Ce notă a primit Otto Hindrich la debutul oficial în poarta Legiei Varșovia după 2-1 cu Wisla Plock. Echipa sa nu mai câștigase din septembrie în campionat

Legia Varșovia a jucat sâmbătă seară pe teren propriu, în campionat, contra celor de la Wisla Plock. Cu cât a fost notat portarul Otto Hindrich după victoria cu 2-1 și de când nu mai câștigaseră gazdele.
Etapa cu numărul 22 din campionatul Poloniei a venit cu o victorie extrem de importantă pentru Legia Varșovia. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu a câștigat primul meci în campionat din luna septembrie a anului trecut.
Victoria din această rundă a fost consemnată cu 2-1 și s-a întâmplat chiar în fața locului 4, Wisla Plock. Meciul a mai reprezentat și debutul oficial al lui Otto Hindrich în poarta fostei campioane a Poloniei.
Portarul român cedat în această iarnă de CFR Cluj la Legia Varșovia în schimbul sumei de 800.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a primit a doua cea mai mare notă dintre titulari (7,5).
„E timpul să-și facă debutul. Îți ținem degetele încrucișate, Otto!”, era mesajul postat de Legia pe pagina oficială de Facebook înaintea meciului.
Primul meci al lui Hindrich la Legia Varșovia a fost cel din cantonamentul de iarnă, când a jucat în repriza a doua a partidei pe care polonezii au câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Sigma Olomouc.
A mai urmat un meci, tot amical, în care Hindrich a menținut poarta intactă. El a intrat tot în partea secundă a jocului de pregătire cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr (scor 0-0).
În cel de-al 3-lea meci de pregătire, Hindrich a fost trimis titular contra Slaviei Praga. Deși nu avusese vreo vină la primele două goluri încasate, portarul român a gafat la golul de 3-3, care a stabilit de altfel scorul final atunci.