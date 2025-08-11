News

Ce notă ar da Ilie Bolojan coaliției de guvernare: “A funcționat în condiții decente”

Premierul Ilie Bolojan a spus ce notă ar da coaliției de guvernare, în contextul tensiunilor care au apărut în ultima perioadă
Andreea Stanaringa
11.08.2025 | 06:23
Ce notă ar da premierul Bolojan coaliției de guvernare. Sursa foto: gov.ro, Hepta/Colaj Fanatik

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat cât de mulțumit este de actuala coaliție de guvernare și ce notă i-ar acorda. Șeful Executivului a oferit un răspuns sincer.

Ilie Bolojan a spus ce notă ar da coaliției de guvernare

Duminică seara, Ilie Bolojan a vorbit despre al doilea pachet de măsuri fiscale, care vizează administrația publică, dar și sănătatea și pensionarea magistraților. De altfel, a vorbit și despre tensiunile din coaliție, apărute în ultima perioadă.

Premierul a fost întrebat ce părere are despre actuala coaliție. Ilie Bolojan a spus că, deși există diferențe între partide, lucrurile au funcționat “în condiții decente până acum”. De altfel, este convins că lucrurile vor funcționa și pe viitor.

“Eu cred că, dat fiind dificultatea acestei coaliţii şi diferenţele dintre partide, cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente.

Respectul între partide şi conştientizarea faptului că într-o coaliţie uneori libertăţile tale sunt uşor condiţionate şi de partenerii tăi, în aşa fel încât lucrurile să funcţioneze, vor face ca lucrurile să meargă în condiţii normale şi în perioada următoare”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Totodată, prim-ministrul a spus că “e o problemă de responsabilitate pe care toate partidele o au, nu faţă de electoratul lor, ci faţă România.” Ilie Bolojan a spus și ce notă ar da coaliției. “I-aş da o notă 8”, a fost răspunsul său.

Ilie Bolojan nu vrea ca PSD să iasă de la guvernare

Premierul a vorbit și despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, pe fondul tensiunilor pe care partidul le-a avut recent. Social-democrații au boicotat ședința de coaliție de vineri după ce membrii USR au refuzat să participe la funeraliile de stat pentru Ion Iliescu, fost lider PSD, care a murit pe 5 august 2025.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat o ședință de urgență luni, 11 august. Membrii PSD vor decide dacă mai rămân sau nu la guvernare. Ilie Bolojan speră ca partidul să rămână în coaliție deoarece este nevoie de stabilitate.

“Sper să nu iasă PSD de la guvernare. Partea de stabilitate este foarte importantă. Mereu, într-o coaliție cu patru partide, nu e ușor să armonizezi lucrurile. Dar problemele țării noastre sunt atât de serioase.”, a spus premierul.

