Ce notă i-a dat Cristi Balaj arbitrului Horațiu Feșnic după FCSB – Rapid 4-1

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FCSB a învins-o categoric pe Rapid, scor 4-1, într-un derby în care prestația arbitrului Horațiu Feșnic a trecut aproape neobservată. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, a analizat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA maniera în care a fost condusă partida și a oferit o notă exactă centralului. Mai mult, Balaj a explicat de ce echipa lui Laurențiu Reghecampf a dominat confruntarea și a dezvăluit ce crede că s-a întâmplat în pregătirea fizică a roș-albaștrilor înaintea duelului cu giuleștenii.

Cristi Balaj i-a dat nota 8,4 lui Horațiu Feșnic după FCSB – Rapid 4-1: „E ca și cum ai lua 9 la tablă!”

Arbitrajul lui Horațiu Feșnic din derby-ul FCSB – Rapid a fost apreciat de Cristi Balaj, care consideră că centralul a gestionat foarte bine o partidă cu intensitate ridicată. Fostul arbitru internațional a precizat că nu îl cunoaște foarte bine pe Feșnic, însă informațiile pe care le are despre acesta sunt excelente. Balaj a urmărit cu atenție prestația sa și nu a ezitat să îi acorde o notă foarte bună.

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„Nu îl știu foarte bine, dar informațiile despre el sunt excelente. E o imagine foarte clară și nu am niciun dubiu legat de ceea ce o să spun. Am o imagine foarte clară față de ceea ce s-a întâmplat. Pentru Feșnic aș da nota 8,4. E ca și cum ai ieșit la tablă și ai luat nota nouă. Nu i-am dat 8,5 pentru că nu a avut faze grele de judecat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a explicat de ce FCSB a zdrobit Rapidul: „La mijlocul terenului s-a făcut diferența”

Dincolo de arbitraj, , reflectată de scorul final. În opinia sa, cheia succesului celor de la FCSB a fost superioritatea de la mijlocul terenului. Balaj i-a comparat pe fotbaliștii celor două formații și a arătat că roș-albaștrii au câștigat duelurile decisive.

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„Există explicații pentru acest 4-1. Cred că a fost calitatea evoluției jucătorilor de la mijlocul terenului. Acolo s-a făcut diferența. Am avut un Doumbia, Grameni la Rapid vs. Muhar și Radunovic la FCSB, care au fost mult mai buni, iar în fața lor Moruțan vs. Cisotti, unde iar s-a făcut diferența. După aceea a fost în față și Boutoutaou. Evoluția acestor jucători a făcut să avem o echipă care a meritat să câștige”, a explicat Cristi Balaj.

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Laurențiu Reghecampf, lăudat de Cristi Balaj pentru pregătirea derby-ului

Cristi Balaj consideră că victoria categorică a FCSB-ului nu a fost întâmplătoare, ci cu mai mult timp înaintea derby-ului. Potrivit fostului arbitru, antrenorul roș-albaștrilor și-a asumat riscuri în perioada de pregătire, încărcându-i fizic pe jucători pentru ca aceștia să atingă forma maximă în confruntarea cu Rapid.

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Balaj a făcut referire inclusiv la partida precedentă, cu Voluntari, în care consideră că oboseala acumulată în antrenamente s-a resimțit în evoluția echipei: „Această perioadă a fost pregătită cu mult timp înainte de către Reghe. Și-a asumat un risc major chiar și etapa trecută, când victoria nu a fost neapărat întâmplătoare, dar evoluția a fost riscantă și asumată. Au încărcat în perioada de pauză atât de mult încât ei au intrat obosiți deja cu Voluntari. Sunt convins că a analizat foarte bine acel joc și că i-a lăsat un pic în săptămâna premergătoare acestui meci. A făcut Reghe în așa fel încât să fie vârful de formă cu Rapid”, a declarat Cristi Balaj.

De ce l-a impresionat Horațiu Feșnic pe Cristi Balaj

În finalul analizei, Cristi Balaj a revenit asupra arbitrajului și a explicat un detaliu care i-a atras atenția în mod special. Fostul central consideră că Horațiu Feșnic a procedat inspirat atunci când a permis un nivel ridicat al contactelor fizice, fără să intervină imediat cu sancțiuni disciplinare.

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În opinia sa, decizia arbitrului a fost una riscantă, dar s-a dovedit potrivită, deoarece jucătorii au acceptat maniera de arbitraj și au continuat să joace într-un ritm intens: „Diferențierea a fost făcută și de forma fizică, pentru că trebuie să poți pe teren să reziști la un asemenea meci. Cei de la FCSB au reușit să fie agresivi, Rapid a încercat. Korenica a fost mai mult pe jos, adică la fiecare atingere era dărâmat din cauza duelurilor agresive. O notă în plus pentru arbitru, care a simțit și a avut și noroc, pentru că nu a venit cu măsuri disciplinare în primele minute, jucătorii acceptând nivelul duelurilor. Avem doar cuvinte de laudă la adresa arbitrajului”, a concluzionat Cristi Balaj.