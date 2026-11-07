Ce notă a primit Daniel Bîrligea după prima titularizare în Serie A: „A ținut apărarea ocupată”

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, ca urmare a celor două goluri marcate recent de el, contra lui Lecce, dar și în contextul Echipa românului a jucat sâmbătă în deplasare la Cagliari, în cadrul etapei cu numărul 11.

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după Cagliari – Frosinone 1-0

Nu a fost însă cu noroc pentru atacantul român, întrucât formația lui a fost învinsă, după o serie foarte bună, scor 0-1. El a fost integralist în această partidă și a avut o evoluție destul de bună în principiu, fiind activ în atac și ratând câteva ocazii bune de gol. Din acest motiv, fostul fotbalist de la FCSB a fost notat cu 7.2 de către cei de la Flashscore.

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Daniel Bîrligea, apreciat pentru faptul că a fost foarte activ în atac

De asemenea, în ancheta realizată la finalul meciului de jurnaliștii italieni de la , Bîrligea a primit nota 6. În ceea ce îl privește, s-a scos în evidență în mod special faptul că a „hărțuit” destul de mult apărarea adversă, ceea ce bineînțeles că reprezintă un aspect pozitiv pentru el:

„Detașat pe postul de atacant central din cauza accidentării lui Raimondo, el a ținut apărarea lui Cagliari ocupată cu mișcările sale constante și încercările sale spre poartă”. Cât despre jocul propriu-zis, sursa citată anterior a menționat următoarele aspecte:

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„După patru înfrângeri consecutive, Cagliari a revenit pe drumul victoriei împotriva unei echipe Frosinone aflată în ascensiune rapidă. A fost o victorie crucială pentru oamenii lui Pisacane, care s-au impus cu 1-0 în fața echipei lui Alvini datorită golului lui Michel Adopo din prima repriză și paradelor lui Caprile din a doua repriză”.