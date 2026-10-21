Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după Inter – Șahtior 1-0 în Champions League: ”Încearcă să scape de complex”

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Aflat sub o mare presiune după înfrângerile din primele etape, Cristi Chivu (45 de ani) poate răsufla ușurat după Inter – Șahtior 1-0. Victoria s-a conturat extrem de greu pentru ”nerazzurri”, dar antrenorul român a avut o contribuție importantă.

Notele pe care le-a luat Cristi Chivu după Inter – Șahtior 1-0

Inter s-a chinuit teribil cu Șahtior în etapa a 3-a din Champions League, iar după eliminarea lui Alessandro Bastoni se părea că 0-0 este un rezultat chiar bun. Însă, Cristi Chivu a mutat excelent și l-a introdus pe veteranul Henrikh Mkhitaryan, iar armeanul a pasat decisiv la golul marcat de Carlos Augusto, la care .

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”Încearcă să scape de complexul Champions League, dar echipa pare să sufere psihic din cauza lipsei de rezultate în competiția principală. Inter începe bine, dar se estompează rapid, iar în repriza a doua sunt nervoși și frenetici.

Mai este de muncă pentru a aduce încrederea italiană în Champions League, dar e mai bine să o facă cu aceste trei puncte”, a scris site-ul despre antrenorul român, pe care l-a notat cu 6.

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Tot 6 i-a acordat și , care a notat: ”După două înfrângeri, era nevoie disperată de o victorie în Champions League. Primele minute au fost încurajatoare, dar următoarea oră de joc a echipei sale a fost îngrijorătoare. A încercat schimbări, iar eliminarea lui Bastoni a amenințat să complice lucrurile, dar din fericire l-a avut la dispoziție pe jucătorul polivalent Carlos Augusto. Nu a fost o prestație complet convingătoare, dar victoria a fost ceea ce a contat. Și caracterul a fost acolo”.

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Previziune sumbră pentru Interul lui Cristi Chivu

În schimb, site-urile și au fost mai îngăduitoare cu Cristian Chivu, acordându-i nota 6,5 după . Însă, italienii au tras un semnal de alarmă și au anunțat că Inter nu va trece de grupă dacă va continua să joace așa.

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”Prima repriză a fost dezamăgitoare, ca să nu spunem mai mult. Nici măcar nu părea a fi echipa lui Chivu: lentă, precaută, previzibilă și lipsită de conexiuni. În a doua repriză i-a revitalizat, dar haosul a predominat. Primele trei schimbări au zguduit echipa, dar a urmat șocul eliminării lui Bastoni.

Antrenorul a răspuns adaptându-se la o formație 4-4-1, iar norocul, venit sub înfățișarea lui Mkhitaryan, i-a oferit un gol crucial marcat de Carlos Augusto, care i-a asigurat trei puncte pentru care a luptat din greu. Inter va fi probabil eliminată din Champions League, dar ziua aceea nu este azi”, au scris italienii.