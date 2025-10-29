Sport
Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB în duelul de la Bistrița: „Sper că am mulțumit stafful”. Cine este idolul său

Andrei Dăncuș a fost titular pentru prima oară la FCSB. Cum s-a descurcat fundașul central în duelul cu Gloria Bistrița din Cupa României.
Răzvan Rădulescu
29.10.2025 | 23:25
Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș după ce a evoluat în Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB a câștigat duelul din deplasare cu Gloria Bistrița, scor 3-1, în prima etapă din grupele Cupei României. Campioana României l-a trimis titular în centrul defensivei pe Andrei Dăncuș, care și-a dat nota 8 după prestația de la Bistrița.

Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș după evoluția din Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alex Stoian au adus victoria FCSB-ului la Bistrița. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat din penalty de Emmanuel Mensah. Măcinată de accidentări, campioana României a apelat la mai multe soluții inedite, iar una dintre ele a fost titularizarea lui Dăncuș pe postul de fundaș central.

Mai mult decât atât, fotbalistul în vârstă de 16 ani a fost integralist și a declarat că îl are idol pe Virgil Van Dijk. „Mă bucur că am primit această oportunitate. Sper că am mulțumit lumea, stafful și sper că primesc cât mai multe minute de-acum încolo.

Toate echipele se ambiționează când joacă cu FCSB, dar nu am avut nicio presiune, am intrat încrezător. Mi-aș da nota 8, au fost câteva greșeli mici, dar trecem peste. După cum am spus, sper să prind cât mai multe minute și să joc bine. Idolul meu este din Premier League, Virgil van Dijk”, a declarat Andrei Dăncuș la flash-interviu.

Ce concluzii a tras Adrian Șut după Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Adrian Șut a fost și el titular în partida de la Bistrița, însă a fost înlocuit la pauză. Mijlocașul roș-albaștrilor se aștepta la o partidă dificilă, însă speră ca această victorie să dea echipei moralul de care avea nevoie pentru a aduna rezultate pozitive.

„Știam că o să fie o partidă dificilă. Aceste meciuri sunt cred că mult mai dificile pentru noi, dorința este foarte mare ca să demonstrezi și este normal. Am fost și eu în situația asta și am jucat cu ambiție mai mare decât la meciurile normale. 

Nu cred că intrări au fost intenționate, nimeni nu a vrut să lovească pe nimeni. Cu siguranță, s-a căutat un joc la limita fair-play-ului. Arbitrul a lăsat un joc destul de agresiv, dar a fost ok. Noi ne doream să câștigăm, avem obiectiv câștigarea Cupei. Avem nevoie de victorie ca să prindem încredere și să ne crească moralul. 

Ne-am obișnuit. Și anul trecut am avut foarte multe meciuri, am jucat și în Europa, deplasări destul de lungi. Ne asumăm, ne-am asumat această perioadă pentru că ne-am dorit să jucăm în Europa, nu este nimic mai frumos decât să joci cu cele mai bune echipe din lume. 

Trebuie să ne recuperăm foarte bine, a fost o partidă bună cu un adversar bun, dar un teren greu. Trebuie să ne refacem și cu siguranță o să pregătim bine meciul cu U Cluj și să luăm cele 3 puncte pentru că avem nevoie”, au fost cuvintele lui Adi Șut.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
