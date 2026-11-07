Ce nu s-a văzut la TV după FCSB – Corvinul 0-1. Val de scandări dure ale suporterilor CSA Steaua și contre cu fanii gazdelor

ADVERTISEMENT

Arena Națională a găzduit sâmbătă seară meciul dintre FCSB și Corvinul. și au produs un nou eșec bucureștenilor, care continuă să rămână în afara zonei de play-off. Cele mai importante lucruri care nu s-au văzut la TV le găsiți în rândurile de mai jos.

CSA Steaua a „bântuit-o” pe FCSB la meciul cu Corvinul

Într-o seară friguroasă de 7 noiembrie, 5.688 de fani au fost prezenți pe Arena Națională la partida dintre FCSB și Corvinul. Printre aceștia s-au aflat și suporterii Corvinului, însoțiți de o parte dintre fanii celor de la CSA Steaua. Cele două tabere sunt înfrățite și au făcut astfel front comun împotriva FCSB-ului. „Ole, ole, ole, ola, Steaua înseamnă CSA!”, s-a auzit din sectorul susținătorilor oaspeților după fluierul final.

ADVERTISEMENT

Suporterii oaspeților au scandat împotriva FCSB-ului

La meci a fost prezent chiar unul dintre liderii Peluzei Sud Steaua. Este vorba de fiul lui Dorin Taban, fostul lider al Peluzei Nord Steaua. Peste 100 de ultrași din Peluza Sud au fost prezenți pe Arena Națională, iar la final au intrat în conflict cu fanii FCSB-ului, pe care i-au înjurat. Scandările fanilor formației oaspete au escaladat. Inițial, aceștia au scandat „Ale, Corvinul, ale”, apoi au început s-o înjure pe FCSB, de la obișnuita strigare „Voi nu sunteți Steaua”, până la „Sclavii lui Gigi, voi sunteți sclavii lui Gigi!”.

Peluza Nord, solidară cu Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și jucătorii săi au mers în fața propriei galerii după finalul meciului. Chiar dacă favoriții lor au pierdut un nou meci, Peluza Nord, cea care , a ținut să îi încurajeze la final. Suporterii fostei campioane a României chiar i-au scandat numele antrenorului „roș-albaștrilor”. Tehnicianul nu a rămas indiferent și le-a răspuns cu un salut.

ADVERTISEMENT

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a savurat victoria Corvinului

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a fost prezent pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și Corvinul. Edilul s-a aflat într-una dintre loje, alături de impresarul Bogdan Apostu și alți oficiali. După fluierul final, primarul s-a bucurat pentru rezultatul obținut de oaspeți și a salutat suporterii care au făcut deplasarea.

ADVERTISEMENT