Ce nu s-a văzut la TV la România – Slovacia! Momente incredibile în cantonamentul naționalei de la EURO 2024

Mihai Stoichiță a fost invitatul telefonic al lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK LA EURO. Cei doi au discutat despre momentele care nu s-au văzut la televizor după .

Lacrimi de bucurie, manele și poze cu fanii

Mihai Stoichiță a spus că „tricolorii“ au fost așteptați de sute de suporteri la Wurzburg, unde sunt cazați. Reprezentantul FRF a dezvăluit și ce au făcut băiețîi lui Edi Iordănescu pentru a petrece calificarea în optimi.

„Lacrimi de bucurie în ochii tuturor. Lacrimi de bucurie la băieți. O altă chestie e când am ajuns aici, au stat ce au stat și la fel ca prima oară cu Ucraina, un pahar de vin, o bere. Cred că era 00:30, au plecat la somn.

Am ajuns aici după două ore și un pic după ce s-a terminat meciul. Nu sunt eu fan manele, dar când am ajuns la hotel, eu am ajuns înaintea lor cu o mașină mică. Când a sosit autocarul, erau sute de suporteri în fața hotelului, ploua foarte tare.

N-a plecat nimeni, i-au așteptat, a oprit la barieră, i-au dat jos și copiii au stat cu ei vreo 10 minute. Era o boxă din care se auzea o manea ‘Made în România’. Toată lumea era entuziasmată, dansau, îi pupau, îi fotografiau.

S-au dus la ei, la români, nu știu de unde erau, din Germania, România.. Nu credeam că cineva până la Wurzburg, la marginea orașului. Emoționant, Horia. Se îmbrățișau, normal. Forțele de securitate n-au făcut un pas, și-au dat seama că suntem civilizați, că nu cădem în extremism“, a spus Mihai Stoichiță, în exclusivitate.

România – Olanda în optimile EURO

Echipa națională a României va înfrunta „Portocala Mecanică“ în optimile de la turneul final din Germania. Principalul motiv este victoria surprinzătoare a Georgiei în fața Portugaliei, scor 2-0, care a atras suspiciuni.

În cazul în care portughezii și-ar fi respectat blazonul și ar fi câștigat cu georgienii, locul trei din grupa F nu ar fi mers mai departe. În condițiile acestea, naționala ar fi înfruntat un adversar mult mai facil, reprezentativa Sloveniei.

Partida din optimile EURO va avea loc pe stadionul pe care am și debutat cu victorie, scor 3-0 cu Ucraina. Meciul va avea loc la Munchen, pe data de 2 iulie, de la ora 19:00, unde .