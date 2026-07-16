Sport

Ce nu s-a dat, de fapt, la TV: sute de milioane de oameni care urmăreau transmisiunea n-au văzut imaginile de la finalul partidei. Secvențe care fac înconjurul lumii

Ce nu s-a difuzat, de fapt, la TV în semifinala dintre Anglia și Argentina. Sute de milioane de microbiști nu au prins pe transmisia live momentul tensionat.
Iulian Stoica
16.07.2026 | 06:09
Ce nu sa dat de fapt la TV sute de milioane de oameni care urmareau transmisiunea nau vazut imaginile de la finalul partidei Secvente care fac inconjurul lumii
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Ce nu s-a dat, de fapt, la TV: sute de milioane de oameni care urmăreau transmisiunea n-au văzut imaginile de la finalul partidei. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. După ce Spania a trecut fără emoții de Franța, a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai interesantă. Condusă de Anglia până aproape de final, Argentina a reușit să facă o remontada și astfel să ajungă în actul final pentru a doua oară consecutiv.

Ce nu s-a dat, de fapt, la TV în Anglia – Argentina 1-2

Deși a condus cu 1-0 până în minutul 85 grație golului înscris de Anthony Gordon, Anglia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Argentina a punctat de două ori în finalul duelului, prin Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, și astfel că s-a calificat în finala turneului final de pe tărâm american.

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La scurt timp după final, tensiunile au atins cote înalte. În timp ce jucătorii Argentinei se bucurau, Jude Bellingham a fost surprins într-un moment nu tocmai onorabil. Starul celor de la Real Madrid a cedat pe fond nervos, în contextul eliminării, și a recurs la un gest reprobabil.

Mai exact, Jude Bellingham l-a lovit cu palma peste ceafă pe Valentin Barco, spre surprinderea fanilor aflați în tribune. Acest moment nu a fost surprins pe transmisiunea directă, astfel că actul jucătorului de la Real Madrid este și mai surprinzător. După primele imagini, mijlocașul nu ar fi avut motiv pentru a recurge la acest gest.

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Metro notează faptul că Valentin Barco ar fi fugit către banca de rezerve a Angliei după ce Argentina a egalat prin Enzo Fernandez. Gestul jucătorului i-a supărat pe fotbaliștii lui Thomas Tuchel, iar acesta este motivul pentru care Jude Bellingham nu s-a putut abține după fluierul final al înfruntării.

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Când are loc finala Campionatului Mondial

Dacă Valentin Barco nu a fost introdus deloc la turneul final, Jude Bellingham a fost providențial în parcursul avut de Anglia, acesta reușind să marcheze nu mai puțin de 6 goluri. Din nefericire pentru suporterii europeni, Anglia a fost eliminată, iar finala va avea loc între Spania și Argentina. Duelul este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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