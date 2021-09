Ce nu poate ierta niciodată Maria Constantin: “Mi se pare cel mai urât lucru”

Cântăreața Maria Constantin intră în categoria persoanelor care iartă infidelitatea. Chiar dacă acum afirmă, cu mână pe inimă, că și-a găsit cu adevărat sufletul pereche, până să își întâlnească marea dragoste, a avut parte de multe dezamăgiri.

Maria Constantin a trecut prin două divorțuri, cel cu Marcel Toader, fiind unul destul de greu, având în vedere că mult timp a ținut prima pagină a tabloidelor.

Dacă pentru multe femei infidelitatea este un subiect tabu, Maria Constantin a fost sinceră și a recunoscut că a fost înșelată. De dragul iubirii, susține că a fost dispusă să închidă ochii și să meargă mai departe.

Ce nu poate ierta niciodată Maria Constantin

Dacă atunci când vine vorba despre înșelat este permisivă, există și lucruri peste care Maria Constantin nu poate trece.

“Nu as ierta minciuna. Mi se pare cel mai urât lucru. Am iertat chiar dacă am fost înșelată. Am trecut peste. Am considerat că, atât timp cât se întoarce acasă și e o aventură, e ok”, a povestit Maria Constantin la

Maria Constantin este de părere că, dacă există iubire adevărată, își are loc și o a doua șansă, însă preferă ca partenerul să-i spună în față atunci când greșește.

De ce se teme cel mai tare Maria Constantin

Iar dacă pentru unele femei cea mai mare temere este să nu fie înșelate, pentru cea mai mare frică este să nu își piardă ființa cea mai dragă, mama.

“Cea mai mare teamă a fost atunci când mi-am pierdut tatăl. Nu există o durere mai mare. Teama mea e sa nu-mi pierd și celălalt părinte”, a mai adăugat aceasta.

Maria Constantin se iubește cu un afacerist

După două căsnicii eșuate, susține că a întâlnit persoana perfectă pentru ea. De mai bine de un an, aceasta se iubește cu un tânăr, care are afaceri imobiliare.

Dat fiind faptul că viața ei sentimentală a făcut mult timp deliciul presei, pe vremea când era soția lui Marcel Toader, Maria Constantin pare mai rezervată în a oferi prea multe detalii din intimitate.

“Pot spune că mi-am găsit cu jumătatea. Vorbim despre absolut orice”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Maria Constantin susține că și-a găsit sufletul pereche/ Sursă foto: Facebook