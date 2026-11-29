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(23 de ani) a fost titular duminică în meciul jucat de Levadiakos, echipa antrenată de , în deplasare cu OFI Creta în cadrul etapei cu numărul 12 din Superliga Greciei. De asemenea, și Adrian Șut a prins primul 11 la această partidă, în vreme ce Alexandru Pantea a fost rezervă și a fost introdus pe teren pe parcursul reprizei secunde.

Ce note a primit Tavi Popescu după OFI Creta – Levadiakos 1-0

Din nefericire pentru cei trei jucători români și pentru antrenorul cipriot, fost la FCSB, echipa lor a fost învinsă în acest meci, scor 0-1, și astfel rămâne și după această rundă pe penultimul loc în clasament. Tavi Popescu a fost schimbat în această partidă de Charalambous în minutul 80, iar la final a fost notat de către cei de la Flashscore cu 6.0, în vreme ce în ancheta celor de la Sofascore a primit nota 6.9.

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Ce a declarat Elias Charalambous la finalul meciului

De asemenea, Adrian Șut a primit nota 5.9 din partea Flashscore și 6.5 din partea Sofascore. Nu în ultimul rând, Alexandru Pantea a fost notat cu 6.4 de către Flashscore, respectiv cu 6.7 de către Sofascore. La finalul meciului, antrenorul Elias Charalambous a declarat următoarele: „A fost o după-amiază dificilă. Cred că astăzi nu am fost la nivelul la care ar fi trebuit să fim. În general, meciul nu a avut un ritm ridicat din partea niciuneia dintre echipe. S-a decis printr-un detaliu. Adversarul nu ne-a pus probleme deosebite, dar nici noi nu am creat prea mult. Nu sunt fericit, nu am jucat așa cum ar fi trebuit, așa cum mă așteptam să joace echipa, mai ales atunci când am avut mingea.

Am făcut greșeli foarte ușor în prima repriză, dar, repet, fără să fim puși în pericol în mod deosebit. Am primit din nou un gol foarte ușor, iar în astfel de meciuri detaliile fac diferența. Astăzi, detaliile au fost de partea adversarului. Am pierdut punctele, nu am reușit să obținem nici măcar un punct. Apoi, în repriza a doua, am încercat să punem presiune și am creat câteva ocazii. Când nu reușești să le transformi în goluri, este dificil. În general, însă, nu sunt mulțumit de jocul de astăzi.

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Bine, există progres, așa cum am spus și eu, dar important este să obții puncte. Oricât de mult progres ai vedea, acesta nu este lucrul important pentru noi în acest moment. Avem nevoie de puncte, lucru pe care nu am reușit să-l obținem astăzi. Cu siguranță există loc de îmbunătățire pentru a obține puncte, dar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede posibil”.