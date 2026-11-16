Sport

Ce notă a primit, de fapt, Ronaldinho la primul meci jucat la 46 de ani. „Au zburat pur și simplu”

Gabriel Neagu
16.11.2026 | 08:55
Ce nota a primit de fapt Ronaldinho la primul meci jucat la 46 de ani Au zburat pur si simplu
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Ronaldinho a revenit în fotbalul profesionist la 46 de ani. sursa foto: profimedia
Ronaldinho a revenit pe terenul de fotbal după o pauză de 11 ani. Fotbalistul brazilian s-a bucurat la maxim de prima sa partidă disputată la 46 de ani.
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La 11 ani distanță de la ultimul meci profesionist, Ronaldinho (46 de ani) a revenit pe terenul de fotbal. De data aceasta, brazilianul legendar a fost titular într-un duel de Serie C, într-un duel din etapa 14, între Ravenna și Forli, 2-0.

Ronaldinho a jucat 45 de minute și a contribuit la primul gol

Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj și actualul tehnician al Ravennei, a fost încântat de serviciile lui Ronaldinho. În ciuda vârstei înaintate a brazilianului, acesta a fost aruncat în luptă încă din primul minut al partidei de pe ”Bruno Benelli”. Ronaldinho a fost utilizat pe poziția de extremă stânga și și-a făcut simțită prezența.

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Fostul jucător al lui AC Milan și Barcelona i-a încântat pe fanii prezenți la derby încă din primele minute, deși capacitatea sa fizică a fost mult mai redusă decât în zilele de glorie. Totuși, a executat cu precizie două cornere și a creat mai multe ocazii la poarta lui Forli.

În minutul 36, Ronaldinho a contribuit la faza care a deschis scorul de pe ”Bruno Benelli”. Cu spatele la poartă, în afara careului, fostul câștigător al Balonului de Aur a protejat posesia și i-a pasat lui Lonardi, care a oferit assistul la golul lui Massimo Donati. Odată cu venirea pauzei, sud-americanul a fost schimbat.

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  • 7.0 este nota primită de Ronaldinho pentru duelul Ravenna – Forli, conform SofaScore

Ronaldinho s-a bucurat la maxim de fotbal la 46 de ani

La finalul primei sale partide de la revenirea pe terenul de fotbal, Ronaldinho a dezvăluit că s-a simțit bine jucând, în ciuda nivelului mult mai scăzut decât cel la care a fost obișnuit să evolueze. Mai mult, brazilianul ar fi vrut să mai joace: ”Aceste 45 de minute au zburat pur și simplu. Fotbalul a fost mereu așa pentru mine”.

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Ravenna ocupă locul secund în Serie C, cu 32 de puncte obținute în primele 14 etape. Gruparea pregătită de Andrea Mandorlini vizează revenirea în al doilea eșalon italian, În prezent, diferența față de liderul Spezia este de șase puncte, iar Ravenna ocupă un loc de calificare în play-off-ul de promovare în Serie B.  Următorul meci în care Ronaldinho ar putea evolua se va disputa duminică, 22 noiembrie. Atunci, Ravenna va merge pe stadionul ”Armando Picchi”, pentru duelul contra echipei clasate pe locul opt în Serie C, Livorno.

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