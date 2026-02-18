Ce nu s-a văzut la TV! Cum a fost Vinicius batjocorit la Benfica – Real Madrid! Guvernul Portugaliei a început o anchetă. Video

ADVERTISEMENT

Vinicius a refuzat să mai joace la un moment dat în meciul Benfica – Real Madrid din Champions League. După ce a marcat singurul gol al partidei de pe „Da Luz” cu o execuție superbă, brazilianul s-a bucurat ostentantiv în fața suporterilor echipei portugheze.

Momentul în care Vinicius este batjocorit de niște copii la meciul Benfica – Real Madrid din Champions League

Ulterior, a acuzat că a fost jignit pe considerente rasiale de către Gianluca Prestianni și i-a spus arbitrului despre această chestiune, iar el a decis să activeze în premieră protocolul anti-rasism implementat recent de FIFA și astfel a întrerupt jocul.

Vinicius a luat apoi loc pe banca de rezerve. În cele din urmă, după câteva minute bune, partida a fost reluată. De atunci, jucătorul sud-american de la Real Madrid a devenit inamicul public numărul 1 pe stadionul din Lisabona, fiind fluierat și huiduit la fiecare atingere de minge.

Iar acum pe internet a început să circule un clip video în care niște copii, fani ai Benficăi, îl batjocoresc pe Vinicius, imitând în direcția lui sunete și gesturi caracteristice maimuțelor.

Jovens imitam macaco para provocar Vini Jr na torcida do Benfica — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol)

În paralel cu răspândirea acestui clip video în spațiul public, jurnaliștii spanioli de la AS au informat că inclusiv Guvernul din Portugalia a decis să se implice în această speță, demarând chiar o anchetă oficială privitoare la evenimentele petrecute marți seară pe „Da Luz”.

🚨🚨 BREAKING: Portugal’s GOVERNMENT has launched an investigation into Gianluca Prestianni’s racist insults towards Vini Jr. — Madrid Zone (@theMadridZone)

Este sau nu vinovat Vinicius de cele întâmplate la Benfica – Real Madrid? Ce crede Mihai Stoica

a analizat acest episod și a opinat că fotbalistul de la Real Madrid tinde să fie foarte des implicat în astfel de chestiuni prin prisma comportamentului său.

„Cam din poziția asta a dat Octavian Popescu și a scos Ederson, doar că nu i-a dat tăria asta. Mă gândeam că nu se poate, dar uite că Vinicius poate. În loc să se vorbească de golul lui, să se vorbească de ce a făcut după aia. Numai el poate să facă asta. Au avut și suporterii Madridului ceva cu el.

(n.r. Despre Mbappe) La meciul ăsta a fost huiduit și el, dar nu s-a implicat în conflict. Vinicius este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii. Sunt foarte mulți, nimeni nu are probleme cu niciun jucător. El o caută non-stop. Poate vrea să profite, dar clar că nu profită”,