Ce nu s-a văzut la TV! Clujenii s-au bătut între ei chiar pe teren. Imagini nedifuzate până acum din meciul Universitatea Craiova – U Cluj

În decurs de doar o săptămână, visul Universității Cluj a fost spulberat de olteni. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la penalty-uri, în timp ce în meciul decisiv din SuperLiga României s-a impus categoric, cu scorul de 5-0. Andrei Coubiș (22 de ani) a greșit la unul dintre goluri, însă soarta partidei părea oricum deja jucată. Totuși, neatenția sa a stârnit conflicte chiar pe teren.

Imaginile care nu s-au văzut la TV. Andrei Coubiș, la un pas de bătaie cu Ovidiu Bic

Experiența acumulată de Universitatea Craiova a ieșit la iveală în acest sezon, în care a știut cum să gestioneze meciurile în funcție de mai mulți factori. După ce au închis jocul foarte bine în Cupa României și au câștigat la loviturile de departajare, oltenii au început tare pe propriul teren, în meciul de campionat.

Oltenii au început la fel de tare și în repriza secundă și au mai înscris de două ori în primele 15 minute. Golul de 4-0 al Craiovei a venit după o greșeală personală a lui Andrei Coubiș. Ovidiu Bic i-a pasat în propriul careu, iar tânărul stoper a trimis mingea direct la un adversar.

În urma acestei greșeli, mijlocașul l-a mustrat pe Coubiș, care nu a fost prea fericit de cuvintele pe care colegul său i le-a adresat, așa că a mers la el și l-a împins. Bic a vrut să răspundă, însă colegii au venit imediat să îi despartă. Macalou l-a tras pe Bic, iar Alex Chipciu l-a luat separat pe Andrei Coubiș pentru a-l liniști. Imaginile nu au fost arătate de transmisiunea TV, însă un fan aflat pe stadion a surprins acest moment tensionat cu camera telefonului.

Mihai Stoica a prevăzut greșeala lui Andrei Coubiș! Oficialul FCSB l-a criticat după finala Cupei României

După finala Cupei României, Mihai Stoica i-a criticat aspru pe jucătorii Universității Cluj, iar unul dintre „clienții” săi a fost Andrei Coubiș. Deși recunoaște că în trecut l-a urmărit cu atenție pentru un posibil transfer la FCSB, o accidentare gravă la genunchi l-a scos de pe această rută.

Chiar dacă foarte multă lume îl vede ca pe o mare speranță pentru defensiva României, Mihai Stoica nu este atât de convins de Andrei Coubiș și este de părere că face foarte multe gafe. , care a dus la golul marcat de Anzor: „Toată lumea vorbea despre Coubiș ca despre viitorul star de la echipa națională, dar face erori mari. Nu a fost cazul să-l vedem sub presiune pentru că Universitatea Craiova nu a pus presiune”, spunea MM Stoica la