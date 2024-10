Ce nu e bine să ții niciodată sub pat. Obiectele care aduc neliniște și agitație înainte de culcare

Ce nu e bine să ții niciodată sub pat conform principiilor Feng Shui? Sunt anumite obiecte care aduc neliniște și agitație înainte de culcare. Astfel, dacă și tu le ai acolo, cel mai bine decizi să le muți într-o altă cameră.

Ce nu e bine să ții niciodată sub pat

Locul unde dormim trebuie să fie unul cât se poate de liniștitor. Chiar și așa, uneori, din lipsă de spațiu, există posibilitatea ca în dormitorul nostru să ajungă numeroase lucruri. Și poate nu avem mereu nevoie de ele.

spun că o parte dintre ele ne pot afecta. Mai exact, sunt obiecte care aduc neliniștea și chiar pot provoca și anxietate înainte de culcare, notează cei de la .

Ce nu e bine să păstrezi niciodată sub pat? Experții Feng Shui spun că lucrurile pe care le folosim pe timp de zi pentru a fi activi . Exemplu sunt chiar seturile de gimnastică. Iar aici vorbi inclusiv de gantere sau despre covorașul de yoga.

„Am văzut multe lucruri depozitate sub paturi. Astfel, aș spune că în general, nu ar trebui să depozitezi obiecte care au multă energie activă”, a declarat Laura Morris, specialist Feng Shui și co-fondator al Mindful Design Feng Shui School.

De ce nu e bine să păstrezi scrisorile sau documentele sub pat

Ce altceva nu e bine să ții niciodată sub pat? Lucruri cu valoare sentimentală. Conform principiilor Feng Shui, scrisorile, documentele și chiar și fotografiile care înseamnă ceva pentru noi ar fi bine să fie puse într-un alt loc.

„Nu depozitați scrisori și documente sub pat. Asta înseamnă orice lucru care face parte din trecutul vostru și de care încercați să scăpați”, a continuat acesta, precizând că astfel de lucruri ne pot ține blocați în trecut.

Nici cărțile nu trebuie ținute sub pat. Totodată, e recomandat ca locul să fie unul cât se poate de curat. Dezordinea poate atrage și ea o serie de neplăceri pe care ajungem să le simțim mai devreme sau mai târziu.

„Evitați să depozitați cărți sub pat. În general, este indicat să evitați orice fel de dezordine sub pat”, a mai completat la rândul său expertul în Feng Shui Anjie Cho. Și totuși ce putem păstra sub pat? Haine, prosoape, dar și alte obiecte banale, dar de care nu suntem atașați din punct de vedere emoțional.