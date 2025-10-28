Ce nu s-a văzut la TV după Rapid – Slobozia. Digi și Prima TV nu mai transmiteau de pe Giulești. Costel Gâlcă a reacționat imediat

ADVERTISEMENT

Scene reprobabile petrecute în Giulești la finalul meciului Rapid – Unirea Slobozia. Suporterii rapidiști au simțit nevoia să „pregătească” deja partida din etapa următoare, contra Universității Craiova, și l-au înjurat într-un mod imposibil de reprodus pe antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi.

Imagini nepreluate de televiziuni: ce s-a întâmplat pe gazon după fluierul final

Rapid a obținut un nou succes important în SuperLiga în etapa cu numărul 14. Giuleștiul a sărbătorit victoria cu 4-1 contra Unirii Slobozia și și-a concentrat apoi atenția către jocul următor, cu Universitatea Craiova. Ce s-a auzit, de fapt, pe stadion.

ADVERTISEMENT

Rapidiștii au parte de un sezon în forță alături de Costel Gâlcă. Echipa bucureșteană se află pe podium și luptă, cu șanse reale, pentru titlu. Suporterii au izbucnit însă la finalul partidei cu Unirea Slobozia.

Mai exact, după , fanii Rapidului au trecut deja cu gândul la meciul următor, contra Universității Craiova. Una dintre țintele scandărilor acestora a fost antrenorul Mirel Rădoi,

ADVERTISEMENT

Rădoi și FCSB, subiectul scandărilor triviale pe Giulești

„Mirel Rădoi, să-mi bag p*** în m****i tăi”, au scandat suporterii din Giulești, notează Ulterior, Costel Gâlcă și elevii săi s-au îndreptat către Tribuna a II-a, unde au crezut că se va striga cu totul altceva.

ADVERTISEMENT

Când tehnicianul echipei a ridicat mâinile, fanii au început să adreseze alte cuvinte și scandări vulgare, dar de această dată la adresa Stelei. Costel Gâlcă a refuzat instant să participe. Nici Dinamo, cealaltă rivală, nu a beneficiat de un alt tratament.

Gâlcă, surprins de reacția fanilor: gestul său a spus totul

Costel Gâlcă, cel care a spus încă din momentul numirii sale ca antrenor al Rapidului că , a refuzat să scandeze împotriva Stelei după victoria cu Unirea Slobozia. Tehnicianul a retras imediat mâinile când suporterii din Giulești au început „recitalul” la adresa rivalei din Capitală.

ADVERTISEMENT

Digi și Prima TV opriseră transmisiunea: ce au ratat telespectatorii

Rapid trăiește ceea ce nu am ai trăit de mult. Echipa patronată de Dan Șucu are un parcurs foarte bun în campionat, iar speranțele fanilor s-au aprins. Meciul câștigat într-o manieră categorică cu Unirea Slobozia a dat startul unui nou val de bucurie, în care s-au strecurat și scandări dure la adresa rivalilor de la Universitatea Craiova, FCSB și Dinamo.