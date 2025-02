Ce nu s-a văzut de la înmormântarea lui Andrei Perneș de la Mireasa: „Am stat până la 3 noaptea să aibă amintire din partea mea”. Exclusiv

Înmormântarea lui Andrei Perneș de la Mireasa, care a avut loc sâmbătă, 22 februarie 2025, a fost una marcată de emoții intense, căci nu există durere mai mare pentru un părinte care să își îngroape copilul.

Ce nu s-a văzut de la înmormântarea lui Andrei Perneș de la Mireasa. Petrică Nemeș, confesiuni emoționante despre despărțirea dureroasă

Unul dintre participanții de la a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a trăit despărțirea de fostul concurent de la Mireasa, dar și ce a făcut în amintirea lui.

Petrică Nemeș, ex-câștigător al reality-show-ului de la Antena 1, a rostit câteva cuvinte în memoria lui Andrei Perneș la înmormântarea care s-a ținut în satul său natal, Hereclean din județul Sălaj.

Petrică Nemeș, un apropiat al Bisericii, căci își dorește foarte mult să devină preot, ne-a spus că durerea la care a asistat nu poate fi descrisă în cuvinte. La înmormântare au fost prezenți membrii familiei, dar și o parte dintre cei care au fost concurenți la . N-au lipsit nici ultimele iubite ale lui Perneș, Sabrina, de care s-a despărțit anul trecut, și Ancuța Satmari, cu care s-a cuplat după ruptura de blondină.

„Durerea asta nu o să se termine niciodată”

„Ce pot să spun este că nu e durere mai mare în lume decât aceasta, ca părinții să își îngroape copilul. E de nedescris durerea și suferința acelor părinți și ce se află în sufletul lor, ce simt ei. Durerea asta nu o să se termine niciodată. O să rămână un gol tot restul vieții în adâncul sufletului lor. Această rană nu o să se vindece. Doar o să își aline gândul cu rugăciunea și cu faptul că singurul lucru pe care pot să îl mai facă este să se roage pentru copilul lor. Mi-au rămas în minte câteva cuvinte pe care le-a zis preotul de acolo la predică. A zis în felul următor: dacă îți mor părinții, ești orfan. Dacă îți moare soțul, soția, ești văduv. Dar nu este cuvânt care să descrie durerea atunci când îți pierzi copilul. Mi-au rămas cuvintele astea în minte.

A fost foarte multă lume. Lumea a stat și a ascultat, pur și simplu. Oamenii nu au avut cuvinte. N-ai ce să spui la durerea aceasta. Am făcut și eu ceva pentru sufletul lui. Am zis să fac ceva pentru el. Vezi, când ajungi să îți pierzi viața dintr-odată îți dai seama că nimic nu mai are rost în viața asta. Poți să ai bani, poți să fii oricine. Moartea nu te iartă. Și, până la urmă, dincolo nu duci decât faptele tale”, a declarat, extrem de emoționat și acum, Petrică Nemeș, după înmormântarea lui Andrei Perneș, pentru FANATIK.

Petrică a pregătit un moment sfâșietor pentru înmormântarea lui Andrei Perneș: „Am stat până la 3 noaptea”

În continuare, bărbatul ne-a zis că a stat până la trei dimineața pentru a compune niște versuri pe care le-a cântat în fața tuturor, înainte de îngropăciune. Petrică și-a stăpânit cu greu emoțiile și avea teama că nu își va putea duce la bun sfârșit momentul.

„Am zis: ce pot eu să fac pentru Perneș? M-am gândit că la noi în zonă se fac versuri, ca un fel de descriere în poezie a celui plecat dintre noi, cum și-a trăit viața, ce a făcut, cum a plecat dintre noi. Cu o seară înainte am stat până la 3 noaptea ca să compun acest vers. Nu mă gândeam că o să îl cânt, am zis să îl dau familiei să aibă amintire din partea mea. Asta am putut să fac pentru el și am făcut, mi-a venit inspirația. Am scris ce am simțit, am scris în mare partea viața așa cum am cunoscut-o eu și cum am crezut că a trăit-o el.

Am scris despre emisiunea Mireasa, despre faptul că a fost cu Sabrina, că a iubit, că s-a despărțit… Că a fost un băiat bun și puțini sunt ca el în această lume. Și cum și-a pierdut viața. Am postat momentul și pe pagina mea de Facebook să fie amintire. Toată lumea a plâns și s-a emoționat foarte tare. Nu credeam că o să duc la bun sfârșit, că o să pot să cânt de emoții.

Mi-a fost foarte greu să mă stăpânesc, dar sper că acolo unde e dus Perneș să fie împăcat cu plecarea lui, chiar dacă e o împăcare dură din viață. Sper ca Dumnezeu să îl așeze în ceata drepților. Merită să ajungă acolo unde sunt cei drepți”, ne-a mai spus Petrică Nemeș, în exclusivitate.

Un ultim elogiu pentru Andrei Perneș! Dumnezeu să îl odihnească în pace! 🤍🕊️😭 @Perneș

Mesajul lui Petrică pentru familia lui Perneș

În final, Mireasa a completat dialogul purtat cu FANATIK cu câteva gânduri adresate familiei. Spune că speră să treacă mai ușor prin viață cu pierderea suferită, pe care nu o va putea depășit în totalitate niciodată.

„Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, să ne rugăm pentru el și le transmit tuturor celor apropiați să aibă multă putere. Știu că de trecut nu pot să treacă peste acest lucru. Dar măcar să poată trece prin viața mai ușor cu gândul că prin rugăciune Perneș n-a murit și este în sufletul fiecăruia dintre noi”, a încheiat Petrică Nemeș.