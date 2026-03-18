Ce notă a primit Radu Drăgușin după ce Tottenham a fost eliminată de Atletico Madrid din Champions League

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a fost titular în meciul Tottenham – Atletico Madrid, disputat miercuri seară în returul optimilor de finală din UEFA Champions League. În turul de săptămâna trecută din Spania, londonezii au fost învinși cu scorul de 2-5. Acum, ei au câștigat cu 3-2, dar bineînțeles că cea care s-a calificat mai departe a fost echipa antrenată de Diego Simeone.

Ce notă a primit Radu Drăgușin după Tottenham – Atletico Madrid 3-2 în Champions League

Internaționalul român în vârstă de 24 de ani a jucat în partea dreaptă a unui modul tactic cu trei fundași centrali folosit de Igor Tudor și la această partidă, alături de Cristian Romero și Micky van de Ven. El a urcat din acea postură destul de mult în atac și s-a remarcat prin faptul că a executat, foarte lung, mai de fiecare dată până în careul advers, loviturile de la margine de pe partea sa.

ADVERTISEMENT

În repriza secundă, a ratat o ocazie importantă de gol, la o lovitură de cap trimisă pe spațiul porții după un corner, dar apărată de Musso. La scurt timp, mai exact în minutul 66, fundașul central român a fost înlocuit de Igor Tudor cu Destiny Udogie, fundaș stânga de meserie, cel mai probabil în încercarea croatului de a juca și mai ofensiv decât până atunci, întrucât la acel moment încă existau anumite șanse pentru Tottenham de a împinge dubla în prelungiri, chiar dacă destul de scăzute totuși.

Ei au transmis prin intermediul rețelelor de socializare încă de la pauză că românul nu le dă deloc siguranță în plan defensiv, în special în duelurile 1 contra 1 cu adversarii săi, motiv pentru care au considerat că el ar trebui schimbat. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel ulterior, după cum s-a notat deja.

ADVERTISEMENT

Cum a fost analizată evoluția lui Radu Drăgușin

În schimb, cei de la , o comunitate foarte numeroasă de fani ai lui Tottenham, au avut altă părere. Ei au apreciat în duelurile cu Ademola Lookman și astfel i-au acordat pentru prestația sa din această partidă nota 6.5, una destul de bună în comparație cu restul jucătorilor lui Igor Tudor, punctând cu această ocazie următoarele aspecte:

ADVERTISEMENT

„S-a descurcat bine în fața lui Ademola Lookman în prima repriză, ținându-l pe jucătorul lui Atletico Madrid silențios și de asemenea generând un oarecare pericol prin aruncările sale lungi de la margine. În repriza secundă a fost înlocuit cu Destiny Udogie, revenit după accidentare”.