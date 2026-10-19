Ce nu s-a văzut la TV la FC Voluntari – FCSB! De unde a văzut Denis Drăguș meciul. Gluma zilei făcută de David Miculescu

ADVERTISEMENT

FCSB și-a măsurat forțele cu nou-promovata FC Voluntari, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, în etapa cu numărul 12 din SuperLiga României. FANATIK a fost prezent la eveniment, iar site-ul nostru vă prezintă cele mai tari momente care au avut loc, dar care nu s-au văzut la TV!

David Kiki, revedere cu foștii colegi de la FCSB! Gluma de 30 de milioane de euro făcută de Miculescu

Pe banca ilfovenilor s-a aflat David Kiki, fostul fundaș de la FCSB. La încălzire, apărătorul stânga în vârstă de 32 de ani s-a întreținut cu foștii săi colegi de la formația roș-albastră, Mihai Popescu și David Miculescu, cei cu care a împărțit vestiarul câțiva ani.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, în timp ce Mihai Popescu vorbea cu Kiki, adversarul său din partida de la Voluntari, la fața locului au venit și David Miculescu și Ricci Pădurariu, noul preferat al lui Gigi Becali. În discuția jovială dintre aceștia, Miculescu a făcut semn către tânărul fundaș stânga al FCSB-ului și a spus: „30 millions, 30 millions!”, cu referire evidentă la prețul uriaș pe care patronul clubului i l-a fixat lui Pădurariu.

Invitați de lux la FC Voluntari – FCSB! Edi Iordănescu, alături de Miron Cozma în tribune

Au fost și suporteri de lux la meciul de la Voluntari. FANATIK i-a surprins în tribunele stadionului pe Edi Iordănescu, fostul selecționer al României și, în același timp, fiul omului care dă numele arenei, Anghel Iordănescu. Acesta a stat alături de Miron Cozma, controversatul personaj din politica românească.

ADVERTISEMENT

Aproape de ei au fost surprinși Mihai Pintilii, fostul secund de la FCSB, dar și Vlad Chiricheș, fundașul central care recent s-a retras din activitatea sportivă. Nu a lipsit nici Dan Petrescu. „Bursucul” nu ratează aproape niciun meci care se joacă în București sau în împrejurimi.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a înfruntat ploaia fără să se adăpostească! Antrenorul, neobosit pe margine

Ploaia măruntă nu l-a încurcat prea mult pe Laurențiu Reghecampf, antrenorul formației bucureștene, care a stat neîntrerupt în picioare, în fața băncii tehnice, și le-a dat indicații elevilor săi. Deși vremea a fost capricioasă pe întreaga durată a partidei, tehnicianul nu s-a adăpostit. Mai mult, a ales să nu poarte nimic pe cap.

ADVERTISEMENT

Se pare că nici pe Denis Drăguș, atacantul accidentat de la FCSB, nu l-a speriat ploaia. În loc să privească meciul din lojă, acolo unde a stat conducerea clubului, fotbalistul a preferat să-și urmărească colegii din tribune, alături de un prieten. Jucătorul a părut extrem de relaxat.

În schimb, suporterii prezenți pe stadion au încercat să se ferească de ploaie cu pelerine și umbrele. Nea Gică, celebrul lider de galerie al formației ilfovene, a stat cu portavocea în mână și a dat tonul deja bine-cunoscutului șlagăr: „Viața mea o împart alături de Voluntari!”.

ADVERTISEMENT

Gestul misterios al lui Arold Garita după golul marcat! Mesajul transmis de atacantul FCSB

La mijlocul primei reprize, Arold Garita a spart gheața. l-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap, după o centrare venită de la Risto Radunović. Vârful și-a scos imediat bandajul de pe braț, gest observat de fotoreporterul FANATIK, iar ulterior, cu ajutorul unui bilețel, a transmis un mesaj de condoleanțe, probabil pentru o persoană dragă.

În pauza jocului de pe „Anghel Iordănescu”, câțiva spectatori l-au remarcat în tribună pe Denis Drăguș și au decis să-și facă curaj și să-i ceară o fotografie atacantului adus în această vară de Gigi Becali. Fotbalistul, ușor zgribulit din cauza ploii, a acceptat și s-a pozat alături de suporteri.

Laurențiu Reghecampf, un car de nervi după egalarea Voluntariului! A contestat deciziile arbitrilor

Laurențiu Reghecampf a fost un car de nervi în partea a doua a jocului de la Voluntari. După ce gazdele au restabilit egalitatea, antrenorul a stat non-stop cu gura pe jucătorii săi și a contestat aproape fiecare decizie a arbitrilor. În stilul caracteristic, tehnicianul a gesticulat permanent și a încercat să-și împingă elevii spre poarta adversă. Ștefan Târnovanu a avut o reacție savuroasă după golul de 2-1 marcat de Alexandru Stoian, reușită care a adus victoria FCSB-ului la Voluntari. Portarul roș-albaștrilor s-a întors către banca tehnică și a strigat: „Cel mai bun jucător din campionat! Ascultă-mă! 100%!”.