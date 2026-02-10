Ce nu s-a văzut din confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan. Votul covârșitor dat de edili în Parlamentul României și prima veste bună primită de la premier

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan s-a confruntat cu peste 500 de primari din România într-o ședință extraordinară care a avut loc marți, 10 februarie 2026, în Parlament. FANATIK a aflat cu ce concluzii au plecat din Casa Poporului edilii și reprezentanții acestora.

Ce nu s-a văzut din confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan. Edilii s-au răstit la premier în Parlamentul României

Premierul Bolojan (cândva primar, la rândul său) experimentează de luni bune cum e să fie de cealaltă parte a baricadei, după ce ani de-a rândul a fost în locul celor care i s-au plâns la întâlnirea în care s-au pus pe masă toate nemulțumirile, în calitate de edil al Oradiei.

ADVERTISEMENT

Pachetul privind reforma din administrația publică locală i-a deranjat pe majoritatea primarilor, care amintesc că există o lege a salarizării de care guvernanții trebuie să țină cont, căci e prevăzută și într-un jalon din negocierile duse pentru banii din , iar dacă nu își respectă angajamentele s-ar putea trezi cu mai puțini bani europeni. De altfel, salariile din administrațiile locale nu a mai crescut din 2019 încoace.

Ce au votat primarii în Parlament, în mod formal

Președintele executiv al Sindicatului Național al Angajaților din cadrul Comunelor și Orașelor din România (SCOR), Ștefan Sbiera, ne-a spus că cei 540 de primari care au fost la confruntarea cu premierul țării au supus votului una dintre ideile de care Bolojan ar ține cu dinții, cea cu privire la schimbarea normei de muncă în administrația publică, astfel încât angajații din primării să se ocupe, simultan, de mai multe departamente, pe aceleași sume de bani. Votul a fost majoritar împotriva acestei propuneri, premierul fiind învins la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Totuși, deși la televizor părea o ceartă care nu lasă nimic bun în urmă, există și câteva perspective optimiste. Sbiera ne-a spus că premierul a dat de înțeles că înțelege preocupările din teritoriu și, cu jumătate de gură, a declarat că e nevoie de o lege actualizată a salarizării, motiv pentru care pachetul pe administrație rămâne blocat cel puțin încă o săptămână.

ADVERTISEMENT

„Doar doi colegi primari au spus că ar putea analiza o astfel de situație”

„Au fost discuții intense, așa cum s-a văzut și la televizor. Noi plecăm cu următoarea concluzie: pachetul pe administrația publică nu va fi asumat de către guvern săptămâna aceasta. S-au dezbătut intens solicitările Sindicatului SCOR și a altor asociații. Vestea bună pe care aș îndrăzni s-o avansez este că premierul a înțeles că o grilă de salarizare pe genunchi nu rezolvă problema, ci pune pe tapet riscul de a se pierde fonduri europene din ultima tranșă pe PNRR. Cu o jumătate de gură a spus că trebuie să facem o lege a salarizării.

Ne așteptăm ca în următoarele zile să fie reanalizat pachetul și să fie pus în concordanță cu ceea ce i-a spus administrația publică locală, adică țara, să înțeleagă că nu ne opunem reformei și cred că a înțeles prin luarea de cuvânt de la finalul intervențiilor colegilor noștri. Vom vedea. Deocamdată, rămânem în dispozitiv, în calendarul de proteste anunțate. Azi a fost prima oprire, greva de avertisment.

ADVERTISEMENT

Cum spuneam, le-am sugerat și cetățenilor noștri să își facă un exercițiu de imaginație: cum va fi dacă reforma administrativă va fi făcută fără consultare, cu uși închise, oameni puși pe drumuri, cu jumătăți de funcționari publici. S-a supus formal, la vot, în sală, câți primari din cei prezenți ar fi de acord să aibă funcționari publici cu jumătate de normă, iar votul a fost covârșitor. Doar doi colegi primari au spus că ar putea analiza o astfel de situație”, a dezvăluit Ștefan Sbiera, pentru FANATIK.

„La nivelul comunităților mici nu sunt bani pentru cofinanțare, nu putem construi fără credite”

Cât despre sursele de cofinanțare în cadrul proiectelor de dezvoltare din comunitățile mici, Sbiera ne-a spus că nu e posibil să se taie din investiții și că în continuare comunele care nu stau foarte bine la capitolul financiar vor putea ieși la liman tot cu ajutorul creditelor.

„Comunitățile au nevoie de dezvoltare, dar nu ne putem descurca doar din veniturile acumulate la nivel local, căci și din comunitățile noastre pleacă bani din TVA, și din comunitățile noastre pleacă accize și, în situația asta, trebuie să se întoarcă și către comunitățile noastre ceva. La nivelul comunităților mici nu sunt bani pentru cofinanțare, nu putem construi fără credite, nicio autoritate locală din Europa nu poate dezvolta infrastructură majoră fără credit. Important e să găsim soluții privind relaxarea condițiilor de creditare.

Până la urmă, se dezvoltă țara prin dezvoltarea comunelor. S-a încercat un dialog clar, onest, cu cărțile pe masă, cu replici mai tăioase și mai puțin prietenoase, dar și cu replici prietenoase și colegiale, ca în orice dialog. Nu a fost un război, ci un dialog între cei care sunt puși să guverneze și cei care sunt puși să o dezvolte și să o administreze”, a încheiat Sbiera, pentru FANATIK.