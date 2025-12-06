Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter – Como 4-0! Reacţia genială a românului: „M-am bucurat ca un idiot!”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a întâlnit-o în etapa a 14-a pe Como, una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon de Serie A. La începutul acestei partide, doar trei puncte le despărțeau pe cele două, iar echipa lui Cesc Fabregas spera la un rezultat pozitiv, însă Inter a spulberat-o. Cum a reacționat tehnicianul român.

Deși Inter a câștigat cu 4-0 și a luat toate cele 3 puncte după meciul cu Como, Cristi Chivu a considerat că echipa lui putea și mai mult de atât. Întrebat de felul în care s-a bucurat când tabela de marcaj arăta a 4-a reușită a formației sale, tehnicianul român a oferit un răspuns genial.

„Puteam să ne descurcăm mai bine. Ne-am grăbit puțin în prima repriză, dar am jucat un meci competitiv, cu claritate. Mi-ar fi plăcut să am avem mingea puțin mai mult.

Au venit să facă marcaj om la om, iar noi a trebuit să jucăm rapid. Trebuia să fim mai calmi, dar sunt mulțumit. După scorul de 1-0, am făcut un pas în spate ca să ne tragem sufletul. Cred că în partea a doua ne-am descurcat mai bine la citirea jocului.

Celebrarea? (n.r. de la 4-0) Ca un idiot (n.r. m-am bucurat), ca de obicei. Lăsând gluma la o parte, mă bucur să fiu din nou la Inter. Încerc să dau totul cu pasiune și entuziasm și mă bucur de fiecare moment“.“, a spus Chivu, potrivit

Show total pe „Giuseppe Meazza”! Ce notă a primit Cristi Chivu după ce l-a surclasat pe Cesc Fabregas

Sezonul actual de Serie A este unul foarte strâns. Înaintea acestei etape, primele șapte clasate din campionatul italian erau despărțite de doar 5 puncte, iar Inter era în fața unui meci extrem de important. La finalul acestei etape, distanța între echipele de pe locurile de Champions League și restul clasamentului s-ar putea mări, iar Inter continuă să țină aproape cu principalele contracandidate la „Scudetto”.

Deși părea un meci greu la prima vedere, 4-0 a fost scorul cu care „nerazzurri” s-au impus pe teren propriu și au urcat provizoriu pe prima poziție. „Inter o demolează pe Como a lui Fabregas cu 4-0”, au titrat italienii.

„Cristian Chivu, nota 7,5 – Un meci, desigur, nu înseamnă nimic și este într-adevăr mult prea devreme pentru a emite judecăți, însă el răspunde deja celor care susțineau că Fabregas era soluția mai bună pentru banca tehnică a celor de la Inter”, au notat cei de la Alături de Lautaro Martinez și Hakan Calhanoglu, Cristi Chivu a primit cel mai mare calificativ de la presa italiană.

Tactică victorioasă pentru Cristi Chivu. Ce decizie a luat înainte de Inter – Como

Cu toate că a explicat în urmă cu puțin timp că nu este adeptul cantonamentelor înaintea meciurilor,

Antrenorul român a recunoscut că nu a făcut niciodată acest lucru până acum, însă importanța partidei și ora la care meciul s-a jucat l-au împins pe Cristi Chivu să ia această hotărâre: „Până acum nu am avut niciodată un cantonament. Este alegerea mea. Vreau să le ofer jucătorilor mai mult timp liber. Mulți au fost plecați la echipele naționale și nu au mai ajuns acasă. Acest grup îmi arată profesionalism în fiecare zi. Jucătorii merg acasă și se odihnesc ca și cum ar fi în cantonament. O zi petrecută cu ei, de la micul dejun până seara, este suficientă pentru mine”, spunea Cristi Chivu recent.