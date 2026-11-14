Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la 5 lei pe 3 grade, provocări poloneze în tribune și plecăciunea lui Coman în faţa „Regelui”

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România a câştigat cu 2-1 meciul cu Polonia şi obţine primele puncte în această ediţie din Liga Naţiunilor. Cicâldău şi Man au marcat golurile care au adus victoria „tricolorilor”. Cum s-a trăit meciul de pe Arena Naţională şi ce nu s-a văzut la TV, în rândurile de mai jos.

Fanii s-au relaxat la bere înainte de meci! Belodedic, la autografe

După patru înfrângeri consecutive în Liga Naţiunilor, au fost peste 40.000 de suporteri în tribunele Arenei Naţionale la România – Polonia, ultimul meci de pe teren propriu din acest an pentru echipa lui Gică Hagi. Un număr neaşteptat de mare, având în vedere dezastrul din această toamnă.

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Nu a fost nicio urmă de crispare sau dezamăgire pe feţele fanilor, care au venit relaxaţi la stadion. Mulţi dintre ei s-au oprit la standurile sponsorilor FRF. În ciuda frigului de afară, berea la halbă care costa 5 lei s-a vândut ca pâinea caldă. Alţii au aşteptat la rând un autograf de la Miodrag Belodedici, cel care a tras concluzia tristă înaintea meciului că mai mulţi jucători de naţională sunt crescuţi în afară decât în România.

2000 de fani polonezi pe stadion! Banner controversat

Pe stadion a fost o atmosferă caldă, în contrast cu cele trei grade Celsius de afară şi zero-ul dureros din clasamentul din Liga Naţiunilor. La prezentarea jucătorilor, toţi au fost aclamaţi, iar selecţionerul Gică Hagi s-a bucurat de cele mai multe aplauze.

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În tribune şi-au făcut apariţia şi aproximativ 2000 de fani polonezi, care au afişat mai multe steaguri şi bannere, cel mai mare dintre ele având un mesaj controversat: „Copiii Europei merită să crească într-un mediu sigur”.

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Suporterii „leşilor” s-au încălzit cu „Ria, Ria, Ungaria!”, cântec care a iritat asistenţa pe Arena Naţională, deşi fanii polonezilor sunt înfrăţiţi cu cei maghiari. Dar, apoi, suporterii oaspeţilor şi-au văzut de echipa lor, fiind foarte vocali pe tot parcursul meciului.

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Dar cu tenorul ce-aţi avut?!

Înaintea meciului, ai echipei naţionale care critică din ce în ce mai dur moda FRF ca imnul să fie intonat de un artist şi nu de suporterii de pe stadion.

Tenorul Operei Naţionale din Cluj-Napoca a fost victimă colaterală în această controversă. Totuşi, ca un adevărat artist, când a urcat pe scenă, Eusebiu Huţan a fost impresionant. O interpretare emoţionantă a imnului. Care a fost cântat şi de fani, ce-i drept, nu chiar din „toate piepturile”.

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Torţe aprinse în începutul de meci! FRF, bună de plată

Chiar dacă moralul „tricolorilor” a fost avariat grav de debutul dezastruos din Liga Naţiunilor, criză este şi în vestiarul Poloniei. Lewa şi compania sunt pe locul 3 al grupei, iar selecţionerul Jan Urban este pe făraş, fiind ameninţat cu demiterea.

Torţele au fost aprinse în start de meci în peluza „tricoloră”, România fiind ameninţată de noi sancţiuni de către UEFA, la doar o lună de la meciul jucat cu porţile închise împotriva Bosniei-Herţegovina. Cu siguranţă, o nouă amendă va fi aplicată, iar Federaţia lui Burleanu va fi bună de plată.

Arbitrul austriac a enervat tot stadionul în primele minute

Arbitrul Sebastian Gishamer a reuşit să irite tot stadionul în primele minute. Un cartonaş galben arătat lui Radu Drăguşin în minutul 2 şi un fault nedat la Ianis Hagi au adus un cor de fluierături. Selecţionerul Gică Hagi s-a enervat pe stilul arbitrului austriac, care apoi a reuşit să calmeze spiritele până la pauză.

A fost un meci echilibrat, România luptând de la egal la egal cu polonezii. La pauză s-a intrat la cabine cu scorul 0-0, în aplauzele fanilor, care au apreciat spiritul combativ al echipei lui Hagi. A fost pentru prima dată în această ediţie a Ligii Naţiunilor în care formaţia lui Hagi nu a încheiat prima parte în dezavantaj.

Florinel Coman, în braţele lui Hagi, înainte ca golul să fie anulat de VAR

În tribune şi-au făcut apariţia mai multe nume importante din politică. Diana Buzoianu, Laura Vicol, Ciprian Paraschiv sau George Simion au fost în tribunele Arenei Naţionale, la confruntarea cu Polonia.

A doua repriză a început tot sub semnul echilibrului. În minutul 59, Florinel Coman a trimis un şut deviat care l-a păcălit pe portarul polonez şi stadionul a erupt. Gooooool, România!

Atacantul a sărit în braţele lui Gică Hagi, un gest care arată cât de mult îl respectă Florinel Coman pe omul care l-a lansat în fotbalul mare. Pentru doar 30 de secunde, pentru că a intervenit VAR-ul, iar arbitrul austriac a anulat reuşita pentru un fault la începutul fazei comis de Raţiu. .

O seară de neuitat… cu emoţii pe final!

Avea să fie însă doar încălzirea pentru ce urma. În minutul 67 au intrat pe teren Bîrligea şi Corbu, iar 20 de secunde mai târziu a început nebunia pe Arena Naţională. Alex Cicâldău a deschis scorul cu un nou şut deviat. De această dată, gol validat. Iar tribunele erau în delir.

Cât au aşteptat fanii o asemenea seară, după atâtea meciuri de suferinţă. Dar festivalul era abia la început. În minutul 72, Dennis Man a marcat pentru 2-0 după o pasă excelentă a lui Bîrligea. Iar doar un minut mai târziu, Bîrligea a scăpat iar singur, a trimis în dreapta la Raţiu, care a ratat o ocazie uriaşă.

Entuziasmul a fost ponderat de reuşita din minutul 82 a polonezului Regula, care a scăpat de marcajul lui Coubiş şi a marcat din câţiva metri. Exuberanţa a fost înlocuită de îngrijorare. Victoria care se vedea clar la orizont era periclitată în final de meci.

În ciuda presiunii poloneze, „tricolorii” au rezistat finalului tensionat de meci şi au bifat primele puncte în Liga Naţiunilor. Chiar dacă nu ne ajută prea mult în clasament, este o gură de oxigen pentru Gică Hagi, care avea nevoie de acest succes, iar moralul va fi altul la Zenica, acolo unde avem de luat o altă revanşă.