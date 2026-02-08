Sport

Ce notă a primit Cristi Chivu de la italieni după Sassuolo – Inter 0-5. Lautaro Martinez, record fabulos

Lautaro Martinez a intrat în istoria lui Inter după ce a marcat în victoria cu 5-0 de pe terenul lui Sassuolo. Vezi ce note au primit Cristi Chivu și atacantul argentinian
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 21:48
Ce nota a primit Cristi Chivu de la italieni dupa Sassuolo Inter 05 Lautaro Martinez record fabulos
Lautaro Martinez este în istoria lui Inter după golul din victoria cu 5-0 pe terenul lui Sassuolo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Inter a făcut spectacol în etapa 24 din Serie A. „Nerazzurri” au învins Sassuolo cu 5-0 în deplasare, iar golul marcat de Lautaro Martinez în acest meci l-a propulsat în istoria clubului. Vezi ce bornă a atins, dar și ce notă a primit.

Lautaro Marinez a devenit al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Inter

Inter defilează în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu are parte de succes după succes în competiția internă, iar victoria de duminică seară i-a consolidat și mai mult poziția de lider, la 8 puncte de locul 2, ocupat de rivala AC Milan.

Pe lângă succesul cu 5-0 pe terenul lui Sassuolo, fanii lui Inter au mai celebrat un eveniment important. Lautaro Martinez, cel care are o relație specială cu Chivu, a intrat în istoria clubului. El a marcat golul cu numărul 171 pentru Inter și se află astfel într-o companie selectă.

Top 3 marcatori din istoria lui Inter Milano:

  1. Giuseppe Meazza: 284 goluri (409 meciuri)
  2. Alessandro Altobelli: 209 goluri (465 meciuri)
  3. Roberto Boninsegna și Lautaro Martinez: 171 goluri (283 de meciuri, respectiv 368)

Notele primite de jucătorii lui Cristi Chivu după Sassuolo – Inter 0-5

Italienii de la tuttomercatoweb.com au acordat și notele fiecărui jucător după meci. Lautaro Martinez a fost notat cu 7, iar jurnaliștii au scris despre el următoarele: „Înscrie 171 de goluri, egalându-l pe Boninsegna și alăturându-se clasamentului golgheterilor din istoria lui Inter, cu una dintre marile sale evoluții caracteristice. Letal și înfometat”.

Atacantul a „împărțit” aceeași notă cu coechipieri precum Akanji, Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan și Thuram. Cea mai mare notă i-a aparținut însă lui Dimarco (8,5). Cristi Chivu, în calitate de antrenor, a fost notat cu 7,5.

  • 2018 este anul în care Inter l-a transferat pe Lautaro Martinez
  • 25 de milioane de euro a costat transferul argentinianului de la Racing Club
