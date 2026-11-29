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Rapid a făcut spectacol în partida cu FC Botoșani din etapa a 17-a a SuperLigii, atât în teren, cât și în tribune. Reporterii FANATIK prezenți la fața locului au surprins mai multe momente interesante din timpul confruntării de pe arena de sub Podul Grant.

Ce nu s-a văzut la TV la Rapid – FC Botoșani! Ce bannere au afișat ultrașii giuleștenilor

Cu doar două zile înainte de , suporterii Rapidului au ținut să marcheze momentul printr-o serie de mesaje cu puternică încărcătură patriotică

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Ultrașii giuleșteni au afișat patru bannere de mari dimensiuni, pe care au fost reproduse ultimele patru versuri ale poeziei „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, scrisă de Mihai Eminescu. Din decor nu au lipsit nici culorile drapelului național. „Viață în vecie, glorii, bucurie / Arme cu tărie, suflet românesc / Vis de vitejie, fală și mândrie / Dulce Românie, asta ți-o doresc!”, a fost mesajul afișat de suporterii echipei din Giulești.

Fanii Rapidului, mesaj dur la adresa ultrașilor lui Olympique Marseille

Giuleștenii nu au trecut cu vederea nici . Un banner în limba engleză, prin intermediul căruia francezii au fost acuzați că au agresat femei, și-a făcut apariția în tribune. „‘French’ cowards, Marseille’s fame, beating women is your only game!” (n.r. – „Lașilor «francezi», faima Marsiliei, singurul lucru la care vă pricepeți este să bateți femei!”), au transmis fanii alb-vișiniilor.

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De asemenea, în ciuda temperaturilor scăzute din Capitală, mai mulți ultrași giuleșteni au renunțat la haine și și-au susținut favoriții la bustul gol. Aceștia au afișat și un steag cu mesajul „Against Modern Ultras”.

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Cerere în căsătorie pe gazon, la pauza meciului Rapid – FC Botoșani

Un moment cu totul special a avut loc la pauza confruntării dintre Rapid și FC Botoșani, când tabela de marcaj arăta deja 5-0 în favoarea echipei lui Daniel Pancu. Gazonul stadionului din Giulești a devenit scena unei cereri în căsătorie. Preț de câteva minute, disputa din teren, scandările și tensiunea specifică unui meci de fotbal au trecut în plan secundar. Arena de sub Podul Grant a devenit astfel locul unei povești de dragoste, pe care cei doi îndrăgostiți cu siguranță nu o vor uita.