Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între Tavi Popescu și Eugen Neagoe: ce s-a întâmplat între cei doi la finalul meciului. Update

Tavi Popescu a făcut o primă repriză bună în meciul FCSB - Petrolul. Însă, tehnicul jucător al campioanei României s-a contrat dur cu antrenorul Eugen Neagoe.
Traian Terzian
22.11.2025 | 22:29
Tavi Popescu și Eugen Neagoe s-au contrat dur în prima repriză a partidei FCSB - Petrolul. Sursă foto: colaj Fanatik
FCSB a dominat clar prima repriză a partidei cu Petrolul și a intrat la cabine cu avantaj de 1-0. Însă, jocul a fost încins și intrările pe măsură. După o astfel de fază, Tavi Popescu și Eugen Neagoe s-au contrat la marginea terenului.

UPDATE: Tavi Popescu și Neagoe au stat de vorbă la finalul jocului

După ultimul fluier al arbitrului Szabolcs Kovacs, Eugen Neagoe a mers și a stat de vorbă cu Tavi Popescu pe tema fazei din prima repriză în urma căreia cei doi s-au contrat la marginea terenului.

Cei doi au părut că s-au împăcat, deși în timpul meciului și-au adresat cuvinte dure. Pe imaginile televizate s-a văzut cum antrenorul Petrolului îi explica ceva atacantului de la FCSB, iar acesta dădea din cap înțelegător.

La finalul jocului, Neagoe a mers și s-a salutat și cu Elias Charalambous. Fericit pentru punctul câștigat pe Arena Națională, tehnicianul ploieștenilor a încercat să stea mai mult de vorbă cu omologul său de la FCSB, dar acesta a părut iritat și a plecat imediat spre vestiare.

Tavi Popescu și Eugen Neagoe s-au contrat în FCSB – Petrolul

Titularizat în banda stângă a atacului ”roș-albaștrilor”, Tavi Popescu a avut o evoluție bună în prima repriză a întâlnirii de pe Arena Națională cu Petrolul Ploiești, din etapa 17-a a SuperLigii.

Din călcâiul său superb a plecat faza de la golul marcat de Alexandru Stoian, însă ”perla” lui Gigi Becali a avut și o contră verbală cu Neagoe. Conflictul a pornit după o fază petrecută în minutul 28.

Tavi Popescu a fost tamponat serios de Tommi Jyry în marginea terenului, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat lovitură liberă. Însă, jucătorul de la FCSB a rămas întins la pământ acuzând o lovitură în zona pieptului.

Extrem de nervos, antrenorul Eugen Neagoe s-a repezit către Popescu pentru a-i reproșa că exagerează. Fotbalistul s-a ridicat și i-a răspuns imediat tehnicianului. Observând tensiunea creată, Florin Tănase și Risto Radunovic au intervenit și au calmat spiritele. Vezi video aici

Gigi Becali l-a făcut praf pe Tavi Popescu

Considerat la un moment dat o adevărată bijuterie, Octavian Popescu a căzut în dizgrațiile lui Gigi Becali din cauza evoluțiilor sale mult sub așteptări. Patronul a mărturisit la FANATIK SUPERLIGAîl consideră pe jucătorul de 22 de ani un ”pariu pierdut”.

”Tavi Popescu nu e fotbalist de anvergură. E fotbalist de fotbal de sală cred, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri. Când intri să iei mingea să ataci, să te duci cu putere, cu bărbăție. Vine mingea la el, face niște ondulații din corp, ce faci, mă, ondulații? E un pariu pierdut, eu așa cred.

Știi de ce e pariu pierdut? El la 18 ani era jucătorul nostru principal. Vorbeam cu Coman și zicea ‘Da, nea Gigi, sunt conștient că nu pot juca în fața lui Tavi’. Dar el, după aceea, i-au intrat fumurile în cap. Mașină, apartament, gagică, altă gagică.

Un fel de vedetă. Se vede. A început cu tatuaje. Bă, își fac tatuaje ăia mari, care sunt staruri, ăia pot să își facă. Dar tu, dacă îți faci tatuaje și frizură când încă nu ești vedetă…”, declara Becali după meciul cu Bologna din Europa League.

Sfatul lui Mitică Dragomir pentru Tavi Popescu

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a mărturisit întotdeauna că este un fan al lui Tavi Popescu, însă, într-o ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, l-a sfătuit pe acesta să-i ceară lui Gigi Becali să-l lase să plece de la FCSB.

”I-aș recomanda lui Octavian Popescu să plece de la FCSB. Să-i ceară lui Gigi să-l lase să plece. Într-un an de zile se pierde dacă nu joacă. Să-i dea drumul să joace. La Constanța să meargă! Dacă merge Tavi la Botoșani, ia titlul Botoșaniul.

Dacă Tavi Popescu nu pleacă de la FCSB… să meargă la Gigi și să-i zică să-l lase să joace 70 de minute, să fie titular. Dacă Tavi ar merge la Botoșani, ar lua titlul! E un fotbalist de mare valoare care se pierde. Nici presa nu l-a plăcut.

E singurul care încearcă pasa filtrantă. Dai zece, nouă le greșești, dar din una iese gol. Ca atitudine, nu-mi place nici mie de el. Dar e jucător. Are lipsă de educație. Ce vreți mai mult? Asta e, nu e șmecher”, a spus Dragomir.

