Ce notă a primit Cristi Chivu de la italieni după Sassuolo – Inter 0-5. Lautaro Martinez, record fabulos

Inter a făcut spectacol în etapa 24 din Serie A. „Nerazzurri” au învins Sassuolo cu 5-0 în deplasare, iar golul marcat de Lautaro Martinez în acest meci l-a propulsat în istoria clubului. Vezi ce bornă a atins, dar și ce notă a primit.
Inter defilează în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu are parte de succes după succes în competiția internă, iar victoria de duminică seară i-a consolidat și mai mult poziția de lider, la 8 puncte de locul 2, ocupat de rivala AC Milan.
Pe lângă succesul cu 5-0 pe terenul lui Sassuolo, fanii lui Inter au mai celebrat un eveniment important. Lautaro Martinez, cel care are o relație specială cu Chivu, a intrat în istoria clubului. El a marcat golul cu numărul 171 pentru Inter și se află astfel într-o companie selectă.
Top 3 marcatori din istoria lui Inter Milano:
Italienii de la tuttomercatoweb.com au acordat și notele fiecărui jucător după meci. Lautaro Martinez a fost notat cu 7, iar jurnaliștii au scris despre el următoarele: „Înscrie 171 de goluri, egalându-l pe Boninsegna și alăturându-se clasamentului golgheterilor din istoria lui Inter, cu una dintre marile sale evoluții caracteristice. Letal și înfometat”.
Atacantul a „împărțit” aceeași notă cu coechipieri precum Akanji, Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan și Thuram. Cea mai mare notă i-a aparținut însă lui Dimarco (8,5). Cristi Chivu, în calitate de antrenor, a fost notat cu 7,5.