipei (7.08). Deși portarul lui Rayo nu a primit gol și a apărat o lovitură de la 11 metri, goalkeeper-ul celor de la Strasbourg, Mike Penders, a fost desemnat „Omul meciului”, cu nota 9.7.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat presa din Spania după ce Rayo s-a calificat în finala Conference League

Jurnaliștii iberici au fost extrem de încântați cu privire la . „Rayo Vallecano a coborât asupra Europei pentru a o revendica. Au realizat acest lucru țesând un miracol care i-a dus deja la Göteborg, Bratislava, Bialystok, Samsun, Atena și Strasbourg, iar acum își propun să atingă apogeul la Leipzig. Acolo, vor juca o finală istorică și fără precedent pentru fanii lui Rayo.

ADVERTISEMENT

Toate acestea datorită unui singur om: Alexandre Zurawski, mai cunoscut sub numele de Alemao. Lovitura sa de cap a fost cea care le-a dat speranță celor de la Rayo în prima manșă de la Vallecas. Piciorul său a fost cel care a dezlănțuit delirul în Franța. Nicio echipă nu o poate trezi pe Rayo din acest vis”, au transmis cei de la , care au subliniat faptul că victoria lui Rayo a asigurat Spaniei un al cincilea loc de UEFA Champions League pentru următorul sezon.

Cei de la au scos în evidență faptul că Rayo va juca prima finală din istoria sa: „Rayo Vallecano este finalistă în Conference League. Formația din Madrid a trecut din nou de Strasbourg, 1-0, ca și în meciul tur din Vallecas, și a obținut o calificare meritată în finala care se va disputa pe 27 mai pe Red Bull Arena din Leipzig. Este o performanță istorică pentru club, care a ajuns in prima finală din istoria sa de 102 ani, indiferent că este vorba despre competiții naționale sau internaționale”.

ADVERTISEMENT

Și cei de la au fost impresionați de succesul echipei lui Andrei Rațiu: „Fără frică, nu există limite. Fără frică, nimic nu este imposibil. Fără frică, așa a ajuns Rayo Vallecano în prima finală din istoria sa de 102 ani și așa a demolat Strasbourg, una dintre puterile din Conference League. Cea mai donquijotească echipă din Europa a învins un gigant, cu mult mai mulți bani, dar mai puțină inimă și nebunie. Acel tip de nebunie care te face să-ți uiți propriile limite”.