Ce notă a primit Dennis Man după ce a marcat primul său gol pentru PSV și ce a transmis clubul din Eindhoven

PSV a reacționat după ce Dennis Man a reușit să marcheze primul său gol în Olanda. Nota pe care atacantul a primit-o în urma evoluției cu Zwolle. A fost al doilea cel mai bun jucător din echipă.
Alex Bodnariu
05.10.2025 | 01:00
Dennis Man a spart gheața la PSV. Internaționalul român a înscris primul său gol pentru campioana din Eredivisie. Atacantul a fost al doilea cel mai bun jucător al campioanei Olandei, iar clubul i-a dedicat o postare specială.

Dennis Man a marcat primul său gol pentru PSV. Nota primită în meciul cu Zwolle

Internaționalul român a înscris golul de 2-0 în meciul Zwolle – PSV 0-4. Dennis Man a profitat de o pasă greșită a portarului advers, a fost găsit perfect de un coleg și a modificat tabela cu un șut precis.

Per total, Dennis Man a avut o evoluție bună și speră să devină un om de bază la noua sa echipă, PSV. Au apărut multe voci în spațiul online care au criticat transferul de la Parma, însă atacantul român dă primele semne că poate face față presiunii.

Platforma de statistici Sofascore i-a oferit românului nota 8,6 pentru evoluția avută în fața celor de la Zwolle. De altfel, a fost al doilea cel mai bun calificativ obținut de jucătorii lui PSV. Omul meciului a fost Joey Veerman, care a primit nota 9.

Ce au scris cei de la PSV după golul înscris de Dennis Man în partida cu Zwolle din Eredivise

Olandezii de la PSV au reacționat imediat după reușita românului. Pe conturile de social media ale clubului a apărut mesajul: „Dennis înscrie primul său gol pentru PSV!”, după succesul echipei în fața celor de la Zwolle.

Fotbalistul va merge acum în România pentru dubla pe care naționala o va juca împotriva Moldovei și Austriei. Dennis Man speră să își mențină forma excelentă și să puncteze și pentru tricolori. Atacantul a fost criticat în spațiul public pentru evoluția sa din partida cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial.

