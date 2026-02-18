Sport

Ce nu s-a văzut la TV! Cum a fost Vinicius batjocorit la Benfica – Real Madrid! Guvernul Portugaliei a început o anchetă. Video

Imagini publicate în premieră care schimbă totul în scandalul monstru de la Benfica - Real Madrid! Cum a fost batjocorit, de fapt, Vinicius
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.02.2026 | 23:41
Ce nu sa vazut la TV Cum a fost Vinicius batjocorit la Benfica Real Madrid Guvernul Portugaliei a inceput o ancheta Video
ULTIMA ORĂ
Cum a fost jignit Vinicius în timpul meciului Benfica - Real Madrid din Champions League. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Vinicius a refuzat să mai joace la un moment dat în meciul Benfica – Real Madrid din Champions League. După ce a marcat singurul gol al partidei de pe „Da Luz” cu o execuție superbă, brazilianul s-a bucurat ostentantiv în fața suporterilor echipei portugheze.

Momentul în care Vinicius este batjocorit de niște copii la meciul Benfica – Real Madrid din Champions League

Ulterior, a acuzat că a fost jignit pe considerente rasiale de către Gianluca Prestianni și i-a spus arbitrului despre această chestiune, iar el a decis să activeze în premieră protocolul anti-rasism implementat recent de FIFA și astfel a întrerupt jocul.

ADVERTISEMENT

Vinicius a luat apoi loc pe banca de rezerve. În cele din urmă, după câteva minute bune, partida a fost reluată. De atunci, jucătorul sud-american de la Real Madrid a devenit inamicul public numărul 1 pe stadionul din Lisabona, fiind fluierat și huiduit la fiecare atingere de minge.

Iar acum pe internet a început să circule un clip video în care niște copii, fani ai Benficăi, îl batjocoresc pe Vinicius, imitând în direcția lui sunete și gesturi caracteristice maimuțelor.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

În paralel cu răspândirea acestui clip video în spațiul public, jurnaliștii spanioli de la AS au informat că inclusiv Guvernul din Portugalia a decis să se implice în această speță, demarând chiar o anchetă oficială privitoare la evenimentele petrecute marți seară pe „Da Luz”.

ADVERTISEMENT

Este sau nu vinovat Vinicius de cele întâmplate la Benfica – Real Madrid? Ce crede Mihai Stoica

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a analizat acest episod și a opinat că fotbalistul de la Real Madrid tinde să fie foarte des implicat în astfel de chestiuni prin prisma comportamentului său.

„Cam din poziția asta a dat Octavian Popescu și a scos Ederson, doar că nu i-a dat tăria asta. Mă gândeam că nu se poate, dar uite că Vinicius poate. În loc să se vorbească de golul lui, să se vorbească de ce a făcut după aia. Numai el poate să facă asta. Au avut și suporterii Madridului ceva cu el.

(n.r. Despre Mbappe) La meciul ăsta a fost huiduit și el, dar nu s-a implicat în conflict. Vinicius este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii. Sunt foarte mulți, nimeni nu are probleme cu niciun jucător. El o caută non-stop. Poate vrea să profite, dar clar că nu profită”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Aalborg, victorie categorică...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Aalborg, victorie categorică cu Kolstad în grupa lui Dinamo. Când joacă ”dulăii” cu Fuchse Berlin
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la...
Fanatik
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Ne-au certat că nu am luat medalie”
Radu Petrescu, suspendare record! Câte etape i-a dat Vassaras după gafa uluitoare din...
Fanatik
Radu Petrescu, suspendare record! Câte etape i-a dat Vassaras după gafa uluitoare din Petrolul – FC Argeș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul fotbalist din Liga 1 i-a luat apărarea lui Radu Petrescu: 'E fără...
iamsport.ro
Fostul fotbalist din Liga 1 i-a luat apărarea lui Radu Petrescu: 'E fără intenție!'. Naum, siderat: 'O prostie! Tu vorbești serios?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!