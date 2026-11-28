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Sâmbătă seară, în cadrul etapei cu numărul 13 din Serie A, Astfel, (46 de ani) a rămas la trei puncte în spatele liderului din Serie A, Lazio, formație care de asemenea a câștigat în această rundă, tot sâmbătă.

Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după Inter – Genoa 4-0

Pentru gruparea de pe „Giuseppe Meazza”, această victorie vine după egalul din campionat de pe terenul celor de la Atalanta și după victoria de pe teren propriu cu VfB Stuttgart din UEFA Champions League. La finalul partidei, presa din Italia a apreciat în mod special modul în care Chivu a reușit să „ruleze” lotul în această perioadă, astfel încât să obțină rezultate bune și nici să nu îi suprasolicite pe jucători.

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Ce au remarcat jurnaliștii italieni la Cristi Chivu

De asemenea, a fost scoasă în evidență și maniera în care Inter a reușit pe finalul meciului cu Genoa să nu le ofere adversarilor prea multe ocazii de a reduce din diferență. Astfel, jurnaliștii de la i-au acordat antrenorului român nota 7 pentru prestația lui din această partidă, alături de următoarele mențiuni:

„A doua victorie consecutivă fără gol primit, după cea din Liga Campionilor. Își gestionează perfect întregul lot, făcând schimbări pe baza rezultatului deja înregistrat pe tabelă”. Totodată, în ancheta celor de la , Cristi Chivu a fost notat tot cu 7: „Echipa a început puternic, căutând să încheie meciul imediat. Genoa a avut două ocazii, dar acesta a fost sfârșitul meciului.

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Atitudinea potrivită, ritmul ridicat și jocul de calitate. Încă patru goluri după cele de la Bergamo, iar dorința de a păstra poarta intactă a fost destul de clară în minutele finale, prin modul de apărare în careu. Mintea conduce corpul, iar mintea a fost impecabilă în această seară”.