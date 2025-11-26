Sport

Ce notă a primit Dennis Man pentru evoluţia în şocul Liverpool – PSV 1-4! Presa din Olanda laudă transferul românului

Dennis Man a jucat 89 de minute în şocul de pe Anfield Road. Atacantul român a pus umărul la succesul colosal al lui PSV pe terenul lui Liverpool, scor 4-1.
FANATIK
27.11.2025 | 00:35
Ce nota a primit Dennis Man pentru evolutia in socul Liverpool PSV 14 Presa din Olanda lauda transferul romanului
ULTIMA ORĂ
Ce notă a primit Dennis Man pentru evoluţia în şocul Liverpool - PSV 1-4! Atacantul român a jucat 89 de minute. Sursa: hepta.ro
ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven a administrat celor de la Liverpool una dintre cele mai dure înfrângeri. Olandezii au câştigat cu 4-1 pe Anfield Road, iar campioana Angliei este într-o criză profundă pe toate planurile.

Dennis Man s-a pus în slujba echipei pe Anfield! Ce notă a primit la final

Dennis Man a fost titular pe Anfield şi a evoluat timp de 89 de minute. Nu a avut prea multe realizări ofensive, dar a ajutat mult în defensivă şi la final a fost apreciat pentru efortul pe care l-a depus.

ADVERTISEMENT

La final, portalul Sofa Score l-a notat pe Dennis Man cu 6,8. Atacantul român a avut o eficacitate a paselor de 87%, cu 20 reuşite din 23. Dar, jucătorul lui PSV nu a reuşit niciun dribling şi nu a ajuns în postura de a şuta la poartă.

În minutul 89, Dennis Man a fost înlocuit chiar de Esmir Bajraktarević, jucătorul care a marcat golul de 2-1 în deplasarea de coşmar a naţionalei României la Zenica, cu Bosnia şi Herţegovina.

ADVERTISEMENT
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o...
Digi24.ro
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital

Ce scrie presa din Olanda! PSV, lăudată pentru transferul românului

Olandezii de la Voetbalprimeur.nl i-au acordat nota 7 lui Dennis Man: „A fost cel mai slab dintre jucătorii de atac de la PSV, dar chiar şi aşa a evoluat excelent. Românul a demonstrat pe Anfield că este un transfer reuşit”.

ADVERTISEMENT
Dennis Man, 88 de minute în Liverpool - PSV 1-4! Nota primită după...
Digisport.ro
Dennis Man, 88 de minute în Liverpool - PSV 1-4! Nota primită după victoria istorică de pe Anfield

PSV Eindhoven este pe locul 15 după primele cinci etape din Champions League. Echipa lui Dennis Man a obţinut două victorii de răsunet în această ediţie: 6-2 cu Napoli şi 4-1 cu Liverpool.

Mamadou Thiam, pregătit să iasă la rampă în Steaua Roșie – FCSB: „Este...
Fanatik
Mamadou Thiam, pregătit să iasă la rampă în Steaua Roșie – FCSB: „Este o șansă bună”
Cristi Crivu, criticat dur în presa din Italia după Atletico – Inter 2-1....
Fanatik
Cristi Crivu, criticat dur în presa din Italia după Atletico – Inter 2-1. „Liniștea nu există. Multe lucruri rele”. Ce notă a primit
Inter i-a stabilit soarta lui Cristi Chivu! Anunţul făcut de directorul clubului
Fanatik
Inter i-a stabilit soarta lui Cristi Chivu! Anunţul făcut de directorul clubului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!