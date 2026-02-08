Ce notă a primit Cristi Chivu de la italieni după Sassuolo – Inter 0-5. Lautaro Martinez, record fabulos

ADVERTISEMENT

Inter a făcut spectacol în etapa 24 din Serie A. „Nerazzurri” au învins Sassuolo cu 5-0 în deplasare, iar golul marcat de Lautaro Martinez în acest meci l-a propulsat în istoria clubului. Vezi ce bornă a atins, dar și ce notă a primit.

Lautaro Marinez a devenit al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Inter

Inter defilează în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu are parte de succes după succes în competiția internă, iar victoria de duminică seară i-a consolidat și mai mult poziția de lider, la 8 puncte de locul 2, ocupat de rivala AC Milan.

Pe lângă , fanii lui Inter au mai celebrat un eveniment important. Lautaro Martinez, , a intrat în istoria clubului. El a marcat golul cu numărul 171 pentru Inter și se află astfel într-o companie selectă.

Top 3 marcatori din istoria lui Inter Milano:

Giuseppe Meazza: 284 goluri (409 meciuri) Alessandro Altobelli: 209 goluri (465 meciuri) Roberto Boninsegna și Lautaro Martinez: 171 goluri (283 de meciuri, respectiv 368)

Notele primite de jucătorii lui Cristi Chivu după Sassuolo – Inter 0-5

Italienii de la au acordat și notele fiecărui jucător după meci. Lautaro Martinez a fost notat cu 7, iar jurnaliștii au scris despre el următoarele: „Înscrie 171 de goluri, egalându-l pe Boninsegna și alăturându-se clasamentului golgheterilor din istoria lui Inter, cu una dintre marile sale evoluții caracteristice. Letal și înfometat”.

Atacantul a „împărțit” aceeași notă cu coechipieri precum Akanji, Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan și Thuram. Cea mai mare notă i-a aparținut însă lui Dimarco (8,5). Cristi Chivu, în calitate de antrenor, a fost notat cu 7,5.