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Ce nu s-a văzut la TV la revenirea lui Neymar după aproape 1000 de zile. Starul Braziliei a plâns pe gazon după meciul cu Scoția de la CM 2026. Video

Neymar a revenit la naționala Braziliei după aproape 1000 de zile! Ce a făcut starul lui Santos pe gazon după meciul cu Scoția de la Campionatul Mondial. Imagini extrem de emoționante
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.06.2026 | 09:00
Ce nu sa vazut la TV la revenirea lui Neymar dupa aproape 1000 de zile Starul Braziliei a plans pe gazon dupa meciul cu Scotia de la CM 2026 Video
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Neymar a plâns pe gazon după Scoția - Brazilia 0-3. Foto: Hepta
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Neymar (34 de ani) a revenit pe teren la naționala Braziliei după aproape 1000 de zile, mai exact 980, perioadă în care a fost măcinat de accidentări. Starul de la Santos a fost introdus de selecționerul Carlo Ancelotti în minutul 76 al meciului cu Scoția de la Campionatul Mondial, câștigat de Selecao cu scorul de 3-0, în locul lui Matheus Cunha, cel care anterior reușise să marcheze.

Neymar a plâns pe gazon după Scoția – Brazilia 0-3 de la CM 2026, revenirea lui în Selecao după aproape 1000 de zile

Grație acestei victorii, Brazilia a câștigat grupa C de la turneul final nord-american, din care au mai făcut parte Maroc și Haiti. Neymar a fost foarte activ în joc din momentul intrării pe teren. Fostul fotbalist de la FC Barcelona, PSG și Al-Hilal a atins multe mingi, a oferit pase precise pentru coechipierii săi, a executat fazele fixe și chiar a depus un efort consistent și pe faza defensivă.

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La scurt timp după fluierul de final, Neymar a izbucnit în lacrimi chiar pe gazon, în mod evident emoționat de revenirea la echipa națională. Ulterior, a oferit un alt moment special. A mers la marginea terenului și l-a invitat pe fiul său să i se alăture. L-a îmbrățișat pe acesta și l-a pupat părintește pe cap, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Ce a spus Carlo Ancelotti despre Neymar după Scoția – Brazilia 0-3

Antrenorul italian a dorit să sublinieze în mod special faptul că nu i-a făcut vreun favor fotbalistului pentru că l-a introdus pe teren în acest meci, ci acesta și-a câștigat acest drept prin modul în care a muncit în ultima perioadă pentru a se recupera după ultima accidentare suferită. „A avut ocazia să joace pentru că merita să joace. A muncit și s-a antrenat pentru a se recupera cu mare profesionalism. Datorită calităților sale, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială.

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A evoluat bine în puținele minute pe care le-a jucat. Neymar nu are nevoie de motivație pentru a juca. Niciun jucător nu are nevoie de asta pentru a juca pentru Brazilia și la fel este și cu Neymar. Are 34 de ani și are aceeași pasiune pe care o are un copil pentru a juca pentru Brazilia”, a spus Ancelotti, citat de Marca. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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