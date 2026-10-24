Ce nu s-a văzut la TV în FCSB – Rapid: Păcat că Gigi nu a fost pe stadion pentru Boutoutaou! E Fotbalist!

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FCSB – Rapid a fost derby-ul catalogat de majoritatea oamenilor de fotbal ca meciul în care favorita este echipa lui Pancu, aflată pe val. Rapid venea după 5 victorii consecutive, era pe locul 2, FCSB abia prindea cheag cu Laurențiu Reghecampf. Vorba din bătrâni că nu avem favorit în derby a mai avut o validare aseară. FCSB întoarce în stil de mare echipă un 0-1 la pauză, bate cu 4-1 și își anunță revenirea. Reghe are 3 din 3! Adică graficul despre care vorbea la conferința de prezentare. Pancu și Rapid sigur vor învăța din acest eșec amar. Haideți să vedem ce s-a văzut DOAR pe stadion!

FCSB – Rapid, ce nu s-a văzut la TV la derby-ul cu aproape 40.000 de spectatori: când a ținut galeria oaspeților momentul de reculegere

1. După ce căpitanii au tras la sorți mingea și terenul la începutul întâlnirii, s-a produs o fază care arată respectul de care se bucură Kramer în propriul vestiar. Jucătorii lui Pancu, chemați de fani, nu au mers spre peluză până ce lângă ei nu a venit și olandezul care poartă banderola.

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2. Momentul de reculegere dinaintea partidei, pentru , nu a fost respectat de galeria Rapidului. S-a produs tocmai când fanii oaspeților își cântau imnul și nu s-au oprit deși li se făceau semne disperate. Feșnic a fluierat finalului momentului de reculegere, apoi s-a întâmplat ceva rar pe stadioane. „Bocciu” le-a cerut oamenilor săi să pună jos steagurile și să țină doar peluza vișinie momentul de reculegere în memoria fostului președinte al roș-albaștrilor!

3. Laurențiu Reghecampf a fost deranjat că întreruperea derby-ului, în primele minute, după ce Arena a fost , s-a prelungit prea mult. Era minutul 9, când antrenorul FCSB a intrat pe teren, unde jucătorii schimbau pase, și i-a cerut lui Feșnic să dea drumul la joc. La câteva zeci de secunde după reluarea partidei, Ouedraogo a centrat pentru deschiderea scorului, semnată de Stojilkovic.

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Reghecampf nu a mai rezistat și l-a schimbat pe Garita înainte de pauză!

4. Doumbia a început partida cam superficial. A greșit o pasă înapoi în centrul terenului, dar Cisotti i-a iertat pe adversari la șutul din minutul 3. Jucătorul împrumutat de la Genoa l-a băgat și pe Moruțan de câteva ori în ședință, dar a continuat să alunece și să producă panică alor săi. În minutul 33, a profitat de faptul că Kramer a cerut intervenția medicului. Doumbia a venit să-și schimbe ghetele, dar a întârziat și Pancu s-a enervat, pentru că trebuia să intre repede și să joace fundaș central în minutul cât Kramer era în afara terenului.

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5. Garita l-a convins pe Reghecampf că nu mai poate duce fizic meciul la șutul slab în brațele lui Ungureanu, pe un contraatac blitz al FCSB. A fost momentul în care s-a întors spre bancă și i-a cerut lui să se pregătească de joc. În minutul 42, Garita a ieșit lent prin spatele porții rapidiste, iar Golden Boy-ul „roș-albaștrilor” a intrat pe teren. Schimbare înainte de pauză, timp suficient pentru Stoian să-și procure două faze de a marca până la odihnă.

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Mutările târzii ale lui Daniel Pancu au decis derby-ul FCSB – Rapid

6. Superficialitatea lui Dobre din minutul 52, când a pierdut o minge pe atacul Rapidului l-a supărat rău pe Pancu. Antrenorul Rapidului a venit la margine după terminarea fazei pentru a-i reproșa că nici nu s-a repliat și a rămas pe loc. Pancu a avut câteva reproșuri și pentru , dar acesta pur și simplu era stors fizic. Pancu a întârziat prea mult introducerea lui Bubanja, pe care-l pregătea. Timp suficient ca Muhar să egaleze. Abia apoi a făcut și Pancu schimbarea Dobre – Bubanja. Pancu a reacționat târziu la remontada lui Reghecampf!

7. Minutul 67 este ceva ce rar vezi pe stadioane apropo de reacțiile de pe băncile tehnice. Mai întâi Dawa îl blochează „la mustață” pe Stojilkovic, moment în care Pancu mai are puțin și intră el să înscrie. Pe contraatac Cisotti trage „pe lung”, bara îl salvează pe Ungureanu, moment în care Reghecampf iese din spațiul tehnic pregătit să… marcheze el. Doar 30 de secunde între cele două faze!

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FCSB – Rapid, meciul care-i validează lui Mihai Stoica transferul lui Boutoutaou. Deși MM nu avea nevoie!

8. Boutoutaou. Francezul a fost cheia acestui meci. Introducerea sa la pauză a schimbat enorm fața jocului. A jucat în centru în locul lui Cisotti, trimis în bandă de unde ieșise Miculescu. Driblingurile și ușurința cu care se mișca între liniile giuleștenilor a întors soarta celor 3 puncte. A marcat pentru 2-1, a oferit pase de gol, a închis tabela la 4-1.

Cum ar fi fost ca și Boutoutaou să fi fost acum în cantonamentul lui Coelho? Nici Gigi Becali nu ar ști să răspundă la dilema asta. Păcat că Becali nu a fost pe stadion, să vadă cu ochii lui, ce nu se vede la TV. Boutoutaou e Fotbalist! Și sunt convins că Gigi nu va spune niciodată „M-ai învins, Meme, cu Boutoutaou!”.