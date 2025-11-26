Ce notă a primit Dennis Man pentru evoluţia în şocul Liverpool – PSV 1-4! Presa din Olanda laudă transferul românului

ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven a administrat celor de la Liverpool una dintre cele mai dure înfrângeri. Olandezii au câştigat cu 4-1 pe Anfield Road, iar campioana Angliei este într-o criză profundă pe toate planurile.

Dennis Man s-a pus în slujba echipei pe Anfield! Ce notă a primit la final

Dennis Man a fost titular pe Anfield şi a evoluat timp de 89 de minute. Nu a avut prea multe realizări ofensive, dar a ajutat mult în defensivă şi la final a fost apreciat pentru .

La final, portalul Sofa Score l-a notat pe Dennis Man cu 6,8. Atacantul român a avut o eficacitate a paselor de 87%, cu 20 reuşite din 23. Dar, jucătorul lui PSV nu a reuşit niciun dribling şi nu a ajuns în postura de a şuta la poartă.

În minutul 89, Dennis Man a fost înlocuit chiar de Esmir Bajraktarević, jucătorul care a marcat golul de 2-1 în deplasarea de coşmar a naţionalei României la Zenica, cu Bosnia şi Herţegovina.

Ce scrie presa din Olanda! PSV, lăudată pentru transferul românului

Olandezii de la Voetbalprimeur.nl i-au acordat nota 7 lui Dennis Man: „A fost cel mai slab dintre jucătorii de atac de la PSV, dar chiar şi aşa a evoluat excelent. Românul a demonstrat pe Anfield că este un transfer reuşit”.

PSV Eindhoven este pe locul 15 după primele cinci etape din Champions League. Echipa lui Dennis Man a obţinut două victorii de răsunet în această ediţie: 6-2 cu Napoli şi .