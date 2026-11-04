Ce notă a primit Răzvan Marin în Marca după AEK Atena – Real Madrid 2-3 în Champions League

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, disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League. Internaționalul român a fost totuși introdus pe teren în această partidă în minutul 60, în locul lui Gacinovic.

Ce note a primit Răzvan Marin după AEK Atena – Real Madrid 2-3

, alături de cei doi copii ai cuplului. Grecii au făcut un joc mare și au condus de două ori, dar în cele din urmă s-au văzut nevoiți să se recunoască învinși de „galactici”. Echipa antrenată de Jose Mourinho a marcat golul victoriei tocmai în prelungiri, mai exact în minutul 90+2, prin Federico Valverde.

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Ce a declarat la final antrenorul lui AEK Atena

Anterior, în prima repriză, și , ducând scorul la 1-1. La finalul partidei, Răzvan Marin a primit în ancheta realizată de cei de la Flashscore nota 6.3 pentru prestația lui. De asemenea, în viziunea Sofascore, evoluția internaționalului român a fost de nota 6.5. Nu în ultimul rând, jurnaliștii spanioli de la i-au acordat lui Marin nota 5.5 la finalul meciului de la Atena. Ce e drept, mijlocașul nu a avut prea mult timp la dispoziție pentru a-și pune simțitor amprenta asupra partidei.

„Este foarte frumos că José, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, spune cuvinte atât de frumoase. Este foarte plăcut și îi mulțumesc. Am două emoții puternice. Sunt mândru și trist. Sunt mândru de imaginea fanilor noștri și pentru că am oferit o performanță fantastică, dar sunt trist pentru că am primit un gol nefericit la final.

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Trebuie să fim mândri și să păstrăm lucrurile bune pentru următoarele meciuri. Nu avem timp să fim triști. Ridicăm capul și continuăm. Le-am spus jucătorilor mei că nu ar trebui să fim dezamăgiți. Sunt luptători. E firesc să fii supărat. Jucăm la cel mai înalt nivel posibil împotriva unor echipe mari. Ar trebui să fim mândri. Ar trebui să folosim experiențele acumulate pentru viitor și să ne ridicăm nivelul”, a declarat la finalul meciului antrenorul lui AEK Atena, sârbul Marko Nikolic, citat de