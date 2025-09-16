Sport

Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută „praf" în Olanda

Dennis Man a debutat cu PSV în UEFA Champions League. Formația olandeză a fost însă „distrusă” de Union Saint-Gilloise. Ce notă a primit românul
Cristian Măciucă
16.09.2025 | 23:01
Ce nota a primit Dennis Man la debutul in Champions League PSV facuta praf in Olanda
Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută „praf” de presă din Olanda. FOTO: X @FootRoumain

Dennis Man (27 de ani) a jucat în premieră în UEFA Champions League. Internaționalul român a bifat 10 minute în confruntarea din prima etapă de pe tabloul principal. Din nefericire, PSV a fost zdrobită pe teren propriu de Union Saint-Gilloise, scor 1-3.

Cum s-a descurcat Dennis Man la debutul în Champions League

Aflată la debutul în cea mai tare competiție intercluburi, Union Saint-Gilloise a reușit o victorie entuziasmantă pe Philips Stadion. Campioana Belgiei s-a impus cu 3-1, după ce a condus chiar și la scor de neprezentare. David (9-pen), Ait El Hadj (39) și Mac Allister (81) au înscris pentru oaspeți. În schimb, golul de onoare al batavilor a fost marcat de van Bommel (90).

Dennis Man a început meciul care rezervă și a intrat pe teren grație unei conjuncturi. Atacantul român a fost introdus în minutul 80, în locul lui Boadu, care fusese aruncat în luptă în minutul 74, dar a ieșit accidentat.

Pentru cele 10 minute jucate la debutul în UEFA Champions League, Man a primit nota 6,6 din partea analiștilor de la Sofascore. Fosta vedetă a FCSB-ului a ating mingea de 5 ori, a izbutit 3 dintre cele 4 pase încercate (75%), a câștigat singurul duel în care a fost implicat, a pierdut o dată posesia și a făcut o alunecare. Surprinzător, Dennis Man a fost cel mai bun jucător intrat pe parcursul jocului din tabăra lui PSV.

Per total, cel mai mare calificativ l-a primit Ruben van Bommel (8,3). În ciuda eșecului suferit de PSV, mijlocașul olandez a fost desemnat inclusiv „omul meciului”. La polul opus s-a aflat Pepi, notat cu 5,8. Pentru Man, acesta a fost al 3-lea meci de la transferul la PSV. Internaționalul român mai strânsese două reprize în campionat, cu Groningen și Telstar.

Presa batavă a dat de pământ cu PSV: „Abominabilă”

Pentru eșecul de pe teren propriu suferit în fața campioanei Belgiei, PSV a primit o sumedenie de critici din partea presei din „Țara lalelelor”. „O PSV abominabilă este spulberată acasă de Union Saint-Gilloise în Liga Campionilor”, au titrat jurnaliștii de la voetbalzone.

„O înfrângere șocantă”

„PSV a suferit o înfrângere șocantă în sezonul regulat al Ligii Campionilor, marți seară. Pe teren propriu, în stadionul Philips, echipa lui Peter Bosz a fost învinsă categoric, scor 1-3, de Union Saint-Gilloise.

Deși formația din Eindhoven și-a creat câteva ocazii, lipsa totală de eficiență în fața porții a făcut ca portarul belgienilor, Kjell Scherpen, să rămână neatins o bună perioadă de timp. Ruben van Bommel a marcat golul de onoare în prelungiri”, au mai notat olandezii.

Cristian Măciucă
