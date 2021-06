Ce nu s-a văzut la televizor de la Asia Express? Răzvan Fodor, experiențe tari cu Sorin Bontea: ”Ar fi o carte de scris”

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au câștigat sezonul trecut al Asia Express, iar amiciția lor a devenit mai puternică ca niciodată, artistul și celebrul chef împărțind și bune și rele de-a lungul show-ului la care au participat.

Răzvan Fodor a povestit ce nu s-a văzut la TV la Asia Express

Într-un interviu pentru revista , Răzvan Fodor a vorbit despre experiența Asia Express, trăită alături de chef Sorin Bontea, omul pe care, acum, în consideră, cu adevărat, un frate mai mare.

Mai mult, povestește Răzvan Fodor, relația lui cu Sorin Bontea a evoluat de-a lungul celor aproape două luni petrecute împreună, cele 57 de zile de Asia Express încercându-i din greu.

Și, recunoaște Răzvan Fodor pentru sursa citată, ar fi multe de spus despre ce nu s-a văzut la televizor la Adia Express, mai ales când venea vorba de momentele foarte grele pe care le-a trăit alături de Sorin Bontea.

”Au fost multe momente dificile și emoționante, am îndrăznit să le povestesc. Unul dintre ele s-a și văzut la televizor, atunci când am primit niște scrisori de la familie. Am bâzâit amândoi timp de două minute. Acelea au fost filmate și difuzate, dar ce s-a întâmplat apoi, în acea seară, a fost că ne-am băgat în pat și au urmat două ore de povești și de plâns”, povestește Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea s-au îmbolnăvit la Asia Expres

În altă ordine de idei, Răzvan Fodor a povestit că, pe lângă faptul că trebuiau să supraviețuiască în condiții extrem de dificile, el și Sorin Bontea au suferit cumplit din cauza lipsei de igienă.

”Ne-a fost foarte greu, au fost și alte momente dificile despre care am tot vorbit, dar nici nu îmi vine să intru în detalii… Despre ce să vorbesc, despre bubele pe care le-am făcut de la nespălat? Doamne ferește, ar fi o carte de scris din ce am pățit acolo”, povestește Răzvan Fodor pentru sursa citată.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea, la un pas să renunțe la Asia Express

Răzvan Fodor a povestit pentru Viva și cum, la un moment dat, Sorin Bontea voia să renunțe la Asia Express din cauza greutăților, iar el era decis să pleca acasă alături de chef-ul care e și jurat la ”Chefi la cuțite”.

”L-am asigurat că, dacă vrea să facă asta, plec și eu odată cu el și, dintr-o discuție pesimistă, am concluzionat după încă vreo oră că trebuie să dormim și să încercăm a doua zi să tragem tare ca să ne salvăm”, a mai povestit Răzvan Fodor pentru sursa citată.

Și, culmea, cei doi au funcționat perfect împreună a doua zi, au câștigat recompensele puse în joc și, mai mult, au ajuns să câștige show-ul Asia Express.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au câștigat Asia Express

Cei doi au învins în marea finală a show-ului echipa formată din Speak și iubita lui, Ștefania, și au intrat în posesia premiului în valoare de 30.000 de euro pe care, evident, l-au împărțit frățește.

Cu toate acestea, povestea Răzvan Fodor acum ceva vreme, cei 15.000 de euro, adică jumătate din premiu, erau suma brută, motiv pentru care, de fapt, a rămas cu vreo 12.5000 de euro după plata impozitelor.