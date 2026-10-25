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Ce notă i-a dat Cristi Balaj arbitrului Horațiu Feșnic după FCSB – Rapid 4-1

Tibi Cocora
25.10.2026 | 12:25
Ce nota ia dat Cristi Balaj arbitrului Horatiu Fesnic dupa FCSB Rapid 41
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Horațiu Feșnic din FCSB - Rapid 4-1 și i-a acordat o notă surprinzătoare. Foto: Colaj Fanatik.
Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Horațiu Feșnic din FCSB - Rapid 4-1 și i-a acordat o notă surprinzătoare. Ce a spus despre Reghecampf și diferența dintre echipe.
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FCSB a învins-o categoric pe Rapid, scor 4-1, într-un derby în care prestația arbitrului Horațiu Feșnic a trecut aproape neobservată. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, a analizat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA maniera în care a fost condusă partida și a oferit o notă exactă centralului. Mai mult, Balaj a explicat de ce echipa lui Laurențiu Reghecampf a dominat confruntarea și a dezvăluit ce crede că s-a întâmplat în pregătirea fizică a roș-albaștrilor înaintea duelului cu giuleștenii.

Cristi Balaj i-a dat nota 8,4 lui Horațiu Feșnic după FCSB – Rapid 4-1: „E ca și cum ai lua 9 la tablă!”

Arbitrajul lui Horațiu Feșnic din derby-ul FCSB – Rapid a fost apreciat de Cristi Balaj, care consideră că centralul a gestionat foarte bine o partidă cu intensitate ridicată. Fostul arbitru internațional a precizat că nu îl cunoaște foarte bine pe Feșnic, însă informațiile pe care le are despre acesta sunt excelente. Balaj a urmărit cu atenție prestația sa și nu a ezitat să îi acorde o notă foarte bună.

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„Nu îl știu foarte bine, dar informațiile despre el sunt excelente. E o imagine foarte clară și nu am niciun dubiu legat de ceea ce o să spun. Am o imagine foarte clară față de ceea ce s-a întâmplat. Pentru Feșnic aș da nota 8,4. E ca și cum ai ieșit la tablă și ai luat nota nouă. Nu i-am dat 8,5 pentru că nu a avut faze grele de judecat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a explicat de ce FCSB a zdrobit Rapidul: „La mijlocul terenului s-a făcut diferența”

Dincolo de arbitraj, Cristi Balaj a analizat și diferența uriașă dintre cele două echipe, reflectată de scorul final. În opinia sa, cheia succesului celor de la FCSB a fost superioritatea de la mijlocul terenului. Balaj i-a comparat pe fotbaliștii celor două formații și a arătat că roș-albaștrii au câștigat duelurile decisive.

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„Există explicații pentru acest 4-1. Cred că a fost calitatea evoluției jucătorilor de la mijlocul terenului. Acolo s-a făcut diferența. Am avut un Doumbia, Grameni la Rapid vs. Muhar și Radunovic la FCSB, care au fost mult mai buni, iar în fața lor Moruțan vs. Cisotti, unde iar s-a făcut diferența. După aceea a fost în față și Boutoutaou. Evoluția acestor jucători a făcut să avem o echipă care a meritat să câștige”, a explicat Cristi Balaj.

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Laurențiu Reghecampf, lăudat de Cristi Balaj pentru pregătirea derby-ului

Cristi Balaj consideră că victoria categorică a FCSB-ului nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unui plan pus la punct de Laurențiu Reghecampf cu mai mult timp înaintea derby-ului. Potrivit fostului arbitru, antrenorul roș-albaștrilor și-a asumat riscuri în perioada de pregătire, încărcându-i fizic pe jucători pentru ca aceștia să atingă forma maximă în confruntarea cu Rapid.

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Balaj a făcut referire inclusiv la partida precedentă, cu Voluntari, în care consideră că oboseala acumulată în antrenamente s-a resimțit în evoluția echipei: „Această perioadă a fost pregătită cu mult timp înainte de către Reghe. Și-a asumat un risc major chiar și etapa trecută, când victoria nu a fost neapărat întâmplătoare, dar evoluția a fost riscantă și asumată. Au încărcat în perioada de pauză atât de mult încât ei au intrat obosiți deja cu Voluntari. Sunt convins că a analizat foarte bine acel joc și că i-a lăsat un pic în săptămâna premergătoare acestui meci. A făcut Reghe în așa fel încât să fie vârful de formă cu Rapid”, a declarat Cristi Balaj.

De ce l-a impresionat Horațiu Feșnic pe Cristi Balaj

În finalul analizei, Cristi Balaj a revenit asupra arbitrajului și a explicat un detaliu care i-a atras atenția în mod special. Fostul central consideră că Horațiu Feșnic a procedat inspirat atunci când a permis un nivel ridicat al contactelor fizice, fără să intervină imediat cu sancțiuni disciplinare.

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În opinia sa, decizia arbitrului a fost una riscantă, dar s-a dovedit potrivită, deoarece jucătorii au acceptat maniera de arbitraj și au continuat să joace într-un ritm intens: „Diferențierea a fost făcută și de forma fizică, pentru că trebuie să poți pe teren să reziști la un asemenea meci. Cei de la FCSB au reușit să fie agresivi, Rapid a încercat. Korenica a fost mai mult pe jos, adică la fiecare atingere era dărâmat din cauza duelurilor agresive. O notă în plus pentru arbitru, care a simțit și a avut și noroc, pentru că nu a venit cu măsuri disciplinare în primele minute, jucătorii acceptând nivelul duelurilor. Avem doar cuvinte de laudă la adresa arbitrajului”, a concluzionat Cristi Balaj.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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