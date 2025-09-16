Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută „praf” în Olanda

Dennis Man (27 de ani) a jucat în premieră în UEFA Champions League. Internaționalul român a bifat 10 minute în confruntarea din prima etapă de pe tabloul principal. Din nefericire, PSV a fost zdrobită pe teren propriu de Union Saint-Gilloise, scor 1-3.
Aflată la debutul în cea mai tare competiție intercluburi, Union Saint-Gilloise a reușit o victorie entuziasmantă pe Philips Stadion. Campioana Belgiei s-a impus cu 3-1, după ce a condus chiar și la scor de neprezentare. David (9-pen), Ait El Hadj (39) și Mac Allister (81) au înscris pentru oaspeți. În schimb, golul de onoare al batavilor a fost marcat de van Bommel (90).
Dennis Man a început meciul care rezervă și a intrat pe teren grație unei conjuncturi. Atacantul român a fost introdus în minutul 80, în locul lui Boadu, care fusese aruncat în luptă în minutul 74, dar a ieșit accidentat.
Pentru cele 10 minute jucate la debutul în UEFA Champions League, Man a primit nota 6,6 din partea analiștilor de la Sofascore. Fosta vedetă a FCSB-ului a ating mingea de 5 ori, a izbutit 3 dintre cele 4 pase încercate (75%), a câștigat singurul duel în care a fost implicat, a pierdut o dată posesia și a făcut o alunecare. Surprinzător, Dennis Man a fost cel mai bun jucător intrat pe parcursul jocului din tabăra lui PSV.
Per total, cel mai mare calificativ l-a primit Ruben van Bommel (8,3). În ciuda eșecului suferit de PSV, mijlocașul olandez a fost desemnat inclusiv „omul meciului”. La polul opus s-a aflat Pepi, notat cu 5,8. Pentru Man, acesta a fost al 3-lea meci de la transferul la PSV. Internaționalul român mai strânsese două reprize în campionat, cu Groningen și Telstar.
Pentru eșecul de pe teren propriu suferit în fața campioanei Belgiei, PSV a primit o sumedenie de critici din partea presei din „Țara lalelelor”. „O PSV abominabilă este spulberată acasă de Union Saint-Gilloise în Liga Campionilor”, au titrat jurnaliștii de la voetbalzone.
„PSV a suferit o înfrângere șocantă în sezonul regulat al Ligii Campionilor, marți seară. Pe teren propriu, în stadionul Philips, echipa lui Peter Bosz a fost învinsă categoric, scor 1-3, de Union Saint-Gilloise.
Deși formația din Eindhoven și-a creat câteva ocazii, lipsa totală de eficiență în fața porții a făcut ca portarul belgienilor, Kjell Scherpen, să rămână neatins o bună perioadă de timp. Ruben van Bommel a marcat golul de onoare în prelungiri”, au mai notat olandezii.