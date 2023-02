Ce nu a moștenit Alexia Eram de la Andreea Esca: „Sunt prea bună cu oamenii”. Câți copii își dorește vedeta

Alexia Eram are o mulțime de vise, luptând în continuare pentru a demonstra că este mai mult decât fata Andreei Esca! Vedeta a recunoscut, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, că mama ei a ajutat-o foarte mult, însă și ea a muncit enorm pentru a ajunge una din cele mai apreciate influencerițe de la noi.

Interviu cu Alexia Eram. Ce nu a moștenit de la Andreea Esca

Mai mult, vedeta vrea să își creeze un brand propriu, fiind pasionată de tot ce înseamnă beauty și fashion. ne-a dezvăluit câți copii își dorește, în ce aspect nu seamănă deloc cu mama ei, dar și care este cea mai mare frică a ei.

De asemenea, Alexia Eram a mai spus care sunt țările în care ar vrea să meargă în vacanță în perioada următoare, dar și ce nu ar ierta atât de ușor la cei din jur.

Alexia Eram: „Nu o să plâng niciodată pe Instagram”

Cum ai vrea să te prezinte presa, dincolo de faptul că ești fata Andreei Esca? Ce face și cine este Alexia Eram?

– Alexia Eram cred că este o tânără domnișoară care își urmează visul, care face ceea ce îi place, face content frumos pentru oamenii care o urmăresc. Încerc să fac un content frumos, dar și educativ, să zic așa, să și învețe ceva de la mine. Și, pe viitor, probabil o Alexia care o să și creeze un propriu brand.

Există ceva ce nu ai publica pe rețelele de socializare?

– De exemplu, eu nu îmi pun atât de mult viața personală pe social media. Da, într-adevăr am o relație publică și toată lumea știe, dar nu o să plâng niciodată pe Instagram. Cred că unele chestii trebuie să le faci în intimitatea ta. Dacă ai o zi foarte proastă sau se întâmplă ceva în viața ta, că nu avem mereu zile extraordinare… nu sunt genul care să mă plâng.

Alexia recunoaște că oamenii se întreabă mai des decât ea când se căsătorește: „Cred că la 22 de ani încă ești foarte tânăr”

Ce îți place să faci în timpul tău liber, ăla pe care îl mai consideri liber?

– Asta e chestia că la noi, influencerii, chiar dacă nu ai un job zilnic de la 9 la 17, practic avem un job de 24 din 24. Eu pot să termin munca și la 1 noaptea dacă am vreo filmare.

Ți s-a întâmplat să lucrezi și la 1 noaptea?

– Până la 2! (n.r.: râde) Dar ca să revin la întrebarea ta, în timpul meu liber îmi place să ies cu prietenii, de obicei, îmi place să fac sport, să merg în city-break-uri la munte, la mare, să jucăm jocuri de societate. Cam ce face un om normal în timpul său liber.

Ce te exasperează să apară despre tine în presă? Care sunt cele mai clișeistice întrebări pe care le primești cel mai des și ești sătulă să mai răspunzi la ele?

– Nu știu dacă există neapărat clișee, dar sunt întrebată când mă căsătoresc cu Mario, asta e cea mai frecventă întrebare. Cred că la 22 de ani încă ești foarte tânăr (n.r.: pentru a pune în discuție serios căsătoria). Cred că oamenii s-au obișnuit cu noi de atâția ani și probabil și de asta întreabă mereu asta.

„Ce nu am moștenit de la mama? Cred că sunt prea bună cu oamenii”

S-au întrebat mai mult alții decât voi când vă căsătoriți?

– Da, exact.

Am văzut niște poze cu mama ta cam de când era de vârsta ta și ești, efectiv, leită Andreea Esca. Ai moștenit frumusețea de la ea și probabil și alte calități, dar aș vrea să știu ce crezi că nu ai moștenit deloc de la mama ta? Unde nu semeni cu ea?

– Da, semănăm, mai ales la zâmbet. Ce nu am moștenit? Cred că sunt mult mai sensibilă… Cred că sunt prea bună cu oamenii.

Adică ierți lucruri pe care ea nu le-ar ierta?

– Da, cred că iert lucruri pe care nu ar trebui să le iert.

Cam care ar fi lucrurile pe care le ierți la oameni? Sau… altfel spus, ce te supără cel mai tare în relațiile cu oamenii?

– Minciuna și trădarea. Astea sunt.

„Aș vrea să ajung în Japonia”

Care sunt planurile tale pentru anul ăsta?

– Vreau să cresc cât mai mult pe toate platformele de social-media, să fac tot mai mult content, să fie mai calitativ. Probabil să-mi creeze și propriul meu brand și… multe vacanțe!

Apropo de vacanțe… În ce țări ai vrea să ajungi în viitor? Pe unde nu ai fost niciodată?

– Hmm, sunt multe. Aș vrea să ajung în Japonia. Apoi… nu am fost nici în Africa, Australia. Vreau să ajung în multe locuri.

Care e culoarea ta preferată?

– Roz.

Dar azi nu ești în roz…

– Da, sunt în negru, dar rozul cred că mă definește cel mai bine. (n.r.: vedeta era îmbrăcată într-o ținută all-black în momentul acordării interviului pentru FANATIK).

