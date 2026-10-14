Ce nu s-a văzut la TV la Galatasaray – Barcelona. Gest superb făcut de Lamine Yamal pentru iubita sa chiar pe teren

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Barcelona s-a impus fără probleme împotriva lui Galatasaray, pe RAMS Park, la Istanbul, în etapa 2 din faza principală a Ligii Campionilor, 4-1. Meciul de gală din Turcia l-a avut (19 ani). Extrema catalanilor a fost integralist și a oferit două pase decisive, la golurile marcate de Fermin Lopez (’50) și Anthony Gordon (’53).

Lamine Yamal i-a dat trofeul iubitei sale

La finalul partidei, Lamine Yamal a primit trofeul de ”Omul Meciului”, din partea UEFA. Înainte de a intra în posesia trofeului, a salutat-o pe mama și verișoara lui, iar, ulterior, au făcut poze împreună. Yamal a ridicat trofeul personal și a făcut un gest emoționant.

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Camerele de filmare de pe teren l-au surprins pe fotbalist cum îi oferea distincția iubitei lui, Ines Garcia. Aceasta a fost surprinsă de gestul fotbalistului, admirând trofeul timp de mai multe clipe. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare și reacțiile au fost împărțite: ”Regele și regina”, ”Este incredibil” , ”Prea mult rahat de PR”, ”Yamal are o altă iubită în fiecare competiție”.

Lamine Yamal a fost foarte activ în duelul de la Istanbul. Spaniolul a expediat 5 șuturi, dintre care două pe spațiul porții. Pretendentul la Balonul de Aur 2026 a reușit 2 driblinguri din 4 și a parcurs peste 170 de metri cu mingea la picior. Prestația sa a fost lăudată pe site-urile de statistică.

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9.3 este nota primită de Lamine Yamal pentru evoluția din meciul Galatasaray – Barcelona 1-4

Tricourile cu Hagi nu s-au găsit la cel mai scump meci din istoria Turciei

Meciul dintre Galatasaray și Barcelona, 1-4, a devenit cea mai scumpă partidă din istoria fotbalului turc. Cel mai ieftin bilet de acces a costat 270 de lei, iar cel mai scump a depășit suma de 7.000 de lei. Totuși, prețurile piperate ale biletelor nu i-au ținut pe turci departe de stadion. Partida din etapa a doua a Ligii Campionilor s-a jucat ”cu casa închisă”, dar nu i-au ajutat pe favoriți să evite înfrângerea usturătoare împotriva liderului din La Liga.

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FANATIK a asistat la meciul de pe RAMS Park, însă un detaliu șocant a fost zărit în magazinul clubului. Galatasaray a lansat colecția ”Iconic”, cu tricouri din sezonul 1999-2000. Totuși, tricourile cu numele lui Hagi, considerat de mulți fani drept cel mai mare fotbalist din istoria clubului, nu se mai pot găsi. Fanii pot intra în posesia unui exemplar numai prin comandă online.