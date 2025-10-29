Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB în duelul de la Bistrița: „Sper că am mulțumit stafful”. Cine este idolul său

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat duelul din deplasare cu Gloria Bistrița, scor 3-1, în prima etapă din grupele Cupei României. Campioana României l-a trimis titular în centrul defensivei pe Andrei Dăncuș, care și-a dat nota 8 după prestația de la Bistrița.

Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș după evoluția din Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Denis Alibec, Mamadou Thiam și Alex Stoian au adus victoria FCSB-ului la Bistrița. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat din penalty de Emmanuel Mensah. Măcinată de accidentări, campioana României a apelat la mai multe soluții inedite, iar una dintre ele a fost titularizarea lui Dăncuș pe postul de fundaș central.

Mai mult decât atât, fotbalistul în vârstă de 16 ani a fost integralist și . „Mă bucur că am primit această oportunitate. Sper că am mulțumit lumea, stafful și sper că primesc cât mai multe minute de-acum încolo.

Toate echipele se ambiționează când joacă cu FCSB, dar nu am avut nicio presiune, am intrat încrezător. Mi-aș da nota 8, au fost câteva greșeli mici, dar trecem peste. După cum am spus, sper să prind cât mai multe minute și să joc bine. Idolul meu este din Premier League, Virgil van Dijk”, a declarat Andrei Dăncuș la flash-interviu.

Ce concluzii a tras Adrian Șut după Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Adrian Șut a fost și el titular , însă a fost înlocuit la pauză. Mijlocașul roș-albaștrilor se aștepta la o partidă dificilă, însă speră ca această victorie să dea echipei moralul de care avea nevoie pentru a aduna rezultate pozitive.

„Știam că o să fie o partidă dificilă. Aceste meciuri sunt cred că mult mai dificile pentru noi, dorința este foarte mare ca să demonstrezi și este normal. Am fost și eu în situația asta și am jucat cu ambiție mai mare decât la meciurile normale.

Nu cred că intrări au fost intenționate, nimeni nu a vrut să lovească pe nimeni. Cu siguranță, s-a căutat un joc la limita fair-play-ului. Arbitrul a lăsat un joc destul de agresiv, dar a fost ok. Noi ne doream să câștigăm, avem obiectiv câștigarea Cupei. Avem nevoie de victorie ca să prindem încredere și să ne crească moralul.

Ne-am obișnuit. Și anul trecut am avut foarte multe meciuri, am jucat și în Europa, deplasări destul de lungi. Ne asumăm, ne-am asumat această perioadă pentru că ne-am dorit să jucăm în Europa, nu este nimic mai frumos decât să joci cu cele mai bune echipe din lume.

Trebuie să ne recuperăm foarte bine, a fost o partidă bună cu un adversar bun, dar un teren greu. Trebuie să ne refacem și cu siguranță o să pregătim bine meciul cu U Cluj și să luăm cele 3 puncte pentru că avem nevoie”, au fost cuvintele lui Adi Șut.