Alexia e mare iubitoare de câini. Ce rasă preferată are

Ai vreun animal preferat?

– Da, câinii. Îmi plac cei din rasa Tekel, dar eu nu am un câine.

Un film preferat sau vreunul recent care te-a emoționat?

– „The notebook” sau… „Me before you”. Chestii romantice.

Ce muzică asculți tu?

– De toate.

Inclusiv manele?

– Există oameni care nu ascultă manele? Haideți să nu ne mai prefacem!

Deci nu-ți pasă de prejudecățile față de cei care ascultă genul ăsta…

– Toată lumea ascultă o manea la o petrecere. Ascult mai mult muzică afro în ultima perioadă.

„Nu mă văd la știri”. Ce ar vrea, totuși, să prezinte Alexia Eram

Te-ai gândit vreodată să ajungi pe sticlă? Există vreun proiect în TV pe care ai vrea să îl faci?

– Nu mă văd la știri, dar prezentatoare la o emisiune de divertisment, de ce nu?

Dar un reality-show te-ar tenta?

– De ce nu?

Te-ai vedea la Survivor?

– Nu, nu cred că aș putea să rezist acolo. Nu cred că e genul meu de reality, n-aș putea să merg acolo.

Alexia nu poate dormi pe întuneric: „Trebuie să am o lumină aprinsă undeva”

La ce nu poți renunța ca să te simți confortabilă?

– La cafeaua de dimineață. Ar cam fi singurul meu viciu. Nu aș putea să renunț la cafea și la a dormi cu lumina aprinsă. Trebuie să am o lumină aprinsă undeva.

Și te poți odihni așa?

– Mă rog, trebuie să fie o lampă aprinsă undeva.

Alte fobii mai ai, în afară de teama de întuneric?

– Nu, cam asta e fobia mea. Mi-e frică așa, mă rog, pot să dorm și în întuneric dacă nu am alte condiții, dar aș prefera să fie o lumină, totuși.

Cum alegi hainele pe care le porți? Ai un stil vestimentar bine definit?

– Nu cred că am un stil anume. Depinde foarte mult unde trebuie să mă duc și cum mă simt. De exemplu, sunt zile în care pot să mă îmbrac mai sport sau mai elegant. Poate că sunt încă prea mică și nu mi-am definit un stil anume, dar momentan așa sunt. Când am chef să mă îmbrac în trening, când vreau să mă îmbrac mai chic, sunt mai chic. În general, mă îmbrac în concordanță cu locul unde are loc un eveniment.

Fashionistă convinsă, se îmbracă și de la magazinele obișnuite: „De obicei, accesoriile sunt puțin mai scumpe”

Țintești haine scumpe când mergi la shopping sau te îmbraci și de la branduri mass market?

– Și, și. Mă îmbrac și de la branduri dar și de la mass market. unde își cumpără majoritatea hainele. Dacă îmi place ceva și e un brand mai ieftin, îmi iau lucrul respectiv. De obicei, accesoriile sunt puțin mai scumpe. La haine, în general, nu cheltui atât de mult. Mai mult dau banii pe pantofi, genți.

Ești super-cunoscută de câțiva ani. Ți-a fost greu la început? Te-a ajutat notorietatea familiei tale în a gestiona popularitatea sau, dimpotrivă, a fost mai dificil pentru tine?

– Nu pot să zic că mi-a fost greu. Am crescut în social-media și cam toată familia mea a fost cunoscută…

„Am reușit în ceea ce fac pentru că mama mea este Andreea Esca”

Îmi permit să-ți spun o părere personală, deși nu prea se face, cred că în 5 sau 10 ani s-ar putea ca Andreea Esca să devină mama Alexiei Eram, cu toate că acum asocierea se face invers…

– Să sperăm! Mulțumesc! Era cunoscută familia mea și înainte și șocul nu a fost chiar așa un șoc, dar, evident, a venit mult mai multă presiune dacă nu făceam acest job și aveam altă muncă de făcut. A venit cu presiunea mediatică, evident. Eu am reușit în ceea ce fac pentru că mama mea este Andreea Esca.

Am ajuns aici probabil mult mai rapid pentru că mama mea este și mi-a deschis niște uși, așa cum face orice părinte. Apoi, cred că dacă nu eram bună în ceea ce fac nu mai existam. M-am menținut și am muncit și aici sunt.

„Aș vrea să am doi copii”

Cum crezi că o să fii tu peste 10 ani?

– Nu știu cum o să fiu peste 10 ani, dar aș vrea să am doi copii peste 10 ani. O să am 32.

Fete, băieți sau și, și?

– Și, și. Vreau să fac în continuare ceea ce îmi place. Asta e important pentru mine. Nu știu dacă o să schimb jobul, dar și dacă-l voi schimba vreau să fie ceva ce îmi place. Nu vreau să fac lucruri doar de dragul de a fi făcute. Aș vrea să mă trezesc dimineața cu plăcerea de a merge la muncă.

În final, vreau să le dai un sfat tinerelor care sunt la început de drum și nu au norocul să aibă o familie atât de cunoscută, să le încurajezi în chestia asta cu influecing-ul!

– Cred că e foarte important să fii constant, să muncești tot timpul, să vii cu idei noi și să fii autentic. Așa o să reușească.