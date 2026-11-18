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Naţionala României a încheiat campania din Liga Naţiunilor cu o înfrângere, scor 1-2 în faţa Bosniei-Herţegovina. Bîrligea a deschis scorul, dar gazdele au reuşit, din nou, să întoarcă şi au obţinut a patra victorie consecutivă cu „tricolorii”. Reporterii FANATIK vă prezintă, de la Zenica, cele mai importante lucruri care nu s-au văzut la TV.

Zenica, sărbătoare naţională în zi de meci!

Centrul oraşului Zenica a fost animat toată ziua de marţi. Chiar dacă nu este weekend, fanii bosniaci au fost pe străzi încă de la primele ore ale dimineţii, echipaţi în echipamentul naţionalei. Tarabe ad-hoc au împânzit centrul şi împrejurimile stadionului. Un fular costa 35 de lei, iar un tricou 70 de lei.

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Chiar dacă era un meci fără miză pentru gazde, la Zenica s-a simţit ca o sărbătoare naţională. Restaurantele şi barurile au arborat steagul Bosniei-Herţegovina, la fel şi multe maşini, care aveau steagurile puse pe capotă, dar şi arborate, în timp ce se plimbau pe străzi. Şi asta era la prânz, nu aproape de ziua meciului.

Un entuziasm dat de rezultatele excelente obţinute de naţionala lui Barbarez, care a participat la Campionatul Mondial din vară şi care şi-a asigurat prezenţa la barajul pentru promovarea în Liga A, de pe locul 2 în grupa Ligii Naţiunilor. Fanii au început să vină foarte devreme la stadion, cozile formându-se la intrare cu trei ore înainte de meci.

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Stadionul, plin cu o oră înainte de meci! Selecţionerul Barbarez, unul dintre cei mai iubiţi oameni ai ţării

Ultraşii bosniacilor au venit la stadion în corteo, întâmpinaţi de trei maşini de poliţie. Nu au fost incidente şi, spre deosebire de anul trecut, nici scandări împotriva României. De altfel, este o mare diferenţă faţă de întâlnirea din noiembrie 2025, când se simţea tensiunea în aer la Zenica, mai ales că bosniacii au luat foc după mesajul postat de ultraşii de la „Uniţi sub Tricolor” prin care îl glorificau pe criminalul Ratko Mladic.

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După participarea la Cupa Mondială, fanii bosniaci sunt trup şi suflet cu naşionala lor, iar selecţionerul Sergej Barbarez e unul dintre cei mai iubiţi oameni din ţară, fiind ovaţionat la scenă deschisă când a intrat pe gazon pentru un flash-interviu. Cu o oră înainte de meci, stadionul din Zenica a fost plin.

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Atmosfera de pe stadion cu 30 de minute înaintea meciului

Bosniacii au huiduit imnul României! Bîrligea i-a redus rapid la tăcere

, pentru confruntarea cu Bosnia-Herţegovina. Ei au intrat pe stadion cu 20 de minute înainte de meci, fiind primiţi într-un cor de fluierături de fanii adverşi.

Primul moment lipsit de fair play a fost la intonarea imnurilor. Iar „Deşteaptă-te, române!” a fost acoperit de huiduielile suporterilor bosniaci. Aveau să fie pedepsiţi însă în minutul 5 al meciului când Daniel Bîrligea a marcat golul de 1-0, reuşită care a mai tăiat din elanul fanilor din tribune.

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Ploaie torenţială la Zenica şi ploaie de ocazii la poarta lui Zlomislic

După deschiderea scorului a început şi o ploaie torenţială la Zenica, anunţată cu o zi înaintea meciului. „Tricolorii” au început excelent şi au continuat să pună în pericol poarta Zlomislic, dar Bancu şi Man au fost neinspiraţi în apropierea careului.

Pe ploaia de la Zenica singurii care au cântat au fost ultraşii bosniacilor de la peluză, care au afişat şi un banner uriaş: „Stilul nostru de viaţă”, făcând referire la viaţa de ultras. Bîrligea a mai ratat o şansă mare în minutul 20, Zlomislic intervenind excelent la şutul atacantului.

