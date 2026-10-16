Ce nu s-a văzut la TV după Dinamo – FC Botoșani 2-0! Jucătorii lui Nuno Campos au fugit în brațele familiilor. Foto

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Dinamo – FC Botoșani s-a terminat 2-0. După ultimul fluier al lui Rareș Vidican, mai mulți dintre fotbaliștii lui Nuno Campos au rămas pe gazon. Jucătorii „câinilor” au mers către zona în care se aflau familiile lor, pentru a petrece câteva momente alături de cei dragi după meci.

Jucătorii lui Dinamo au stat cu familiile după victoria cu FC Botoșani

, și a rămas lider în SuperLiga, cu 29 de puncte. Atmosfera de pe Arena Națională a fost una extrem de relaxată, mai ales în tabăra gazdelor. Soțiile, iubitele și copiii fotbaliștilor i-au așteptat în tribune, iar la final au urmat îmbrățișări, discuții și fotografii făcute chiar la marginea terenului.

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Dinamo nu a avut probleme în fața echipei lui Marius Croitoru. grație golurilor marcate din penalty-urile transformate de Danny Armstrong (81) și Cătălin Cîrjan (90+2).

Atmosfera a rămas una animată pe Arena Națională și după încheierea partidei, o bună parte dintre suporteri continuând să rămână în tribune. La meciul Dinamo – FC Botoșani 2-0 au asistat 10.940 de fani.

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Nuno Campos a mers în fața galeriei lui Dinamo

În același timp, Nuno Campos a ales să se îndrepte către Peluza Cătălin Hîldan. Antrenorul lui Dinamo a mers în fața galeriei și a rămas pentru câteva momente în apropierea suporterilor. Tehnicianul a răspuns astfel gesturilor venite dinspre tribune și a încheiat seara alături de fanii dinamoviști, într-o imagine care nu s-a văzut în transmisia TV.

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Programul lui Dinamo din octombrie

După 12 etape, Dinamo este lider detașat în SuperLiga. Echipa lui Nuno Campos are 29 de puncte, cu 5 mai multe decât Rapid, care nu a jucat, deocamdată, în runda cu numărul 12. Rapid – Corvinul are loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 21:30. Următorul meci al „câinilor” este programat duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, în Gruia, împotriva lui CFR Cluj, într-o partidă din etapa a 13-a a campionatului.

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Apoi, Dinamo va schimba competiția. Pe 28 octombrie este programată etapa a doua din faza grupelor Cupei României, iar echipa lui Nuno Campos o va întâlni pe Chindia Târgoviște. Apoi, Dinamo revine în SuperLiga și va juca pe teren propriu cu UTA Arad, duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30. Urmează deplasarea cu FC Argeș, pe 7 noiembrie, iar după pauza competițională „câinii” vor avea două dueluri importante: acasă cu Petrolul și în deplasare cu Universitatea Craiova.