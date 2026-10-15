Sport

Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare. Foto și Video

Cristian Măciucă, Tibi Cocora
16.10.2026 | 00:24
Ce nu sa vazut la TV in U Craiova Getafe 11 Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare Foto si Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
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Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova - Getafe 1-1. Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Suporterii Universității Craiova au făcut spectacol la meciul cu Getafe, atât pe stadion, cât și în afara lui. Ce nu s-a văzut la TV și cine a fost principalul favorit al micilor suporteri alb-albaștri
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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, duelul cu Getafe, în prima etapă din „faza Ligii” Conference League. Spectacolul nu s-a terminat odată cu fluierul final. Reporterii FANATIK au surprins imagini speciale în zona vestiarelor, acolo unde golgheterul Al Hamlawi a fost luat cu asalt de suporteri pentru poze și autografe.

Assad Al Hamlawi, asaltat de fani după U Craiova – Getafe 1-1

Atacantul Universității Craiova a marcat singurul gol al duelului de pe „Ion Oblemenco”, U Craiova – Getafe 1-1. Al Hamlawi a punctat în minutul 56, iar la finalul partidei cu Getafe a fost unul dintre cei mai solicitați fotbaliști ai oltenilor. Aproximativ 28.000 de spectatori au fost prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” la duelul campioanei cu gruparea madrilenă din LaLiga.

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Mai mulți suporteri ai campioanei l-au așteptat pe Al Hamlawi în zona vestiarelor, iar golgheterul formației din Bănie nu i-a refuzat. Acesta s-a fotografiat cu fanii, a oferit autografe și a schimbat câteva cuvinte cu cei care au rămas la stadion și după încheierea meciului.

Assad Al Hamlawi, la poze și autografe
Assad Al Hamlawi, la poze și autografe. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Cu cine a făcut schimb de tricouri Tudor Băluță

Un alt moment simpatic petrecut la finalul meciului a fost schimbul de tricouri pe care l-a făcut Tudor Băluță. Internaționalul român a schimbat tricoul cu una dintre vedetele lui Getafe. Este vorba despre Johan Mojica (34 de ani), un fotbalist cu 49 de selecții și 1 gol în echipa națională a Columbiei.

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Băluță a făcut schimb de tricouri cu Mojica. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Programul Universității Craiova în „faza Ligii” Conference League

După remiza cu Getafe, Universitatea Craiova este pe locul 19, cu un punct, și mai are de disputat cinci meciuri în faza principală din Conference League. Oltenii vor juca pe 22 octombrie, în deplasare, cu Inter Escaldes, iar pe 5 noiembrie vor primi vizita celor de la Egnatia. Pentru formația lui Filipe Coelho urmează apoi două deplasări dificile, cu Brighton, pe 26 noiembrie, și Kairat Almaty, pe 10 decembrie. Universitatea Craiova va încheia faza principală pe 17 decembrie, pe teren propriu, împotriva lui FC Copenhaga.

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Assad Al Hamlawi, asaltat de fani după meci

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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