Ce nu s-a văzut la TV după U Craiova – Farul Constanța 2-0! Ștefan Baiaram, baie de mulțime: „Tu ești idolul nostru!”

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Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în fața Farului, după golurile marcate de Simon Elisor și Oleksandr Romanchuk. Succesul cu 2-0 a adus trei puncte prețioase în contul echipei antrenate de Filipe Coelho, care continuă să le sufle în ceafă primelor două clasate, Dinamo și Rapid. La final, jucătorii campioanei României au fost luați cu asalt de suporteri pentru fotografii și tricouri, în timp ce Ștefan Baiaram a avut parte de o primire specială în zona vestiarelor. FANATIK a surprins momente inedite care nu s-au văzut la TV.

Nikola Stevanovic și Tudor Băluță, solicitați de fani după Universitatea Craiova – Farul 2-0

La finalul pe „Ion Oblemenco”, atmosfera a rămas una de sărbătoare. Suporterii campioanei au profitat de ocazie pentru a se apropia de favoriții lor, iar mai mulți fotbaliști ai echipei lui Filipe Coelho au răspuns solicitărilor venite din tribune.

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Nikola Stevanovic și Tudor Băluță s-au numărat printre cei mai solicitați fotbaliști. Cei doi au fost în centrul atenției, în condițiile în care numeroși suporteri au încercat să obțină o amintire de la partida câștigată în fața Farului. În plus, jucătorii craioveni au împărțit tricouri fanilor, oferindu-le acestora un motiv suplimentar de bucurie.

Ștefan Baiaram, asaltat de suporteri la vestiare

Un alt moment interesant surprins de reporterul FANATIK s-a petrecut în zona vestiarelor, acolo unde în prim-plan a fost nimeni altul decât Ștefan Baiaram. , vedeta oltenilor a rămas în inimile fanilor campioanei României. „Decarul” a fost asaltat de fanii care își doreau să facă o fotografie alături de el sau să obțină un autograf.

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Ștefan Baiaram a avut parte și de un mesaj special din partea suporterilor. „Baiaram, tu ești idolul nostru! Noi suntem cu tine!”, i-au transmis fanii jucătorului oltean, într-un moment surprins de FANATIK. Internaționalul român nu a început titular meciul U Craiova – Farul 2-0, dar a fost aruncat în luptă în repriza a doua de Filipe Coelho. În minutul 57, Baiaram l-a înlocuit pe Luca Băsceanu.

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Nici antrenorul Filipe Coelho nu a scăpat de solicitările suporterilor. Tehnicianul portughez a fost, la rândul său, căutat pentru autografe și fotografii, după victoria obținută împotriva Farului.

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