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Ce notă a primit Daniel Bîrligea după prima titularizare în Serie A: „A ținut apărarea ocupată”

Gabriel-Alexandru Ioniță
07.11.2026 | 18:25
Ce nota a primit Daniel Birligea dupa prima titularizare in Serie A A tinut apararea ocupata
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Ce notă a primit Daniel Bîrligea după prima titularizare în Serie A. Foto: Profimedia
Daniel Bîrligea, titular în premieră în Serie A! Ce notă a primit românul după Cagliari - Frosinone 1-0 și ce au scris jurnaliștii italieni despre el
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost în premieră titular în Serie A, ca urmare a celor două goluri marcate recent de el, contra lui Lecce, dar și în contextul accidentării atacantului titular de la Frosinone, Raimondo. Echipa românului a jucat sâmbătă în deplasare la Cagliari, în cadrul etapei cu numărul 11.

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după Cagliari – Frosinone 1-0

Nu a fost însă cu noroc pentru atacantul român, întrucât formația lui a fost învinsă, după o serie foarte bună, scor 0-1. El a fost integralist în această partidă și a avut o evoluție destul de bună în principiu, fiind activ în atac și ratând câteva ocazii bune de gol. Din acest motiv, fostul fotbalist de la FCSB a fost notat cu 7.2 de către cei de la Flashscore.

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Daniel Bîrligea, apreciat pentru faptul că a fost foarte activ în atac

De asemenea, în ancheta realizată la finalul meciului de jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com, Bîrligea a primit nota 6. În ceea ce îl privește, s-a scos în evidență în mod special faptul că a „hărțuit” destul de mult apărarea adversă, ceea ce bineînțeles că reprezintă un aspect pozitiv pentru el:

„Detașat pe postul de atacant central din cauza accidentării lui Raimondo, el a ținut apărarea lui Cagliari ocupată cu mișcările sale constante și încercările sale spre poartă”.  Cât despre jocul propriu-zis, sursa citată anterior a menționat următoarele aspecte:

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„După patru înfrângeri consecutive, Cagliari a revenit pe drumul victoriei împotriva unei echipe Frosinone aflată în ascensiune rapidă. A fost o victorie crucială pentru oamenii lui Pisacane, care s-au impus cu 1-0 în fața echipei lui Alvini datorită golului lui Michel Adopo din prima repriză și paradelor lui Caprile din a doua repriză”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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