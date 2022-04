Ce nu a făcut niciodată Mihai Trăistariu de Paște: “Nu am mai simțit nevoia vreodată”

Mihai Trăistariu va cânta anul acesta de Paște, la Sinaia, și este fericit că nu va sta acasă, mai ales că a fost extrem de afectat de pandemie. Ca mulți artiști, vreme de doi ani, nu și-a mai putut desfășura activitatea și a întâmpinat dificultăți în a achita ratele la bancă.

Mihai Trăistariu nu s-a spovedit niciodată

Mihai Trăistariu va cânta de Paște, la Sinaia, la un resort de lux. Orfan de mai mulți ani, artistul preferă să-și petreacă sărbătorile pe scenă.

El va profita de evenimentul de la Sinaia, pentru a se plimba în aer liber și a se deconecta de la grijile zilnice. La mormântul părinților săi din Piatra Neamț nu a mai ajuns, dar și-a vizitat fratele, pe Vasile, pictorul. Cântărețul își amintește cum erau sărbătorile în copilăria sa și dezvăluie, pentru FANATIK, ce nu a făcut niciodată în viața lui: nu s-a spovedit și nu s-a împărtășit deloc!

”Anul acesta, de Paște, cânt la Sinaia la masa de prânz. Mă bucur mult că fac asta pentru că pandemia asta m-a blocat total pe partea asta artistică și atunci sunt fericit.

Nu că petrec, dar o să merg de sâmbătă cu managera mea acolo și duminică cântăm și ne mai și plimbăm pe la Sinaia. Sau rămân și iau lumină de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța și plec a doua zi. O să văd cum îmi fac programul.

Pe la mormântul părinților nu am mai trecut. Am fost recent, la Piatra Neamț, dar nu l-am vizitat decât pe fratele meu, pictorul. Eram într-o viteză și am fugit repede.

În copilărie petreceam, într-adevăr! Până la 17 ani când a murit taică-miu, în fiecare an, de Paște eram cu toții. Mergeam să luăm lumină, se mai împărtășeau ai mei, se mai spovedeau… Eu nu am făcut niciodată lucrul ăsta. Nu m-am spovedit niciodată.

Eram prea mic și nu am înțeles. Și după aceea, taică-miu a murit, am plecat la facultate, nu m-au direcționat către chestia asta și atunci nu am mai simțit nevoia vreodată”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a încercat să renunțe definitiv la carne

Mihai Trăistariu este un mare iubitor de animale. Are grijă de numeroase pisici și căței, pentru care spune că și-ar da și sufletul. În anul 2009, el a renunțat pentru o perioadă la carne. Nu a rezistat foarte mult, dar spune că, în timp, a învățat să consume carne cu moderație.

”Din 2009, de când am fost vegetarian, am mai încercat să renunț la carne. De doi ani de zile evit carnea, dar nu am mai putut să fiu vegetarian, mi-a fost greu. Am mai fost acum doi ani, dar am rezistat doar un an.

În niciun caz nu mănânc carne de miel. Totuși, consum carne foarte rar. Dacă pot consuma o dată sau de două ori pe săptămână este ideal. Mănânc supe, salate, tot felul de chestii… De la masa de Paște cel mai mult îmi place pasca, dacă e făcută bine”, spune Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, afectat de pandemie

Mihai Trăistariu a suferit mult în pandemie. Și-a anulat concertele și evenimentele artistice la care fusese antamat, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Cântărețului i-a fost foarte greu să își achite ratele lunare la bancă. În plus, timp de doi ani de zile, artistul spune că

Are școală de muzică în Constanța

Mai mult, Trăistariu a fost nevoit să-și vândă un apartament, pentru a plăti rate mai mici. Dar chiar și așa, i-a fost foarte greu. Rata lunară pe care trebuie să o achite la bancă este în valoare de 7.000 de lei. O oră de curs costă doar 60 de lei. Interpretul a făcut creditul, pentru a-și putea achiziționa un sediu pentru școala sade muzică.