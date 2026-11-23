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(24 de ani) a fost integralist luni seară în meciul , disputat în cadrul etapei cu numărul 12 din Serie A. Internaționalul român a fost neputincios în fața atacurilor echipei gazdă și a primit și un cartonaș galben în minutul 80 pentru un fault. La finalul partidei, fundașul central a fost notat cu 5 de către jurnaliștii de la

Ce note a primit Radu Drăgușin după Monza – Fiorentina 3-0

Ei au apreciat că Drăgușin a fost destul de pasiv la golul de 2-0, marcat de senzația Gustavo Varela în minutul 51 cu o execuție minunată, cu călcâiul: „Nu a fost foarte agresiv la faza de 2-0, rămânând la jumătatea distanței dintre Pessina (n.r. pasatorul decisiv) și Varela”.

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Ce i s-a reproșat lui Radu Drăgușin: „Și-a pierdut adesea orientarea”

De asemenea, și în ancheta realizată la finalul meciului de jurnaliștii de la , Radu Drăgușin a primit tot nota 5, alături de următoarele mențiuni: „O zi foarte complicată în centrul defensivei, unde și-a pierdut adesea orientarea în fața atacului echipei Brianza, primind și un cartonaș galben spre finalul unui meci mereu în dificultate”.

Cât despre meciul per ansamblu, a notat următoarele aspecte: „Monza s-a ridicat la înălțimea așteptărilor în cel mai convingător mod posibil, învingând Fiorentina cu 3-0 în finalul etapei a 12-a din Serie A. A fost o demonstrație absolută de forță pentru echipa lui Ivan Juric.

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Gustavo Varela a fost vedeta spectacolului, marcând două goluri, mai întâi din penalty, apoi cu o splendidă lovitură de călcâi. A fost o seară de uitat pentru Fiorentina lui Paolo Vanoli, care a pierdut din nou după aproape o lună și trei rezultate pozitive consecutive, alunecând pe locul 16 cu doar nouă puncte”.

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Nu în ultimul rând, și jurnaliștii de la i-au acordat lui Drăgușin tot nota 5: „Bun în prima jumătate de oră, apoi, excluzând ocazia lui Birindelli, a suferit destul. Apoi Varela l-a lăsat în spate pentru a dubla avantajul. A ‘încununat’ o seară slabă primind un cartonaș galben”.