Gică Hagi, ca un leu în cuşcă! A presimţit golul egalizator?!

Atacurile „tricolorilor” au continuat, fiind mânaţi de pe margine de Gică Hagi, care striga încontinuu la elevii săi şi îi îndemna să păstreze linia sus imediat după ce pierdeau balonul.

„Regele” a fost ca un leu în cuşcă toată repriza. A strigat la jucători, la secunzii săi şi spre finalul reprizei şi-a aruncat şapca din cap, vizibil nemulţumit de anumite aspecte pe care elevii săi nu le pun în aplicare. Iar Hagi ştia ce ştia. Bosnia nu a existat toată repriza, .

Iar, după o repriză în care bosniacii au părut că sunt în vacanţă, au reuşit să intre la cabine la egalitate cu România, care a deschis scorul rapid şi apoi a ratat alte câteva oportunităţi foarte bune.

Scandări rasiste în repriza a doua! Arbitrul a oprit imediat meciul

Partea secundă a început ca prima, cu România în atac. Bîrligea a irosit o ocazie bună, după ce mingea întoarsă în careul mic de Drăguşin l-a lovit şi a ricoşat spre poartă. Portarul bosniac a fost la post şi a salvat golul. Acelaşi Bîrligea a pătruns în careu în minutul 52, şi-a întors adversarul direct şi a tras un şut puternic, respins greu de Zlomislic. Un start solid pentru atacantul lui Frosinone, cel mai bun jucător al României în meciurile internaţionale din luna noiembrie.

Bosniacii au echilibrat jocul şi au început să pună presiune pe poarta lui Hindrich începând cu minutul 55. O dominare sterilă, fără mari ocazii. Până la urmă, fanii gazdelor şi-au dat în petic şi au început scandările rasiste la adresa românilor. Arbitrul Jose Maria Sanchez a oprit imediat jocul din cauza scandărilor. El le-a explicat situaţia celor doi căpitani şi celor doi selecţioneri. Fanii au huiduit când au auzit anunţul crainicului, care a transmis publicului că astfel de scandări trebuie să înceteze.

Un nou final de coşmar pentru „tricolori”

La fel cum s-a întâmplat şi în 2025, finalul a fost dezastruos pentru „tricolori” la Zenica. Bajraktarevic a marcat pentru 2-1 în minutul 81, cu un şut puternic din unghi, care nu a putut fi oprit de Hindrich.

Bosniacii au avut mai puţine ocazii ca „tricolorii”, dar au reuşit să transforme în gol două inexactităţi ale apărării noastre. „Cazanul” din Zenica a erupt şi Bosnia-Herţegovina prelua conducerea cu 10 minute înainte de final.

Incidente grave! Forţele de ordine au tăbărât peste fanii români

Finalul de meci a fost umbrit şi de incidente în peluza României. Forţele de ordine au tăbărât peste fanii români, după ce ultraşii de la „Uniţi sub Tricolor” ar fi avut scandări provocatoare pentru cei ai gazdelor.

Situaţia s-a detensionat după câteva minute, dar forţele de ordine au creat un cordon în faţa fanilor „tricolori”, care aveau să fie escortaţi până la ieşirea din ţară de poliţiştii bosniaci. Un nou episod amar, care ne arată că nu a trecut chiar atât de mult timp de la meciul de anul trecut şi nici nu s-au schimbat multe lucruri.

S-a încheiat 2-1 pentru Bosnia-Herţegovina, un meci pe care România nu merita să îl piardă, dar iată că „tricolorii” pierd pentru a patra oară din tot atâtea vizite la Zenica. O campanie de coşmar a Ligii Naţiunilor, care se încheie cu cinci înfrângeri şi un singur succes pentru Gică Hagi. Dacă obiectivul echipei e calificarea la Euro, „Regele” va avea mult de lucru până la startul preliminariilor.

Ce nu s-a văzut la TV în Bosnia - România 2-1! Forțele de ordine au tăbărât peste fanii „tricolori”, iar Gică Hagi a fost ca un leu în cuşcă pe bancă