Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după victoria uriașă contra lui Fabregas: „L-a băgat pe spaniol în buzunar, l-a devorat!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce note a primit Cristi Chivu după Inter – Como 2-0 și ce a scris presa din Italia despre el

ADVERTISEMENT

Duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 11 din Serie A, Inter Milano a învins Como pe teren propriu cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Pio Esposito în minutul 12 și Marcus Thuram în minutul 19. La final, presa din Italia a apreciat foarte mult modul în care antrenorul român s-a descurcat în fața omologului său spaniol.

Ce note a primit Cristi Chivu după Inter – Como 2-0 și ce a scris presa din Italia despre el

Mai ales că acesta din urmă era „pe val” în ultima perioadă. De exemplu, cei de la i-au acordat lui Chivu nota 7.5, una foarte mare în Italia, și au apreciat că românul chiar „l-a băgat în buzunar” pe Cesc Fabregas în acest duel direct: „Oricine se aștepta la mult așteptata revenire a lui Como împotriva lui Inter a fost dezamăgit.

ADVERTISEMENT

Încă o dată, românul l-a băgat pe excelentul spaniol în buzunar, și nu există nicio îndoială în privința asta, pentru că tactic, e evident. Iar cele nouă goluri din Liga Campionilor de pe cartea de vizită a lui Como pălesc în comparație cu startul în forță al lui Inter, care a câștigat ca echipă și a făcut-o în stilul echipelor de top împotriva unor rivale de profil înalt.

Antrenorul a profitat la maximum de zilele pe care le-a avut la dispoziție pentru a se pregăti pentru acest meci și a obținut răspunsurile dorite de la jucătorii săi. O gestionare perfectă”. De asemenea, în ancheta realizată de jurnaliștii italieni de la , a primit nota 7, cu următoarele mențiuni:

ADVERTISEMENT

„L-a devorat la propriu pe Cesc Fabregas, câștigând covârșitor bătălia tactică de la distanță. Echipa sa, Inter, a controlat meciul de la început până la sfârșit, iar acest lucru nu era garantat împotriva unei echipe Como aflate într-o formă extraordinară”.