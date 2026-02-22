Ce notă a primit Otto Hindrich la debutul oficial în poarta Legiei Varșovia după 2-1 cu Wisla Plock. Echipa sa nu mai câștigase din septembrie în campionat

Sport

Debut cu dreptul pentru Otto Hindrich în poarta celor de la Legia Varșovia. Ce notă a primit fostul portar de la CFR Cluj în meciul câștigat cu 2-1 contra Wisla Plock.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 07:55
Debut oficial al lui Otto Hindrich în poarta lui Legia Varșovia. Succes important obținut cu românul între buturi. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Legia Varșovia a jucat sâmbătă seară pe teren propriu, în campionat, contra celor de la Wisla Plock. Cu cât a fost notat portarul Otto Hindrich după victoria cu 2-1 și de când nu mai câștigaseră gazdele.

Otto Hindrich, a doua cea mai mare notă din echipă după debutul oficial la Legia Varșovia

Etapa cu numărul 22 din campionatul Poloniei a venit cu o victorie extrem de importantă pentru Legia Varșovia. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu a câștigat primul meci în campionat din luna septembrie a anului trecut.

Victoria din această rundă a fost consemnată cu 2-1 și s-a întâmplat chiar în fața locului 4, Wisla Plock. Meciul a mai reprezentat și debutul oficial al lui Otto Hindrich în poarta fostei campioane a Poloniei.

Portarul român cedat în această iarnă de CFR Cluj la Legia Varșovia în schimbul sumei de 800.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a primit a doua cea mai mare notă dintre titulari (7,5).

„E timpul să-și facă debutul. Îți ținem degetele încrucișate, Otto!”, era mesajul postat de Legia pe pagina oficială de Facebook înaintea meciului.

Meci de coșmar pentru Otto Hindrich când a ajuns la Legia Varșovia

Primul meci al lui Hindrich la Legia Varșovia a fost cel din cantonamentul de iarnă, când a jucat în repriza a doua a partidei pe care polonezii au câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Sigma Olomouc.

A mai urmat un meci, tot amical, în care Hindrich a menținut poarta intactă. El a intrat tot în partea secundă a jocului de pregătire cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr (scor 0-0).

În cel de-al 3-lea meci de pregătire, Hindrich a fost trimis titular contra Slaviei Praga. Deși nu avusese vreo vină la primele două goluri încasate, portarul român a gafat la golul de 3-3, care a stabilit de altfel scorul final atunci.

  • 23 de ani are Otto Hindrich
  • 1,3 milioane de euro este cota portarului 
  • 15 este locul ocupat de Legia Varșovia în campionat (24 de puncte)
