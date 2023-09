Ce nu s-a văzut la TV. Analiza Farul – FCSB 0-1: „Haos total la pauză!”

FCSB a câștigat la limită, scor 1-0, derby-ul rundei cu numărul 9 din SuperLiga împotriva Farului. Ambele formații s-au anihilat reciproc, iar singurul gol al partidei de la Ovidiu .

Ce nu s-a văzut la TV. Analiza Farul – FCSB 0-1: „Le lipsește Băluță”

FCSB și-a consolidat primul loc în clasament, după victoria cu Farul. Echipa lui Elias Charalambous are 7 victorii în 8 partide și are patru puncte peste Universitatea Craiova, pe locul 2, care are un meci în plus. Vicecampioana României a surprins la pauză, când l-a înlocuit pe Andrea Compagno.

ADVERTISEMENT

Chiar și , a precizat că s-a greșit prin înlocuirea jucătorului italian. „Degeaba zice Hagi, pe mine nu m-a dat pe spate jocul lor. Mie nu mi-a plăcut Farul. FCSB, pragmatici, nimic deosebit.

Eu rămân la părerea că le lipsește Băluță. Nu-l scoteam pe Compagno decât prin minutul 70. Compagno, după părerea mea, a fost printre cei mai buni în prima repriză. Am înțeles rațiunea domnului Becali”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită surprinde: „Haos total la pauză. Eu nu-l scoteam pe Compagno”

„Ce haos a fost la pauză, păi cu Tavi Popescu vârf. Cred că 5-7 minute l-a lăsat vârf și pe urmă l-a pus pe Florinel Coman. Pe Florinel, dacă-l pui acolo, îl devalorizezi. Știi că nu-l iubesc pe Compagno. Până la urmă a avut o ocazie de gol, a câștigat dueluri, dar ne-a explicat Gigi de ce l-a schimbat.

A dat un 1,5 milioane pe Miculescu și uite că i-a ieșit schimbarea. Eu nu-l scoteam, la meciul ăsta nu. În prima repriză și-a făcut singur o ocazie. L-am văzut și pe Larie: ‘Mi-a dat la bubă’”.

ADVERTISEMENT

Cum, mă, tu fundași central, să renunți la un duel în careu când ești 1-1. Îl ai pe Florinel care joacă foarte bine în stânga și l-a pus în centru. L-a devalorizat”, a spus și Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Florinel Coman, scădere de formă la FCSB: „L-am văzut nervos pe tot parcursul meciului”

Florinel Coman a fost integralist în victoria FCSB-ului de la Ovidiu. După ce a făcut diferența în finalul sezonului trecut, dar și în startul actualei stagiuni, Florinel Coman a scăzut treptat la nivel de formă, iar specialiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat perioada pe care o traversează „șeptarul”.

„M-am uitat la Florinel ieri. Nervos pe tot parcursul meciului, l-a certat pe Comagno în prima repriză, l-a terminat. Îi spunea că nu știe să demarce. În a doua repriză, nervos”, a remarcat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a marcat în primele trei jocuri ale noului sezon pentru FCSB cu FCU Craiova, Dinamo și CSKA 1948 Sofia. După o perioadă de secetă, în care a înregistrat 6 meciuri fără gol, „șeptarul” vicecampioanei a spart gheața, reușind să marcheze în înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-2.

„Simte că nu-i iese jocul. La națională a jucat mult mai retras decât e obișnuit la echipa de club. Fizic este foarte bine și arată foarte bine”, a spus și Robert Niță.

Ovidiu Popescu, ironizat după evoluția din Farul – FCSB 0-1: „Am crezut că-i Crețu”

Ovidiu Popescu a fost titular în victoria roș-albaștrilor cu Farul, însă a fost înlocuit după doar o repriză cu Damjan Djokovic. Vivi Răchită și Horia Ivanovici au contestat vehement prestația mijlocașului din prima repriză.

„L-a scos și pe Ovidiu Popescu. Avea niște centrări, am crezut că-i Crețu”, a spus Vivi Răchită. „Nu a jucat nimic Ovidiu Popescu. Vai de capul meu, a fost, săracul, Doamne! Pe cuvânt de onoare, mă uitam la el nu are pic de tehnică.

Ursitoarele pic de tehnică nu i-au dat lui Ovidiu Popescu la leagăn. Ce centrări a dat Ovidiu Popescu în prima repriză, nici eu în momentele mele cele mai proaste, în care nu eram în formă, nu jucam așa la 16 ani. Una săracul n-a nimerit, și eu îl scoteam”, a spus Horia Ivanovici.

FANATIK SUPERLIGA programează ediții de top în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30. Puteți urmări emisiunea la calitate ireproșabilă LIVE doar pe site-ul FANATIK.RO și ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.