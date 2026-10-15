Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare. Foto și Video

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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, duelul cu Getafe, în prima etapă din „faza Ligii” Conference League. Spectacolul nu s-a terminat odată cu fluierul final. Reporterii FANATIK au surprins imagini speciale în zona vestiarelor, acolo unde golgheterul Al Hamlawi a fost luat cu asalt de suporteri pentru poze și autografe.

Assad Al Hamlawi, asaltat de fani după U Craiova – Getafe 1-1

Atacantul Universității Craiova a marcat singurul gol al duelului de pe „Ion Oblemenco”, . Al Hamlawi a punctat în minutul 56, iar la finalul partidei cu Getafe a fost unul dintre cei mai solicitați fotbaliști ai oltenilor. Aproximativ 28.000 de spectatori au fost prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” la duelul campioanei cu gruparea madrilenă din LaLiga.

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Mai mulți suporteri ai campioanei l-au așteptat pe Al Hamlawi în zona vestiarelor, iar golgheterul formației din Bănie nu i-a refuzat. Acesta s-a fotografiat cu fanii, a oferit autografe și a schimbat câteva cuvinte cu cei care au rămas la stadion și după încheierea meciului.

Cu cine a făcut schimb de tricouri Tudor Băluță

Un alt moment simpatic petrecut la finalul meciului a fost schimbul de tricouri pe care l-a făcut a schimbat tricoul cu una dintre vedetele lui Getafe. Este vorba despre Johan Mojica (34 de ani), un fotbalist cu 49 de selecții și 1 gol în echipa națională a Columbiei.

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Programul Universității Craiova în „faza Ligii” Conference League

După remiza cu Getafe, Universitatea Craiova este pe locul 19, cu un punct, și mai are de disputat cinci meciuri în faza principală din Conference League. Oltenii vor juca pe 22 octombrie, în deplasare, cu Inter Escaldes, iar pe 5 noiembrie vor primi vizita celor de la Egnatia. Pentru formația lui Filipe Coelho urmează apoi două deplasări dificile, cu Brighton, pe 26 noiembrie, și Kairat Almaty, pe 10 decembrie. Universitatea Craiova va încheia faza principală pe 17 decembrie, pe teren propriu, împotriva lui FC Copenhaga.

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