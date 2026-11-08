Sport

Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după victoria uriașă contra lui Fabregas: „L-a băgat pe spaniol în buzunar, l-a devorat!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
08.11.2026 | 21:19
Ce note a primit Cristi Chivu in Italia dupa victoria uriasa contra lui Fabregas La bagat pe spaniol in buzunar la devorat
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Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după victoria uriașă contra lui Fabregas. Foto: Profimedia
Presa din Italia, înnebunită după ce Cristi Chivu l-a învins pe Cesc Fabregas în Inter - Como! Ce au scris jurnaliștii și ce note a primit românul la final
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Cristi Chivu a reușit să îl învingă pe Cesc Fabregas. Duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 11 din Serie A, Inter Milano a învins Como pe teren propriu cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Pio Esposito în minutul 12 și Marcus Thuram în minutul 19. La final, presa din Italia a apreciat foarte mult modul în care antrenorul român s-a descurcat în fața omologului său spaniol.

Ce note a primit Cristi Chivu după Inter – Como 2-0 și ce a scris presa din Italia despre el

Mai ales că acesta din urmă era „pe val” în ultima perioadă. De exemplu, cei de la fcinternews.it i-au acordat lui Chivu nota 7.5, una foarte mare în Italia, și au apreciat că românul chiar „l-a băgat în buzunar” pe Cesc Fabregas în acest duel direct: „Oricine se aștepta la mult așteptata revenire a lui Como împotriva lui Inter a fost dezamăgit.

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Încă o dată, românul l-a băgat pe excelentul spaniol în buzunar, și nu există nicio îndoială în privința asta, pentru că tactic, e evident.  Iar cele nouă goluri din Liga Campionilor de pe cartea de vizită a lui Como pălesc în comparație cu startul în forță al lui Inter, care a câștigat ca echipă și a făcut-o în stilul echipelor de top împotriva unor rivale de profil înalt.

Antrenorul a profitat la maximum de zilele pe care le-a avut la dispoziție pentru a se pregăti pentru acest meci și a obținut răspunsurile dorite de la jucătorii săi. O gestionare perfectă”. De asemenea, în ancheta realizată de jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com, Cristi Chivu a primit nota 7, cu următoarele mențiuni:

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„L-a devorat la propriu pe Cesc Fabregas, câștigând covârșitor bătălia tactică de la distanță. Echipa sa, Inter, a controlat meciul de la început până la sfârșit, iar acest lucru nu era garantat împotriva unei echipe Como aflate într-o formă extraordinară”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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